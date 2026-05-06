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Cuál es el verdadero impacto del narcisismo en las relaciones amorosas, según la ciencia

Un seguimiento de seis años a unas 6.000 parejas en Alemania mostró que la rivalidad daña la satisfacción afectiva desde el inicio, aunque se mantiene estable a lo largo del tiempo. Claves para evitar la pérdida de autoestima

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Una mujer y un hombre están sentados en una mesa de café. Ella sostiene una taza plateada y la mira, mientras él la observa. Hay tazas con café y dulces en la mesa.
La rivalidad narcisista en las relaciones de pareja reduce la satisfacción, aunque no acelera el deterioro emocional con el paso del tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio publicado en el Journal of Personality y realizado por la Universidad Estatal de Michigan desafía la idea de que el narcisismo causa inevitablemente un deterioro progresivo en la satisfacción de pareja con el paso de los años. Tras analizar los efectos de la rivalidad narcisista y la admiración narcisista en más de 5.800 parejas de Alemania durante seis años, los resultados sugieren un escenario más matizado de cómo estas características influyen en las relaciones de pareja.

¿Los narcisistas realmente empeoran las relaciones con el tiempo? Según el estudio publicado en el Journal of Personality, la rivalidad narcisista se asocia de forma constante con una menor satisfacción para ambos miembros, pero no acelera el deterioro a lo largo del tiempo.

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En cambio, la admiración narcisista no mantiene una relación significativa con la satisfacción en ningún momento de la relación. Así, el estudio refuta la creencia de que los narcisistas acaban destruyendo progresivamente sus vínculos afectivos.

Hombre y mujer sentados de espaldas en un sofá dividido por una línea de luz brillante en un salón moderno con luz natural.
El estudio longitudinal de la Universidad Estatal de Michigan con 5.869 parejas muestra que la rivalidad narcisista se asocia a menor bienestar en la relación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis se basó en datos del panel PAIRFAM, con un seguimiento anual a 5.869 parejas durante hasta seis años. Los participantes informaron sobre sus niveles de ambos tipos de narcisismo y su satisfacción en la relación.

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Esto permitió identificar los efectos tanto del narcisismo propio como del de la pareja. Gwendolyn Seidman, profesora asociada de Psicología en la Universidad Estatal de Michigan, explicó al Journal of Personality que existen dos maneras claras de mantener una autoimagen inflada: una implica buscar activamente la admiración de los demás (admiración narcisista), mientras que la otra consiste en menospreciar a quienes les rodean para reafirmar una supuesta superioridad (rivalidad narcisista).

Rivalidad narcisista y satisfacción de pareja

Los datos del estudio muestran que la rivalidad narcisista representa un factor de riesgo para la menor satisfacción tanto en quien la expresa como en su pareja. Este patrón se mantuvo estable a lo largo de todo el periodo y resultó similar en relaciones recientes y de larga duración. El impacto negativo de la rivalidad fue más marcado entre quienes lo manifestaban personalmente, en comparación con quienes convivían con una persona rivalizante.

Un hombre besa la frente de una mujer rubia sentada a una mesa de madera con un desayuno que incluye croissants, fruta, huevos, tostadas, café y zumo de naranja.
La admiración narcisista, centrada en la búsqueda de reconocimiento social, no influye de manera significativa en la satisfacción de pareja según el estudio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esa asociación con menor satisfacción inicial, la rivalidad narcisista no provocó una caída acelerada en la calidad de la relación: el descenso observado fue similar sin importar el nivel de narcisismo presente. Este resultado contradice teorías previas que establecían una relación lineal entre la presencia de rivalidad narcisista y un deterioro creciente con el tiempo.

La tendencia general indica que las personas con baja rivalidad partían de mayores niveles de satisfacción y experimentaron descensos algo más pronunciados, mientras que quienes manifestaban alta rivalidad ya mostraban, desde el inicio, niveles considerablemente más bajos de bienestar en pareja. No obstante, las parejas con menor rivalidad narcisista continuaron mostrando un mayor bienestar al finalizar el seguimiento.

Un hombre y una mujer duermen en una cama matrimonial de noche, dándose la espalda y con gestos de incomodidad. La habitación está oscura y se ve una ventana.
Quienes presentan baja rivalidad narcisista reportan mayor satisfacción y bienestar en pareja, incluso tras varios años de convivencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Admiración narcisista y sus implicaciones en las relaciones

La admiración narcisista, entendida como la búsqueda de reconocimiento y encanto social, no se vinculó con cambios en la satisfacción en ninguna etapa de la relación, según los datos publicados por la Universidad Estatal de Michigan. Este resultado matiza teorías anteriores que postulaban un posible efecto positivo limitado a las fases iniciales de la convivencia.

Los investigadores sugieren que es posible que los efectos de la admiración narcisista se limiten a momentos muy tempranos o incidan en otros aspectos distintos de la satisfacción global, como la popularidad o la percepción de atractivo en el corto plazo. Sin embargo, durante el periodo examinado, no se observó ni un beneficio ni un perjuicio estadísticamente relevantes por parte de este rasgo de personalidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo del Journal of Personality señala que los efectos dañinos del narcisismo pueden surgir en episodios de conflicto, más que de forma gradual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Seidman: “La gente suele suponer que los narcisistas son encantadores al principio, pero que poco a poco dañan sus relaciones con el tiempo. Nuestros hallazgos sugieren que la realidad puede ser más compleja”.

¿Existe un “punto de inflexión” en las relaciones con narcisistas?

El equipo de la Universidad Estatal de Michigan examinó la posibilidad de que los efectos negativos del narcisismo no se manifiesten de manera gradual, sino en “puntos de inflexión” concretos, como episodios de conflicto o transiciones vitales, en los que la satisfacción caiga de forma abrupta.

También consideran que el impacto de la rivalidad narcisista podría aparecer en dimensiones no evaluadas directamente, como la pérdida de autoestima o de autonomía dentro de la pareja.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los resultados abren la puerta a nuevas investigaciones sobre cómo el narcisismo impacta en la autoestima y el apoyo emocional dentro de la pareja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos invitan a futuras investigaciones a plantear mediciones más frecuentes o a incorporar indicadores adicionales sobre la calidad del vínculo. Así, aunque la rivalidad narcisista reduce la satisfacción global desde el comienzo, sus efectos no parecen intensificarse con el tiempo, sino mantenerse estables.

Los autores señalan que el daño relacionado con el narcisismo puede manifestarse en esferas sutiles, más allá de la satisfacción declarada por la pareja, con impactos menos visibles pero relevantes sobre el bienestar emocional y la capacidad de tomar decisiones.

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