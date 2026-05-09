Crimen y Justicia

Detuvieron al acusado de abusar de una nena de 9 años y asesinar a su madre en Los Polvorines

Esteban Lorenzo Amarilla fue capturado este sábado en un edificio del microcentro porteño, tras más de dos días prófugo

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Detenido por el crimen en Los Polvorines
El detenido, Esteban Amarilla

La Policía Bonaerense detuvo este sábado al hombre acusado de abusar de una nena de 9 años y asesinar a la madre cuando intentó defenderla en Los Polvorines. Esteban Lorenzo Amarilla fue capturado tras un operativo en un edificio de la peatonal Florida, en el centro porteño.

Según fuentes policiales, el arresto se produjo después de tareas investigativas que ubicaron al sospechoso en un departamento céntrico, donde frecuentaba a una pareja ocasional. En el procedimiento participaron efectivos del servicio externo de la Comisaría de Los Polvorines, agentes de la SDDI local y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

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Así, Amarilla, de 25 años, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género. En las próximas horas la fiscal Lorena Carpovich lo indagará. En principio, enfrenta cargos por homicidio agravado.

El caso comenzó el jueves a la madrugada. Tras un llamado al 911, personal policial acudió a una vivienda de la calle Velázquez al 4100, donde fue hallado el cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años. La mujer tenía un golpe en la cabeza y dos cortes a la altura del cuello.

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Una mujer con cabello oscuro, gafas y un suéter estampado se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente sostenido por una mano
La víctima del crimen, Yolanda Cáceres

Su hija de 9 años estaba en el lugar. La nena contó que despertó cuando Amarilla, al que conocía e identificó como un amigo al momento de irse a dormir, la manoseó, estando desnudo en su cama.

Relató que luego el agresor le tapó la boca para que no gritara y le ordenó que se vistiera. Después, le dijo que esperara unos cinco minutos antes de salir y se retiró de la habitación. Cuando la niña llegó a la cocina, vio a su madre tendida en el suelo, rodeada de manchas de sangre. Tras huir al exterior, pidió auxilio a vecinos, mientras el agresor escapó.

Detenido por el crimen en Los Polvorines
El acusado fue rastreado a través de cámaras de seguridad

Durante la inspección, en la casa se incautó un cuchillo de cocina tipo Tramontina con manchas de sangre. No se detectaron faltantes, salvo el celular de la víctima, por lo que la hipótesis de un posible crimen en ocasión de robo se diluyó rápidamente.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se dio a la fuga. Permaneció oculto hasta este sábado.

La autopsia confirmó que la mujer murió tras recibir tres puñaladas, una de ellas mortal en el cuello. Según consta en el expediente judicial, la mujer fue atacada cuando intervino para frenar el abuso a su hija.

Detenido por el crimen en Los Polvorines
La vestimenta secuestrada durante el operativo

En la investigación se estableció que el hombre visitaba la vivienda habitualmente, tenía antecedentes de consumo problemático de drogas y solía pedirle dinero a Cáceres.

Hay un dato más: Amarilla ya había sido denunciado por abuso sexual el año pasado, cuando una prima de 16 años lo acusó de tocarla sin consentimiento en la localidad de Pablo Nogués. Esa causa fue archivada por falta de pruebas, según pudo saber Infobae.

Primer plano de un portón metálico oxidado con carteles amarillos que dicen "JUSTICIA x YOLY CACERES". Unas flores rojas en un jarrón están en el suelo
La vivienda donde ocurrieron los hechos

El caso generó conmoción en la zona. Los vecinos se movilizaron con carteles y flores frente a la casa de la víctima. Los mensajes de apoyo a la familia también se replicaron en redes sociales.

Tras el hecho, la nena quedó bajo el resguardo de su tía materna y recibe acompañamiento profesional. La fiscal dispuso su declaración testimonial en Cámara Gesell.

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