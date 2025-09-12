El gesto de Katy Perry con sus fans argentinos: fue a comer a una parrilla y salió a la calle a regalar empanadas

Katy Perry fue a comer a una famosa parrilla de Buenos Aires y le regaló empanadas a los fans que la esperaban en la calle

La noche porteña del barrio de Palermo fue escenario de una jornada particular protagonizada por Katy Perry durante su estadía en Buenos Aires. Tras su show en la ciudad, la intérprete de “Hot N Cold” eligió visitar Don Julio, una de las parrillas más tradicionales y frecuentadas por figuras internacionales, para disfrutar de la famosa carne argentina. La elección del local no pasó desapercibida para los fans, quienes aguardaban en la puerta y fueron testigos privilegiados de un insólito momento.

Durante la visita, Perry no solo degustó diversos platos típicos de la parrilla, sino que protagonizó un gesto que rápidamente circuló por las redes sociales. Luego de terminar su cena, la cantante salió del restaurante portando una bandeja de empanadas y decidió compartirlas con quienes esperaban por ella en la vereda. Este acto de generosidad y cercanía se viralizó en plataformas como X (antes Twitter), donde las imágenes y videos captaron el momento en que la artista, vestida con un look casual, compartía empanadas con sus seguidores.

El procedimiento fue sencillo pero significativo: primero, parte del equipo de trabajo de Perry se retiró del local, permitiendo que la artista se tomara el tiempo para salir más tarde y sorprender por sí misma al público. La artista, de camisa blanca de manga corta y pantalón negro ajustado, repartió personalmente las empanadas, mientras su seguridad se ocupaba de que la entrega se realizara con tranquilidad. Esta iniciativa, lejos de ser un simple acto promocional, evidenció la voluntad de la cantante de conectar con el público argentino a través de gestos cotidianos y cercanos, consolidando su vínculo con los fans locales durante su visita en el marco de The Lifetimes Tour.

Katy Perry demostró su cariño por Argentina

La relación de Katy Perry con la gastronomía local ocupó un lugar central durante su paso por Buenos Aires. En el cierre de su último show en la ciudad, la cantante se dirigió al público y reveló el trasfondo de la elección de Argentina como destino de su gira The Lifetimes Tour. ‘’Les dije: ‘Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas! Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!“, contó la figura del pop internacional.

Durante su paso por Buenos Aires, Katy Perry evidenció una actitud de cercanía y disposición hacia sus seguidores, consolidando su vínculo con el público argentino más allá del escenario. En los momentos libres de su apretada agenda, la cantante no dudó en interactuar de manera directa con los fanáticos que la esperaban en distintos puntos de la ciudad. Perry se mostró accesible y predispuesta, deteniéndose a conversar y posar en fotos.

Previo al inicio de sus presentaciones en Buenos Aires, Katy Perry se sumergió en experiencias representativas de la identidad porteña, evidenciando un particular interés por la cultura y la política locales. En una de sus primeras noches en la ciudad, la artista estadounidense decidió vivir una experiencia tradicional al asistir al espectáculo Rojo Tango, dirigido por Carlos Copello y Karina Piazza. Allí, además de presenciar una de las expresiones más emblemáticas del arte argentino, aprovechó la velada para relajarse con una cena basada en platos típicos, poniendo de manifiesto su disposición para participar de costumbres propias del país anfitrión.

Katy Perry recorrió las calles de Buenos Aires con un cuadro de Eva Perón

En ese mismo contexto, Perry sorprendió a los presentes y a sus seguidores al posar junto a un cuadro de Eva Perón. Este gesto no pasó desapercibido entre los fanáticos que esperaban a la cantante a la salida del Hotel Faena tras la función de tango. La imagen fue ampliamente difundida y generó repercusión tanto en redes sociales como en medios locales, aludiendo al simbolismo de una artista internacional conectando con una de las figuras más relevantes del imaginario argentino.

La interacción de Perry con la cultura local se proyectó también sobre el escenario, donde interpretó el tema “Don’t Cry for Me Argentina”, perteneciente al musical “Evita”. Esta performance, realizada durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena, rememoró la popularidad del musical en el circuito teatral y fue recibida con entusiasmo por el público argentino. Así, la cantante incorporó a sus actividades recreativas y artísticas elementos clave de la cultura y la política nacional, obteniendo respuestas positivas tanto de parte de sus admiradores como de observadores locales, quienes apreciaron su interés por involucrarse en la dinámica histórica y social del país.