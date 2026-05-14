Deportes

Atajó el penal, pero la pelota tomó un extraño efecto y terminó en gol: la dramática definición en el ascenso de Turquía

El Muğlaspor logró una victoria épica 8-7 ante el Elazığspor y subió de categoría en el fútbol turco

Guardar
Google icon
El arquero logró contener un disparo, pero la pelota tomó un extraño y se metió en el arco

Una definición apasionante y llena de emoción se vivió en la final de los playoffs de la TFF 2 (segunda división) del fútbol de Turquía entre el Muğlaspor y Elazığspor. Luego de un pálido empate sin goles en el tiempo regular, el ascenso a la Primera División nacional se tuvo que resolver en los disparos desde el punto de penal.

El moderno estadio Atatürk Spor Kompleksi Matlı de la ciudad turca de Bursa fue el escenario de una tanda de penales que dio la vuelta al mundo, en especial por un disparo puntual que terminó de manera insólita dentro del arco. Con el marcador 5-4 en favor del Elazığspor, el jugador del Muğlaspor tenía la responsabilidad de convertir para evitar la derrota. Su disparo fue contenido por el arquero, pero increíblemente la pelota tomó un extraño efecto al picar en el césped y se metió lentamente en el arco.

PUBLICIDAD

Los jugadores del Elazığspor comenzaron a festejar a cuenta, pensando que su arquero había contenido el remate, pero inmediatamente debieron retractarse por la llamativa situación que aconteció segundos después. Sus rivales, respiraron por la buena fortuna que los acompañó en ese penal y luego, sellaron el ascenso con un marcador de 8-7. Este resultado les permitió subir de categoría y así quedar a un paso de la Superliga de Turquía, cuyo campeón es el Galatasaray de Mauro Icardi.

Penal Turquía
El insólito penal que definió un ascenso en el fútbol turco

Tras el desenlace por penales, la celebración se trasladó al campo, donde jugadores y seguidores de Muğlaspor expresaron una notable alegría, mientras que la Federación Turca de Fútbol entregó el trofeo y las medallas al equipo vencedor. “¡Tres años seguidos campeón! ¡El reinado del águila!“, publicó el club con orgullo en su cuenta de Instagram luego del partido.

PUBLICIDAD

Elazığspor, que comenzó la temporada con refuerzos y altas expectativas en el campeonato de ascenso, finalizó la fase regular en el tercer puesto del grupo, acumulando 21 victorias, 6 empates y 9 derrotas en 36 partidos, llegando a un total de 69 puntos y asegurando su lugar en el playoff.

Antes de alcanzar la final, Elazığspor superó a Adana 01 FK en la primera ronda de la liguilla. Mientras transcurría el partido decisivo en Bursa, miles de aficionados se congregaron tanto en la ciudad anfitriona como en el Cumhuriyet Meydanı de Elazığ, donde la municipalidad instaló una pantalla gigante para seguir el encuentro, de acuerdo con la información de Türkiye Gazetesi.

Temas Relacionados

FútbolTurquíaMuğlasporElazığspor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

El Colchonero afrontará el próximo mercado de fichajes con la expectativa puesta en el futuro de la Araña y ya tiene a su objetivo principal para reforzar la ofensiva

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

El entrenador de Francia ratificó la presencia del lateral en la lista de convocados, dejando atrás el escándalo mediático y confirmó la confianza en el futbolista para los próximos desafíos internacionales

Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Infobae lanzó un simulador interactivo para que los hinchas elijan su nómina ideal antes del 30 de mayo, cuando Lionel Scaloni revele los 26 jugadores que defenderán el título mundial. Jugá, compartilo y competí con tus amigos

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

El periodista David Croft, de Sky Sport, destacó el inicio de temporada del argentino, quien tuvo en Miami “un fin de semana completo”

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El Millonario dio a conocer que Agustín Ruberto padeció una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda, la misma lesión que tuvo un año atrás con la Selección Sub 20

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

DEPORTES

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

TELESHOW

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

INFOBAE AMÉRICA

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

El gobierno dominicano confirma recepción mensual de migrantes deportados desde Estados Unidos

Guatemala: interpelación al ministro de Desarrollo se extiende por falta de quórum en el Congreso

Panamá registró 790 especies de aves avistadas en tan solo 24 horas durante el Global Big Day

Un millón de vehículos circulan sin identificación en Honduras