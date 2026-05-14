Nuevo escándalo de Néstor Ortigoza: cinco agentes de seguridad lo sacaron a la fuerza tras una pelea en un boliche

El ex futbolista perdió la calma después de que empleados del local Bailable Tropitango, de General Pacheco, agarraran del cuello a su novia, Rocío Oliva, quien no descarta llevar el caso a la Justicia

Néstor Ortigoza protagonizó un violento altercado con personal de seguridad en la discoteca Tropitango Bailable, ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, durante el fin de semana. El exfutbolista de San Lorenzo debió ser retirado del local por cinco agentes después de que la situación se desbordara físicamente, según imágenes que circularon en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por A la Tarde, por América TV, el conflicto tuvo su origen cuando integrantes del personal de seguridad del boliche habrían agredido a Rocío Oliva —ex pareja de Diego Maradona y actual novia de Ortigoza— y a una amiga de ella. Ante esa situación, el exjugador intervino y la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico en medio de la multitud.

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El video viralizado en las redes sociales, de casi tres minutos de duración, muestra el momento en que Ortigoza se enfrenta cuerpo a cuerpo con varios hombres dentro del local. Uno de los encargados de seguridad intenta reducirlo por detrás, sujetándolo con un brazo para inmovilizarlo, mientras otros agentes apuntan al ex deportista con láseres. Según indicaron en el ciclo televisivo se necesitaron cinco personas para sacarlo del lugar.

En el programa de América TV el ex futbolista se refirió al video que se viralizó con él retirado por agentes de seguridad del local bailable El Tropitango

El propio Ortigoza ofreció su versión de los hechos en declaraciones recogidas por A la Tarde: según el exfutbolista, los empleados del boliche estaban molestando a una amiga de Oliva, lo que desencadenó su reacción. El panelista Daniel Fava amplió ese relato al señalar que, según Ortigoza, el personal de seguridad lo provocó y que los insultos verbales derivaron en agresiones físicas mientras era apuntado con láseres.

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Oliva también tomó la palabra. La panelista Débora D’Amato, contactada por la propia ex jugadora de River para transmitir su versión, explicó que algunos integrantes de la seguridad la tomaron por el cuello en un momento de la noche, al punto de hacerle sentir que se quedaba sin aire. "Y parte de lo que sucedió lo volvió loco, en el buen mal sentido de la palabra, y acciona ante esta situación“, afirmó D’Amato en el programa.

El escándalo se suma a un período de exposición pública para Ortigoza: en 2024, una expareja lo denunció en una causa por violencia de género, acusándolo de haber incumplido una restricción perimetral impuesta por la Justicia. Tres meses después de ese episodio, el exfutbolista apareció públicamente junto a Oliva.

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Según informó A la Tarde, los responsables del boliche evalúan avanzar judicialmente contra Ortigoza a raíz de lo ocurrido. Por su parte, la abogada Ana Rosenfeld señaló que Oliva no descarta iniciar acciones legales contra el establecimiento tras la noche que vivió en Tropitango Bailable.

Foto de archivo de Néstor Ortigoza celebrando un gol con San Lorenzo. Buenos Aires, Argentina. 13 de agosto de 2014. REUTERS/Marcos Brindicci

Néstor Ezequiel Ortigoza nació el 7 de octubre de 1984 en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Debutó como profesional el 31 de enero de 2004 en Argentinos Juniors, el mismo club que formó a Diego Maradona, Fernando Redondo y Juan Román Riquelme. Tras un breve préstamo en Nueva Chicago durante la temporada 2005-06, regresó a La Paternal y se consolidó como titular bajo la conducción de Claudio Borghi. En 2010 fue pieza clave en el plantel que se consagró campeón del Clausura, con 17 partidos jugados y 3 goles anotados, y fue elegido Futbolista del Año en Argentina.

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En febrero de 2011, San Lorenzo lo adquirió por 2,5 millones de dólares. Su primera etapa en Boedo fue irregular, pero dejó una marca imborrable: en la promoción de 2012 frente a Instituto de Córdoba, anotó el gol que evitó el descenso del club. Luego de un préstamo al Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos, donde ganó la liga local en 2012-13, volvió a San Lorenzo para protagonizar sus años más gloriosos. Fue titular en el Torneo Inicial 2013 y, el 13 de agosto de 2014, convirtió desde el punto penal el único gol de la vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay, título que el club de Boedo obtuvo por primera vez en su historia. A ese logro sumó la Supercopa Argentina 2015.

Néstor Ortigoza representó a la selección de Paraguay (Getty)

Con padre paraguayo, Ortigoza tramitó la ciudadanía guaraní en 2009 y eligió defender a Paraguay frente a Argentina. Fue parte del plantel que llegó a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Paraguay eliminó a Japón y cayó ante España, y también participó en la Copa América 2011, en la que Paraguay llegó a la final.

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Tras su ciclo en San Lorenzo, pasó por Olimpia de Paraguay (2017), Rosario Central —donde ganó la Copa Argentina 2018 con cuatro penales convertidos en la misma competencia— y Estudiantes de Río Cuarto. En 2021 regresó a San Lorenzo para cumplir su promesa de retirarse en el club, y se despidió del fútbol en 2022.

Ortigoza es considerado uno de los ejecutores de penales más eficaces del fútbol sudamericano: convirtió 58 de 62 disparos desde los doce pasos a lo largo de su carrera, con una racha de 20 consecutivos entre 2007 y 2012. Forjó esa habilidad en torneos nocturnos de penales en los barrios del conurbano bonaerense, donde se jugaba dinero para comer.

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