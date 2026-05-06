El gobierno boliviano admite que la organización de Sebastián Marset aún no fue desarticulada en el país

Archivo. Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, en la conferencia de prensa en la que informó sobre la detención del narcotraficante Sebastián Marset.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, admitió este martes que aún no se logró desarticular la organización criminal del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset luego de su detención el 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz, al este del país.

Durante una interpelación legislativa, el ministro Oviedo manifestó: “Estamos desarticulando esta red de narcotráfico, la más grande que se ha descubierto en nuestro país, y esto no ha concluido porque tiene conexiones financieras y con redes de construcción inmobiliaria para lavar el dinero”.

PUBLICIDAD

El ministro defendió los operativos posteriores a la captura de Marset e informó que hay 55 personas detenidas, que se allanaron inmuebles y lugares de acopio de droga. “Estamos desarticulando su estructura delictiva y asesina”, agregó Oviedo.

En el marco de las investigaciones que aún continúan, el ministro señaló que se está coordinando con Paraguay, Brasil, Argentina y otros países para neutralizar la red criminal.

PUBLICIDAD

El uruguayo, uno de los criminales más buscados de la región, fue capturado en un operativo policial la madrugada del 13 de marzo en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Tras su captura, fue entregado a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y trasladado a ese país, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos.

En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X

Tras su captura, la Policía boliviana realizó operativos y allanamientos en inmuebles vinculados a la organización de Marset y detuvo a sus presuntos colaboradores. Sin embargo, en la última semana hubo una ola de asesinatos —al menos seis en una semana— que sugieren disputas por el control de la red criminal y las rutas del narcotráfico.

PUBLICIDAD

La criminóloga y experta en seguridad ciudadana, Gabriela Reyes, vinculó los casos de violencia con la “consecuencia de no desarticular a la red de Marset, si bien se lo ha expulsado, su organización sigue intacta”. En una entrevista con Infobae, Reyes manifestó que los detenidos son “eslabones débiles y reemplazables” dentro de la estructura criminal y que se está reestructurando la organización en Bolivia.

Interpelación legislativa

PUBLICIDAD

El ministro había sido convocado por senadores y diputados para responder preguntas por el denominado “caso maletas”, que tiene que ver con el ingreso irregular de 32 valijas, procedentes de Estados Unidos y cargadas de dinero, que involucra a la exdiputada Laura Rojas, quien arribó en un jet privado y utilizando un pasaporte diplomático fuera de vigencia. El hecho ocurrió el 29 de noviembre.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobiernod e Bolivia. (Reuters)

El ministro aseguró que se enteró del caso meses después y atribuyó esta situación a los filtros de validación de información y a la falta de activación de alertas en “tiempo real” al momento de la llegada del equipaje. Según su Oviedo, la Dirección General de Migración no detectó anomalías debido a que ninguno de los pasajeros —la exdiputada, un acompañante estadounidense y dos menores de edad— tenía alertas vigentes.

PUBLICIDAD

El caso derivó en una investigación judicial y en la detención preventiva de la exdiputada, además de generar cuestionamientos sobre el origen y destino de los recursos, los controles estatales y los posibles vínculos con redes de corrupción o legitimación de ganancias ilícitas.

Tras responder a interrogantes sobre estos casos, el ministro Oviedo se salvó de la censura en la Asamblea Legislativa. De 146 legisladores presentadores, 100 votaron por la aprobación “pura y simple” de su informe, 43 por la censura y tres se abstuvieron.

PUBLICIDAD