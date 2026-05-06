Benjamín Vicuña habló del acuerdo con la China Suárez por sus hijos: “Son tramos muy largos donde no los veo”

El actor reconoció el impacto emocional de la distancia con sus hijos y lamentó los largos períodos sin poder verlos en persona

La relación parental entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a quedar bajo la lupa pública cuando el actor, tras participar en el programa Otro Día Perdido, se detuvo unos minutos para conversar con la prensa. El interés de los cronistas se centró en el acuerdo que mantiene con la actriz sobre la tenencia y el contacto con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes actualmente residen en Turquía junto a Suárez y su pareja, Mauro Icardi.

La presencia de los hijos en otro continente, y las especulaciones sobre posibles cambios de residencia de la actriz por cuestiones laborales del futbolista, llevaron a Vicuña a marcar posición. “No estoy al tanto y tampoco quiero hablar de eso. Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado”, respondió de manera categórica cuando le consultaron sobre los rumores de un inminente traslado familiar.

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El propio Vicuña no ocultó el impacto emocional que le causa la distancia: “A veces me preguntan si los extraño. Sí, es normal, eso es de público conocimiento. Son tramos muy largos donde no veo a mis hijos. Y la verdad que es así”. Así, el actor dejó en claro que la situación lo atraviesa en lo personal y que no se trata de un simple trámite logístico.

Benjamín Vicuña, su pareja y sus hijos, disfrutaron el verano juntos

En el contexto de los comentarios que circulan en portales y redes sociales sobre supuestos enojos y permisos revocados, Vicuña optó por la transparencia. “No, se dicen cosas, pero no. Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito”, aclaró, descartando de plano cualquier conflicto nuevo con la madre de sus hijos.

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La declaración más relevante del actor llegó cuando fue interrogado acerca de la vigencia y cumplimiento del “pacto secreto” con Suárez. “Y lo importante es que se cumpla y estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá. Eso es todo lo que tengo que hablar”, sentenció.

La situación actual entre Vicuña y Suárez se caracteriza por la existencia de un acuerdo privado que define los términos de la convivencia y los viajes de sus hijos, quienes residen en Turquía junto a la actriz. Vicuña ha confirmado que el pacto sigue vigente, y que ambos priorizan la escolarización y el derecho de los menores a mantener el vínculo con su familia paterna, descartando versiones de conflicto o revocación del permiso.

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Benjamín Vicuña disfrutando y extrañándo a su hija que hoy está con su mamá

El actor, conocido por su bajo perfil en temas familiares, se mostró firme en su postura sobre la intimidad: “Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado”. Esta frase, repetida ante distintos medios, refuerza el mensaje de que la prioridad está puesta en el bienestar de los niños, lejos de la exposición mediática.

Consultado sobre si el acuerdo contempla cambios en función de la vida profesional de Suárez o Icardi, Vicuña fue escueto: “No estoy al tanto”, afirmó, eludiendo cualquier especulación. La respuesta dejó entrever que, más allá de las decisiones laborales de la madre, el pacto parental se mantiene independiente de los vaivenes de la agenda pública.

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La tierna foto que compartió Benjamín Vicuña junto a su hijo Amancio

Para Vicuña, el desafío de la distancia es parte de su día a día. “Son tramos muy largos donde no veo a mis hijos”, reconoció, reflejando una realidad que comparten muchos padres que viven situaciones similares.

En las últimas semanas, crecieron los rumores sobre una supuesta intención de Vicuña de modificar el acuerdo, motivados por versiones de que estaría “enojado” o que pensaba revocar el permiso a Suárez. El propio actor desmontó esas versiones. Remarcó que la relación está regida por el acuerdo vigente y que no hay conflictos nuevos en puerta.

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