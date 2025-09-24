El estrés parental afecta la salud emocional de los niños

Los niños perciben de inmediato los cambios emocionales en el ambiente familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés parental se ha convertido en una preocupación cotidiana para millones de familias, con casi la mitad de los padres reportando sentirse abrumados casi a diario, según una encuesta de 2023 citada por TIME.

Esta presión constante no solo afecta a los adultos, sino que también repercute directamente en el bienestar emocional de los niños. Existen técnicas sencillas y efectivas que pueden evitar que el estrés de los padres se traslade a sus hijos, protegiendo así la salud mental familiar.

La magnitud del estrés parental en la actualidad es considerable. De acuerdo con los datos recogidos por TIME, los padres enfrentan desafíos que superan la crianza tradicional: la incertidumbre económica, la preocupación por la seguridad y la salud mental de los hijos, y la dificultad para equilibrar el trabajo y la vida familiar han elevado los niveles de ansiedad.

Este ambiente de tensión se refleja en el día a día, y los niños, aunque no siempre lo expresen, perciben estos cambios de manera inmediata.

Los niños absorben el estrés de sus padres

El mecanismo por el cual los niños absorben el estrés de sus padres se explica a través del concepto de contagio emocional. Según TIME, los pequeños detectan señales sutiles como el tono de voz, la expresión facial o incluso un suspiro profundo.

Los niños perciben el estrés parental a través de señales sutiles como el tono de voz y la expresión facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso ocurre gracias a las neuronas espejo, que activan la liberación de cortisol, la hormona del estrés, en el cerebro infantil. Todo esto sucede en cuestión de segundos y, muchas veces, sin que los adultos sean conscientes de ello.

La sensibilidad de los niños a las emociones de sus cuidadores tiene una base evolutiva: su supervivencia depende de la capacidad de leer el estado emocional de quienes los protegen.

Las consecuencias de este contagio emocional pueden ser profundas. La exposición continua a altos niveles de estrés parental puede alterar el comportamiento de los niños, afectar su capacidad de atención y dificultar la regulación de sus propias emociones. TIME subraya que la gestión emocional dentro del hogar es un pilar fundamental para el desarrollo saludable de los hijos.

Herramientas para que el estrés no llegue a los hijos

Frente a este panorama, los psicoterapeutas especializados en emociones proponen estrategias prácticas para que los padres puedan gestionar su estrés y evitar que impacte negativamente en sus hijos.

El primer paso consiste en reconocer el propio estrés y anclarse en el presente. Observar el entorno y centrarse en lo que se ve y se oye ayuda a interrumpir el ciclo de preocupación y a recuperar la calma. Esta técnica, respaldada por investigaciones citadas por TIME, fomenta la conciencia corporal y contribuye a regular el estrés.

Los psicoterapeutas recomiendan estrategias para que los padres gestionen el estrés y protejan a sus hijos (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra recomendación es desacelerar el cuerpo. El estrés suele manifestarse físicamente, con tensión en los hombros o presión en el pecho. Los expertos sugieren dedicar un minuto a sentir los pies en el suelo y realizar cinco respiraciones profundas, inflando el abdomen y exhalando lentamente. Este tipo de respiración activa el nervio vago, lo que desencadena la respuesta de relajación del cuerpo y reduce los niveles de cortisol.

Nombrar las emociones es otro recurso clave. Muchas veces, el estrés se acompaña de otras emociones como el miedo o la tristeza, pero la falta de educación emocional lleva a los adultos a reprimirlas.

El método Change Triangle, adaptado por la psicoterapeuta Hilary y citado por TIME, ofrece una guía para identificar el estado emocional y avanzar hacia la calma. Ponerle nombre a las emociones disminuye su intensidad y permite gestionarlas de manera más efectiva.

Un caso práctico: el cambio en la dinámica familiar

El caso de Chris, presentado por TIME, ilustra cómo estas estrategias pueden transformar la dinámica familiar. Tras perder su empleo, Chris intentó ocultar su malestar a sus hijos, pero ellos percibieron los cambios en su comportamiento y tono de voz.

Al aplicar el método Change Triangle, Chris identificó el miedo y la tristeza que sentía, lo que le permitió validar sus emociones y experimentar alivio. En un estado más relajado, pudo comunicarse con sus hijos de forma más afectuosa, generando momentos de alegría y conexión. Sus hijos, al notar la calma de su padre, se sintieron reconfortados y creyeron en su mensaje de que todo estaría bien.

Los especialistas destacan la importancia de que los padres reconozcan y nombren sus emociones para afrontar el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones finales de los especialistas recogidas por TIME insisten en la importancia de que los padres reconozcan sus emociones, desaceleren y las nombren. Estas prácticas no solo benefician a los adultos, sino que también enseñan a los niños que es posible afrontar el estrés de manera saludable y constructiva.

Cuando los padres modelan una gestión emocional efectiva, los hijos aprenden que las dificultades pueden superarse y que el bienestar familiar está al alcance de todos.