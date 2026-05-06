Panamá suma 84,067 nuevos contratos en primer trimestre de 2026, pero sigue por debajo de 2019

La mayoría de los nuevos contratos en Panamá se concentra en modalidades temporales. (Foto cortesía ANDA).

El mercado laboral panameño mostró señales de recuperación en el inicio de 2026, con 84,067 nuevos contratos registrados en el primer trimestre, un crecimiento de 25.2% frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, detrás de este repunte persiste una realidad estructural: la economía aún no logra recuperar los niveles de contratación previos a la pandemia, tomando en cuenta que en el primer trimestre de 2019 se alcanzaron 100,878 contratos, lo que evidencia que la reactivación del empleo sigue siendo incompleta y por debajo de su capacidad histórica.

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La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que el aumento en la contratación refleja una mejoría en la dinámica económica, impulsada en parte por la inversión pública y la reactivación de sectores clave.

No obstante, el propio informe deja claro que el crecimiento no es suficiente para compensar la caída registrada en años anteriores, lo que mantiene a Panamá por debajo de su capacidad histórica de generación de empleo. Esta tendencia confirma que la recuperación laboral sigue siendo incompleta y desigual, a pesar de los indicadores positivos recientes.

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El primer trimestre de 2026 registró 84,067 nuevos contratos, una cifra que aún se mantiene por debajo de los 100,878 alcanzados en 2019, antes de la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose de los contratos evidencia además una estructura laboral con predominio de empleos temporales o de menor estabilidad. Según el informe de la Contraloría, de los 84,067 contratos registrados entre enero y marzo de 2026, 43,878 corresponden a contratos definidos, mientras que 22,909 son indefinidos y 12,641 por obra determinada en la sede central, a los que se suman 23,416 definidos, 5,957 indefinidos y 10,816 por obra en las regionales.

Esto confirma que el crecimiento del empleo está concentrado en modalidades no permanentes, lo que limita la estabilidad laboral en el país.

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La comparación histórica refuerza esta lectura. En 2022 se registraron 61,620 contratos, en 2023 unos 66,652, en 2024 69,152 y en 2025 67,144, lo que muestra una recuperación gradual pero aún insuficiente para alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria.

Aunque el salto de 2026 es significativo, el mercado laboral panameño sigue operando por debajo de su potencial, con una recuperación que depende en gran medida de factores coyunturales como la inversión pública y no de una expansión sostenida del sector privado.

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En paralelo, el contexto laboral refleja tensiones estructurales. La tasa de desempleo nacional se ubicó en 10.4% en septiembre de 2025, un aumento frente al rango de 9.5% a 9.7% registrado en 2024, lo que representa un deterioro en la capacidad del mercado para absorber mano de obra.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, destacó el aumento de 11% en los contratos indefinidos como una señal de mayor confianza en el mercado laboral. Tomada de Presidencia

En términos absolutos, la población desocupada alcanzó 227,302 personas, lo que implica más de 17,900 nuevos desempleados en un año, consolidando un escenario de presión sobre el empleo formal.

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Las brechas también son evidentes por género y edad. Las mujeres registran una tasa de desempleo de 13.2%, superior al 8.1% de los hombres, mientras que en el segmento joven la situación es aún más crítica.

El desempleo entre mujeres de 14 a 29 años se ubicó en 16.8%, frente a 16.2% en hombres jóvenes, lo que evidencia un mercado laboral con barreras de entrada significativas para las nuevas generaciones.

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A esto se suma el peso de la informalidad, que continúa siendo uno de los principales desafíos. En septiembre de 2025, la tasa se situó en 47.1%, lo que significa que aproximadamente 785,000 personas trabajan en condiciones informales, es decir, casi uno de cada dos trabajadores en el país carece de seguridad social o contrato formal. Esta realidad limita la productividad, reduce la recaudación y debilita la sostenibilidad del sistema económico.

