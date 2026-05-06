Confirmaron el primer vuelo sin escalas entre Buenos Aires e Israel: cuándo arranca y cuánto salen los pasajes

El servicio será operado por El Al Israel Airlines con dos vuelos semanales entre ambas ciudades

El primer vuelo sin escalas entre Buenos Aires y Tel Aviv estará disponible a partir del 29 de noviembre de 2026. Si bien el presidente Javier Milei había adelantado la posibilidad de la concreción de esta ruta, ahora la conexión recibió luz verde por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), según informó la Secretaría de Transporte en un comunicado oficial. La decisión representa un avance inédito en la conectividad entre Argentina e Israel, con la expectativa de reducir el tiempo de viaje a aproximadamente 15 o 16 horas.

La operación estará a cargo de la aerolínea de bandera de aquel país, El Al Israel Airlines, que dispondrá de dos frecuencias semanales desde Tel Aviv a Buenos Aires (Ezeiza) y regreso. Los vuelos partirán lunes y miércoles, operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner equipadas con 271 asientos. El vuelo inaugural desde Tel Aviv está programado para el 29 de noviembre de 2026.

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“La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”, dice el documento que compartió la Secretaría de Transporte.

El precedente del acuerdo fue el pacto de Cielos Abiertos que firmaron la Argentina e Israel, durante la visita oficial de Milei a Jerusalén pocas semanas atrás. Este entendimiento abrió nuevas oportunidades para rutas directas y modernizó el esquema aerocomercial, sentando las bases para el inicio del servicio, según indicó la Secretaría de Transporte.

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Distintos funcionarios destacaron el carácter estratégico de la nueva ruta. El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, había anticipado la apertura a comienzos de abril: “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. Argentina e Israel tendrán vuelo directo”. Wahnish reforzó que se trata de “un hito que abre una nueva era entre nuestros países. Más comercio. Más inversiones. Más turismo. Más cultura. Más lazos entre nuestros pueblos. El liderazgo de Javier Milei genera beneficios. Y este es uno de ellos”.

La nueva ruta directa eliminará la necesidad de escalas en Brasil o Europa para los pasajeros argentinos

Hasta el anuncio de la ANAC, la conexión más frecuente entre ambas capitales requería al menos una escala en destinos como Madrid, Roma o Miami, donde los pasajeros argentinos abordaban tramos operados por Aerolíneas Argentinas o, en ciertos casos, Iberia, para luego continuar bajo la operación de El Al Israel Airlines hacia Israel.

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Este nuevo servicio elimina entonces la escala en cualquier otro hub, práctica habitual en otras líneas internacionales —como Emirates, que emplea Río de Janeiro o San Pablo para completar vuelos hacia Dubái o Qatar desde Buenos Aires— debido a la demanda y la geografía de la conexión.

Tarifas estimadas

Aunque El Al Israel Airlines no informó hasta el momento los valores oficiales de los pasajes para la ruta directa, el sitio web de la aerolínea israelí revela que los precios actuales para viajar entre Buenos Aires y Tel Aviv —con escalas en Madrid, Roma o Miami y combinando operadores— oscilan entre USD 1.200 y USD 1.500 en clase Economy, mientras que los tickets en Business rondan los USD 5.900 y USD 6.300. Estos montos sirven como referencia del costo mínimo para el itinerario, cuando menos en un trayecto con dos tramos, a falta de la tarifa oficial para la opción directa.

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La puesta en marcha del vuelo directo se presenta como un catalizador para impulsar los intercambios turísticos, culturales y comerciales entre ambos países. El gobierno argentino enmarca esta nueva operación dentro de una política de apertura aerocomercial orientada a incrementar la conectividad, promover la competencia y ofrecer más opciones de vuelo a los pasajeros, integrando al país con los principales centros internacionales.