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De líder en el banco a asistente en Europa: el camino de Heinze hacia la final de la Champions

Sin futbolistas argentinos en la cancha, la final de la Champions League tendrá presencia albiceleste desde el banco: Gabriel Heinze será parte del cuerpo técnico del Arsenal como asistente de Mikel Arteta

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Gabriel Heinze es el asistente técnico argentino que representará al Arsenal en la final de la Champions League

Por primera vez en cuatro años, la final de la Champions League no tendrá futbolistas argentinos en el campo de juego, pero sí contará con presencia argentina en el banco: Gabriel Heinze, actual ayudante de campo del Arsenal. Heinze es exjugador y exentrenador de clubes argentinos. Ahora, estará en la final como ayudante de campo de Mikel Arteta, técnico del equipo inglés, tras la clasificación de Los Gunners sobre el Atlético de Madrid.

La decisión de Gabriel Heinze de sumarse al cuerpo técnico de Arsenal surgió tras finalizar su última etapa como entrenador principal en el fútbol argentino. Según precisó en Infobae en Vivo la periodista, Luciana Rubinska, la relación entre Mikel Arteta y Heinze tiene más de veinte años de historia, desde que compartieron el plantel en Paris Saint-Germain.

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Por primera vez en cuatro años, la final de la Champions League no contará con futbolistas argentinos en cancha REUTERS/Hannah Mckay
Por primera vez en cuatro años, la final de la Champions League no contará con futbolistas argentinos en cancha REUTERS/Hannah Mckay

“Se conocieron y se hicieron muy amigos cuando compartieron plantel en el Paris Saint-Germain. Desde ahí, un vínculo inquebrantable, amistoso, pero también obvio, superfutbolero”, destacó Rubinska.

Heinze, que dirigió a equipos como Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys, tomó una decisión poco común para entrenadores de su trayectoria: dejar de ser director técnico principal para pasar a ser asistente de otro técnico en el exterior.

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Heinze ocupa el rol de mano derecha de Mikel Arteta, técnico del Arsenal, en el cuerpo técnico finalista
Heinze ocupa el rol de mano derecha de Mikel Arteta, técnico del Arsenal, en el cuerpo técnico finalista

Vínculo con Arteta y rol en Arsenal

La llegada de Heinze al Arsenal respondió a un convencimiento personal, motivado por la estrecha amistad y la confianza entre ambos entrenadores. La labor del exjugador es apreciada dentro del plantel. Según precisó la periodista, “trabaja sobre todo con la línea de defensores, pero también es una persona de consulta permanente en otros aspectos. Es un cuerpo técnico muy importante, pero él es la mano derecha del equipo del técnico que logró meterse en la final, ni más ni menos, de la Champions League”.

Durante su etapa como futbolista, Gabriel Heinze militó en clubes de renombre internacional como Manchester United y Real Madrid. Asimismo, formó parte de la Selección Nacional. “El jugador que tuvo obviamente mucha vinculación con lo que ha sido la selección argentina, que le ha ido muy bien”, subrayó Rubinska.

gabriel heinze newell's boca
Heinze, exdirector técnico de Vélez, Argentinos y Newell’s, eligió ser asistente en el fútbol europeo, una decisión poco habitual (Fotobaires)

Presencia argentina asegurada en la definición europea

Este año, la final de la Champions League contará con un argentino en el campo de juego, aunque fuera de los límites del césped. Heinze se convirtió en una pieza clave del cuerpo técnico liderado por Arteta tras una decisión que puso en primer plano la relación profesional y humana entre ambos y renunció a un lugar preponderante para colaborar como asistente en uno de los equipos más importantes de Europa.

La final de la Champions consolida a Heinze como un referente argentino en la élite del fútbol europeo fuera del campo de juego REUTERS/Agustin Marcarian
La final de la Champions consolida a Heinze como un referente argentino en la élite del fútbol europeo fuera del campo de juego REUTERS/Agustin Marcarian

Así, más allá de la ausencia de futbolistas argentinos en el campo, la definición europea tendrá un representante albiceleste en un rol clave dentro del banco. Para Heinze, la final no solo marca un hito en su carrera, sino también la consolidación de una decisión atípica que lo vuelve a poner en la élite del fútbol mundial, ahora desde otro lugar pero con la misma influencia en la búsqueda de un título histórico para el Arsenal.

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