Desde el Gobierno, la ministra Muñoz destacó que sectores como el comercio (36%) y la construcción (21%) lideran la generación de empleo, seguidos por actividades administrativas, hoteles y restaurantes e industrias.

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El comercio y la construcción lideran la generación de empleo en el país. EFE

Además, subrayó que la inversión pública superior a $11,000 millones está teniendo un impacto directo en la creación de puestos de trabajo, especialmente en regiones como Colón, Panamá, Panamá Oeste y Darién, donde se han registrado repuntes en las contrataciones.

En cuanto a las políticas activas, el programa Mi Primer Empleo ha beneficiado a 2,703 jóvenes, de los cuales 1,423 lograron insertarse en el mercado laboral, mientras que otras iniciativas como la Bolsa de Empleo digital y el proyecto Más Territorio, Más Empleo buscan ampliar las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y poblaciones vulnerables.

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A pesar de estos esfuerzos, el diagnóstico de los gremios empresariales es claro. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advierte que el país enfrenta un reto estructural en materia laboral, donde el crecimiento de la contratación no necesariamente se traduce en empleos estables.

En este contexto, el sector privado insiste en que el empleo formal debe estar en el centro de las decisiones nacionales, promoviendo condiciones que faciliten la inversión, reduzcan la informalidad y permitan generar plazas sostenibles en el tiempo.

La ministra también destacó que el proceso de digitalización del Mitradel alcanza ya el 90%, lo que ha permitido agilizar trámites laborales y reducir tiempos en la gestión de expedientes.

La tasa de desempleo en Panamá alcanzó 10.4% en septiembre de 2025, con 227,302 personas desocupadas, lo que representa más de 17,900 nuevos desempleados en un año. REUTERS

Según explicó, más de 30,000 expedientes han sido migrados a plataformas electrónicas en el último año, incluyendo procesos en las Juntas de Conciliación, que ahora estarán conectadas con el Órgano Judicial. Este avance apunta a una modernización del sistema laboral, orientada a facilitar la relación entre empleadores y trabajadores.

Asimismo, subrayó que el Gobierno busca fortalecer la inserción laboral mediante herramientas tecnológicas, como la reinstalación de la Bolsa de Empleo digital, en la que ya participan más de 1,500 empresas.

Esta plataforma permite a los aspirantes postularse sin intermediarios y con el uso de inteligencia artificial, lo que, según la ministra, contribuye a eliminar barreras tradicionales como las largas filas en ferias de empleo y mejorar la conexión entre oferta y demanda laboral.

Desde el sector privado, la Cámara de Comercio también advierte que el reto no es solo generar empleo, sino asegurar su calidad. El gremio sostiene que la alta proporción de contratos temporales limita la estabilidad laboral, lo que impacta directamente en el consumo, la productividad y la confianza de los trabajadores. En este contexto, insiste en que no basta con aumentar las cifras de contratación si estas no se traducen en empleos sostenibles en el tiempo.

La inversión pública en infraestructura impulsa la contratación en varias provincias. (Foto: @FOVIALITO)

Además, la organización empresarial plantea que la solución al problema laboral pasa por mejorar el entorno para la inversión. Según su análisis, es necesario avanzar en agilidad institucional, seguridad jurídica y ejecución de proyectos, elementos clave para dinamizar la economía.

La Cámara enfatiza que cada sector productivo que se activa genera un efecto multiplicador en empleo, por lo que el crecimiento debe estar acompañado de condiciones que permitan a las empresas expandirse y contratar de forma estable.

En paralelo, las cifras oficiales también reflejan el peso del sector público en la generación de empleo reciente. De los contratos reportados en el primer trimestre, cerca de 10,589 trabajadores ingresaron a la planilla estatal, en su mayoría bajo la condición de eventuales, lo que evidencia que una parte relevante de la expansión laboral proviene del Estado y no del sector privado, un factor que limita la sostenibilidad del crecimiento del empleo en el mediano plazo.