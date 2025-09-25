Un restaurante argentino en el primer puesto de un ranking global de alta cocina

El asado argentino cobra otro sentido en una barra que permite ver de cerca la preparación de cada plato en este multipremiado restaurante de Palermo

La comida argentina siempre es noticia. Y más, si se trata de restaurantes de nivel. Por eso esta latitud gastronómica está cada vez más acostumbrada rankear en los list globales. No por nada, ya son varios los restos que tienen Estrellas Michilin.

Y la carne, es por excelencia, el caballito de batalla, sin dudas además, el plato que las celebridades buscan cuando vienen de visita por aquí. Esto lo sabe bien Don Julio, por dar solo un ejemplo. La parrilla argentina, obtuvo el puesto 10 del los Premios 50 Best 2025 del mundo en junio pasado.

¿Qué es lo que hace que un resto sea bueno y exitoso? Sin dudas, la calidad y el servicio. Ahora bien, la opinión del público -el famoso boca a boca- es otra de las variables. Ahora, la plataforma TripAdvisor, ubicó a Fogón Asado, de Buenos Aires, en el primer puesto mundial de la lista de los mejores restaurantes de fine dining.

El ranking Best of the Best Awards selecciona a los establecimientos más destacados según la experiencia reportada por los usuarios. La edición 2024 reúne propuestas de España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Singapur y Egipto.

Fogón Asado, al mando de Alex Pels y Danielle Jenster, abrió en 2018 junto al chef Sebastián Cardamoni.

Se estructura alrededor de una barra que rodea la parrilla, lo que permite a los comensales observar todo el proceso culinario. El ranking tiene otro argentino entre el top ten. Se trata de Abrasado (Guaymallén, Argentina). Aquí list completo de los 10 mejores restaurantes de fine dining.

El lugar se encuentra entre parrillas de Buenos Aires y alrededores que fueron los mejores restaurantes de carne del mundo, según la edición 2025 del ranking World’s 101 Best Steak Restaurants.

1. Fogón Asado, Buenos Aires, Argentina

El menú degustación de Fogón Asado incluye clásicos nacionales y una selección de vinos locales de Catena Zapata y Zuccardi.

En años recientes recibió distinciones de la Guía Michelin y World’s 101 Best Steak Restaurants, y fue declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la descripción en la propia plataforma, el lugar “explora la rica tradición del asado con un giro diferente. Desde la provoleta hasta el ribeye y la tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales. El menú degustación de nueve pasos utiliza ingredientes de estación y va mucho más allá de la propuesta habitual de una parrilla. Para realzar los sabores, el restaurante ofrece una selección de vinos argentinos que maridan a la perfección con los platos”.

“Es un enorme orgullo para nosotros. Lo más especial es que este reconocimiento surge 100% de los comentarios y experiencias compartidas por nuestros clientes. Cada reseña refleja la pasión y el trabajo de todo nuestro equipo para transformar el ritual del asado en una experiencia inolvidable, declararon los responsables de este este lugar donde la carne es protagonista

2. Izakaya Alta Cocina Japonesa (Mallorca, España)

Zakaya Alta Cocina Japonesa destaca la tradición japonesa, con uramaki, sashimi y tempura, en un ambiente sofisticado en el corazón de Palma de Mallorca Trip Advisor

Este restaurante ofrece una experiencia sofisticada en la ciudad de Palma de Mallorca, centrada en la gastronomía japonesa tradicional. El menú incluye uramaki, sashimi y tempura. Los chefs son especialistas en alta cocina japonesa y cada preparación cumple con altos estándares de calidad.

El entorno refinado lo convierte en un espacio elegido para ocasiones especiales o cenas íntimas.

3 El restaurante Witchery (Edimburgo, Reino Unido)

Un entorno histórico con decoración singular que acompaña una carta enfocada en pescado fresco y coctelería creativa Trip Advisor

Este local opera en un ambiente histórico, con una decoración particular y carta encabezada por pescado fresco y cócteles originales.

Los postres reciben atención especial entre los comensales, según detallaron en el sitio.

4 Abrasado (Guaymallén, Argentina):

Abrasado (Guaymallén, Argentina) propone carnes añejadas y presentaciones cuidadas en un espacio con opción al aire libre y un servicio profesional

Abrasado es otro de los restos argentinos. Se diferencia por su espacio al aire libre y una propuesta basada en el filete añejado en seco, con presentaciones cuidadas. Incluye una carta de cócteles y selección de vinos.

El servicio se mantiene profesional y las porciones son abundantes.

5 Restaurante Marius Degustare (Río de Janeiro, Brasil)

Mariscos frescos y buffet libre en medio de la decoración moderna que distingue el local carioca

El restaurante tiene una estética moderna y atrae tanto a locales como turistas gracias a sus mariscos frescos.

Ofrece buffet libre y un menú degustación para quienes buscan probar distintas especialidades.

6 La Brasserie de La Mer (Natal, Brasil)

Cocina francesa y europea en un entorno diseñado por Samara Gosson, donde el mobiliario y la ambientación sorprenden

La carta abarca de La Brasserie de La Mer es una cocina internacional francesa y europea, con opciones como risotto y mariscos. El diseño de Samara Gosson se refleja en el mobiliario, lámparas y vitrina, que dan un ambiente sofisticado y cómodo para el público exigente.

7 Renacimiento (Charleston, Estados Unidos)

Renacimiento (Charleston, Estados Unidos) tiene platos de tradición sureña y mariscos

Enfocado en la tradición sureña moderna, el menú de este restó insiste en ingredientes regionales y mariscos, en especial los camarones con sémola.

La carta de cócteles es variada y el servicio es reconocido por su atención y conocimiento, según el ranking.

8 Resto Canto (Armação dos Búzios, Brasil)

Vistas al mar y menú mediterráneo

La propuesta de Resto Canto mezcla vistas al mar y el uso de pescados y mariscos frescos. El menú lleva inspiración mediterránea y recomienda sus postres y la carta de vinos para quienes buscan acompañar la velada.

9 KOMA Singapur (Singapur)

Cocina japonesa moderna y decoración imponente

El restaurante KOMA Singapur, propone una versión moderna de la cocina japonesa, con ingredientes frescos y opciones como sashimi, tempura, gyoza, carpaccio de atún y pasta uni.

Presenta una decoración destacada y una atención enfocada en el detalle.

10 Restaurante libanés Fayruz (El Cairo, Egipto):

Amplio menú de cocina de Medio Oriente y ambiente cálido, con noches de música en vivo en la capital egipcia

El ambiente de este lugar es cálido y decorado al detalle diferencia la propuesta, que se basa en ingredientes frescos y una carta extensa.

El restaurante ofrece noches con música en vivo e invita tanto a grupos de amigos como a quienes buscan una cita o reunión especial.