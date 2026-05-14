Mauro Icardi reveló el gesto que hizo llorar a la China Suárez: “No puedo creerlo”

El delantero contó cómo influye en su pareja el cariño del público del Galatasaray

Mauro Icardi acaba de consagrarse por cuarta vez campeón en la Superliga de Turquía con el Galatasaray. Más tranquilo, analizó la temporada y se emocionó al hablar del amor de los hinchas del elenco de Estambul hacia él, algo que también conmovió a su pareja, la China Suárez.

“Miro a mi alrededor y veo gente llorando, incluso entre los mayores. Marco un gol y se emocionan tanto que… Quiero acercarme a ellos y devolverles el gesto", contó el delantero en una entrevista publicada en el canal de YouTube de su club.

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La devoción de la gente hacia él llevó a que la actriz también se emocionara. “Mi pareja, Eugenia, que se pone a llorar cada vez que ve a alguien llorando, a un niño llorando, o a una persona mayor que abraza la televisión o le da besos a la televisión. Es muy emocionante y me dice ‘no puedo creer el fanatismo de esta gente’, que todos los días se tiene que levantar para ir a trabajar, que los niños se tienen que levantar para ir al colegio”.

El punta de 33 años subrayó que “la gente que en las calles se tapan las orejas queriendo ser Icardi… Es algo increíble. La temporada está terminando, claro, ahora podemos hablar con más tranquilidad y mostrar nuestro cariño mutuamente, pero también pasó en mis momentos difíciles; durante mi lesión vi gente llorando. No son mi familia, no son cercanos, pero sufren tanto como yo. No hay palabras que alcancen para esto. Estoy orgulloso de ello. Estoy orgulloso de reflejar los sentimientos de tanta gente".

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El amor que la manifiestan los fanáticos impactó a Icardi pues “contarlo es realmente muy difícil. El cariño de la gente aquí es extraordinario. Antes de venir, no lo sabía en absoluto. Este lugar es muy especial para mí. Es una ciudad que amo con todo lo que tiene”.

Mauro Icardi y China Suárez, en el campo de juego del estadio del Galatasaray tras un partido

“Cuando dicen de mí ‘hizo que una generación fuera Galatasaray’, me siento realmente orgulloso. Es indescriptible, no encuentro nada que pueda reemplazarlo. Cuando me vaya de Turquía, este será el mayor tesoro que llevaré en mi corazón”, destacó.

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En cuanto al repaso del ejercicio 2025/2026, aseveró que “creo que mi gol más bonito para nuestros aficionados fue el que marqué en el partido contra el Fenerbahce, cuando entré al juego en los últimos 15 minutos, anoté y luego mostré mi camiseta a las gradas”. Y añadió que “después de vencer al Fenerbahce 3-0, nos relajamos. Esa relajación ya la vimos en el partido contra el Samsunspor”.

En sintonía con las emociones que le brindó la gente, hizo hincapié en el “el canto de esa canción cargada de emoción al final del partido es algo increíble. Que 50 mil personas en el estadio la canten todas a una sola voz es algo imposible de explicar. Siempre he intentado corresponder en el campo de juego el amor que me muestran. Tuve un período difícil de lesión, ahí tal vez no pude demostrar lo suficiente. Pero llegamos a la cima de Europa y de Turquía. Hacer todo lo que puedo por este equipo realmente me honra. Hoy todos los jugadores del mundo saben que el Galatasaray es un equipo muy grande. Tanto para mí como para mi familia, este lugar es muy valioso”.

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“Hace cuatro años llegué en un momento difícil y en los años anteriores las cosas no habían ido bien. Llegué aquí con las palabras de las personas que vieron esto, que lo sabían y que confiaron en mí. Les di mi palabra, y uno de los más importantes de ellos fue Erden Timur (ex vicepresidente). Hicieron todo lo que estaba en sus manos para hacerme feliz y sentirme cómodo aquí. En cuatro años escribimos historia”, concluyó.

El rosarino marcó 77 goles y consiguió un total de seis títulos en cuatro temporadas. Cabe recordar que el contrato de Icardi con el Galatasaray vencerá el 30 de junio. En Turquía informaron en las últimas horas que el artillero pidió dos condiciones de cara a una renovación. Mientras, ya recibió sondeos desde Fluminense y el América de México.

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