Atajó el penal, pero la pelota tomó un extraño efecto y terminó en gol: la dramática definición en el ascenso de Turquía

El arquero logró contener un disparo, pero la pelota tomó un extraño y se metió en el arco

Una definición apasionante y llena de emoción se vivió en la final de los playoffs de la TFF 2 (segunda división) del fútbol de Turquía entre el Muğlaspor y Elazığspor. Luego de un pálido empate sin goles en el tiempo regular, el ascenso a la Primera División nacional se tuvo que resolver en los disparos desde el punto de penal.

El moderno estadio Atatürk Spor Kompleksi Matlı de la ciudad turca de Bursa fue el escenario de una tanda de penales que dio la vuelta al mundo, en especial por un disparo puntual que terminó de manera insólita dentro del arco. Con el marcador 5-4 en favor del Elazığspor, el jugador del Muğlaspor tenía la responsabilidad de convertir para evitar la derrota. Su disparo fue contenido por el arquero, pero increíblemente la pelota tomó un extraño efecto al picar en el césped y se metió lentamente en el arco.

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Los jugadores del Elazığspor comenzaron a festejar a cuenta, pensando que su arquero había contenido el remate, pero inmediatamente debieron retractarse por la llamativa situación que aconteció segundos después. Sus rivales, respiraron por la buena fortuna que los acompañó en ese penal y luego, sellaron el ascenso con un marcador de 8-7. Este resultado les permitió subir de categoría y así quedar a un paso de la Superliga de Turquía, cuyo campeón es el Galatasaray de Mauro Icardi.

El insólito penal que definió un ascenso en el fútbol turco

Tras el desenlace por penales, la celebración se trasladó al campo, donde jugadores y seguidores de Muğlaspor expresaron una notable alegría, mientras que la Federación Turca de Fútbol entregó el trofeo y las medallas al equipo vencedor. “¡Tres años seguidos campeón! ¡El reinado del águila!“, publicó el club con orgullo en su cuenta de Instagram luego del partido.

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Elazığspor, que comenzó la temporada con refuerzos y altas expectativas en el campeonato de ascenso, finalizó la fase regular en el tercer puesto del grupo, acumulando 21 victorias, 6 empates y 9 derrotas en 36 partidos, llegando a un total de 69 puntos y asegurando su lugar en el playoff.

Antes de alcanzar la final, Elazığspor superó a Adana 01 FK en la primera ronda de la liguilla. Mientras transcurría el partido decisivo en Bursa, miles de aficionados se congregaron tanto en la ciudad anfitriona como en el Cumhuriyet Meydanı de Elazığ, donde la municipalidad instaló una pantalla gigante para seguir el encuentro, de acuerdo con la información de Türkiye Gazetesi.

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