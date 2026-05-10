Hondureña muere en ataque armado mientras trabajaba en un bar de Belice

La compatriota trabajaba como mesera en un bar cuando fue atacada por sujetos armados. (Foto: Cortesía)

La muerte violenta de la hondureña Raquel Orellana ha provocado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad migrante en Belice y Honduras, luego de que la mujer fuera asesinada durante un ataque armado dentro del establecimiento donde laboraba como mesera.

El hecho ocurrió la noche del jueves 8 de mayo en una zona comercial de Belice, cuando hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones, según reportes preliminares retomados por medios locales.

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Orellana, quien se encontraba trabajando al momento del ataque, recibió impactos de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Las autoridades policiales del vecino país confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron de la escena tras perpetrar el ataque.

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Hasta ahora no se ha establecido si la hondureña era el objetivo directo de los agresores o si quedó atrapada en medio de otro acto violento.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el instante en que el agresor ingresó al bar y atacó a disparos a la hondureña Raquel Orellana mientras laboraba como mesera en Belice. (Foto: Cortesía)

Raquel Orellana era originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

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Personas cercanas relataron que había emigrado hacia Belice hace algunos años con la esperanza de encontrar mejores oportunidades económicas y brindar apoyo a su familia.

En redes sociales, amigos y conocidos expresaron mensajes de dolor tras conocer la noticia. Muchos la recordaron como una mujer alegre, trabajadora y comprometida con sus seres queridos.

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Varias publicaciones destacaron que mantenía comunicación constante con familiares en Honduras y que soñaba con regresar algún día para reunirse nuevamente con ellos.

“Era una muchacha humilde y luchadora, siempre buscaba salir adelante”, escribió una amiga de la víctima en una publicación compartida en plataformas digitales luego de confirmarse su fallecimiento.

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La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad hondureña residente en Belice, donde decenas de compatriotas trabajan en restaurantes, bares, comercios y otros negocios relacionados con el turismo y los servicios.

Equipos policiales realizaron inspecciones en el establecimiento donde ocurrió el ataque. (Foto: Referencia)

Algunos migrantes manifestaron preocupación por la inseguridad y pidieron mayores garantías de protección para quienes laboran en horarios nocturnos.

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De acuerdo con reportes preliminares divulgados por medios beliceños, el ataque armado ocurrió de manera repentina y provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores del establecimiento.

Testigos aseguraron haber escuchado varias detonaciones antes de que los atacantes escaparan del lugar.

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Equipos de investigación y agentes policiales acordonaron la escena para recolectar evidencias balísticas y entrevistar a posibles testigos que puedan aportar información sobre el caso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre sospechosos ni posibles móviles del crimen.

El asesinato de Raquel Orellana vuelve a poner en evidencia la difícil situación que enfrentan muchos migrantes hondureños fuera del país.

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Aunque miles de compatriotas emigran cada año en busca de empleo y estabilidad económica, muchos terminan desempeñando labores en entornos vulnerables o expuestos a contextos de violencia.

La víctima era originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, Cortés. (Foto: Cortesía)

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado en distintas ocasiones que los trabajadores migrantes en Centroamérica suelen enfrentar riesgos relacionados con la inseguridad, la explotación laboral y la falta de protección institucional, especialmente quienes trabajan en negocios nocturnos o actividades informales.

La muerte de la hondureña también ha generado reacciones de solidaridad entre residentes de Puerto Cortés, ciudad donde familiares y vecinos lamentaron profundamente lo ocurrido.

Algunas personas han comenzado cadenas de apoyo para colaborar con los gastos funerarios y los trámites necesarios para repatriar el cuerpo hacia Honduras.

Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han informado oficialmente si brindarán acompañamiento consular a los familiares de la víctima.

Mientras tanto, la investigación continúa en Belice bajo reserva policial. El caso ha despertado indignación entre hondureños dentro y fuera del país, especialmente por tratarse de una mujer migrante que había salido de Honduras en busca de mejores condiciones de vida.

La muerte de Raquel Orellana se suma a otros hechos violentos registrados contra ciudadanos hondureños en el extranjero, situaciones que frecuentemente generan preocupación entre organizaciones migrantes y familiares que permanecen en el país.