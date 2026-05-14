El diputado jujeño que fue al Congreso con un Tesla contó cuánto lo pagó en EEUU y los impuestos que le cobraron en Argentina

El legislador minimizó la denuncia judicial en su contra, afirmando que nunca fue citado y que aportó pruebas voluntariamente a la Justicia

El diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, salió al cruce de las críticas tras la aparición de su Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso. En diálogo con Infobae al Regreso, afirmó que la compra se realizó con dinero propio y remarcó que el vehículo está a su nombre.

Durante la entrevista, Quintar narró el origen de su pasión: “Soy deportista, amante de los fierros, corro en moto, corro en auto hace muchos años”. Explicó que optó por la Cybertruck “porque me gustan los autos” y subrayó que se trata de un vehículo polémico “sobre todo por el gusto; hay gente que la ama y gente que no le gusta”.

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El legislador detalló la operación financiera: “El precio en Estados Unidos fue de 126 mil dólares, pero con impuestos en Argentina rondó los 200 mil dólares”. Aclaró que la adquisición se realizó en 2026 y que “va a salir en la declaración jurada del año que viene”.

La Tesla Cybertruck de Manuel Quintar costó USD 126.000 en Estados Unidos y alcanzó los 200.000 dólares con impuestos en Argentina

Quintar insistió en que “no hay nada que ocultar”, y agregó: “Trabajo desde los 14 años, tengo mi estudio jurídico hace 21 años. Si después de tanto laburo no te podés dar un gusto, estamos equivocados”.

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El debate sobre la ostentación, el ajuste y la cultura del trabajo

Consultado sobre la repercusión pública y las críticas por la exhibición del vehículo en un contexto de recorte presupuestario, Quintar defendió su decisión: “Esto es parte de la batalla cultural: hay que revalorizar la cultura del laburo. Estamos acostumbrados a que un político ladrón se compre algo y no pueda demostrarlo. Yo trabajo y puedo demostrarlo”.

El legislador de La Libertad Avanza defendió la transparencia de sus ingresos y aclaró que el vehículo figura a su nombre legalmente

Ante la pregunta sobre la oportunidad de mostrar un vehículo de alto valor en medio de medidas de austeridad, el diputado fue enfático: “No es una Ferrari de un millón de dólares, vale lo que valen dos camionetas Amarok. Decir que es inmoral, no lo comparto. Si lo hubiese hecho a escondidas sería otra cosa. La camioneta la retiré del puerto, la verifiqué y la guardé en el Congreso. Al día siguiente la mandé a Jujuy en una grúa porque no tengo patente y no me alcanza la batería para llegar”.

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Quintar también se refirió a la elección de un auto eléctrico: “Tesla es disruptivo. Me escriben porque no les gusta lo eléctrico, otros dicen que es el futuro. Vengo de una provincia donde producimos litio y estamos mostrando los beneficios de la electromovilidad”.

El diputado respondió a las críticas sobre ostentación subrayando la importancia de revalorizar la cultura del trabajo en Argentina

La denuncia judicial y la respuesta del diputado

En el tramo final de la entrevista, Diego Iglesias lo consultó sobre la denuncia penal que enfrenta en Jujuy por presunta asociación ilícita y direccionamiento de fondos en el área de salud. Quintar minimizó el peso de la acusación: “La persona que hace la denuncia es el Mini Néstor, un influencer kirchnerista que se parece a Néstor Kirchner. Es un meme”.

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Aseguró que nunca fue citado formalmente, pero que decidió presentarse por su cuenta: “Me presenté voluntariamente ante la Justicia, pedí acceso al expediente y aporté pruebas. Lo leímos y es una ensalada jurídica que no tiene pie ni cabeza”.

Remarcó que, lejos de buscar dilaciones, su actitud fue la de dar la cara: “Lejos de esconderme, me presenté voluntariamente cuando me enteré de la denuncia”.

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