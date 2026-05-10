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Rubio se reunió con el primer ministro de Qatar mientras EEUU aguarda una respuesta de Irán a su propuesta de paz

El secretario de Estado y el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani discutieron “la importancia de mantener una estrecha coordinación para disuadir amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Oriente Medio”

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Rubio y Witkoff recibieron en Miami al primer ministro qatarí para impulsar negociaciones sobre la guerra en Irán (Reuters)
Rubio y Witkoff recibieron en Miami al primer ministro qatarí para impulsar negociaciones sobre la guerra en Irán (Reuters)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, mantuvieron una reunión este sábado en Miami con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, para tratar la guerra en Irán.

“El secretario expresó su aprecio por la alianza con Catar en una serie de asuntos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado sobre la reunión entre Rubio y el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, también ministro de Relaciones Exteriores de Qatar. La reunión ocurrió mientras Estados Unidos espera una respuesta de Irán a su propuesta de paz.

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“Discutieron sobre el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Qatar, y en la importancia de una coordinación cercana para enfrentar amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Medio Oriente”, señaló el comunicado.

El encuentro formó parte de una serie de gestiones diplomáticas orientadas a avanzar hacia un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, en el contexto de una escalada de ataques de baja intensidad y negociaciones en curso.

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Estados Unidos y Qatar discutieron un memorando de entendimiento de una página que serviría como base para negociaciones más amplias destinadas a poner fin a la guerra en Irán.

Según el Departamento de Estado estadounidense, el objetivo inmediato fue establecer un cese de hostilidades y sentar las bases para una paz duradera, aunque las autoridades del régimen de Irán aún no dieron una respuesta formal a la última propuesta.

Rubio y Witkoff recibieron en Miami a Al Thani poco después de que el funcionario qatarí se reuniera en Washington con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Al Thani asumió un rol activo como mediador entre Washington y Teherán en la última ronda de negociaciones (Reuters)
Al Thani asumió un rol activo como mediador entre Washington y Teherán en la última ronda de negociaciones (Reuters)

Tras ese encuentro, Al Thani decidió modificar su itinerario y volar a Florida en lugar de regresar a Doha. Durante su estadía en Miami, el primer ministro qatarí mantuvo una conversación telefónica con el canciller saudí, Faisal bin Farhan, para intercambiar impresiones sobre los esfuerzos de mediación en el conflicto iraní.

El papel de Qatar resultó fundamental en este proceso. Aunque Pakistán se desempeñó como mediador oficial entre Washington y Teherán desde el inicio del conflicto, los qataríes trabajaron discretamente en paralelo.

Funcionarios estadounidenses consideraron que la intervención de Doha fue especialmente efectiva para facilitar el diálogo con el régimen iraní. A pesar de la relevancia de su rol, el gobierno qatarí evitó asumir una posición demasiado visible para no exponerse a críticas por parte de sectores proisraelíes o quedar como responsable en caso de que fracasaran las negociaciones.

La coordinación internacional se intensificó en los últimos días. Además de Qatar y Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí colaboraron en las gestiones para lograr un acuerdo. Los mediadores insistieron a ambas partes en reducir la tensión militar y concentrar sus esfuerzos en la negociación del memorando.

Bajo este contexto, la diplomacia internacional sigue atenta tras la conversación telefónica entre el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el canciller turco, Hakan Fidan.

canciller iraní Abás Araqchi y el canciller de Turquía Hakan Fidan
Araqchi expresó escepticismo sobre la motivación de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo duradero (Instagram)

Teherán aún no emitió una respuesta oficial a la última propuesta de Estados Unidos, presentada por la administración de Donald Trump, que busca establecer un alto el fuego duradero y abrir la puerta a negociaciones nucleares más amplias. La cancillería iraní, a través de su portavoz Esmail Baqai, confirmó que la iniciativa estadounidense permanece bajo análisis y no fijó plazos para una contestación.

Durante el diálogo con su par turco, Araqchi manifestó sus reservas sobre las intenciones de Washington: “La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia”, afirmó el ministro iraní, según consignó la agencia estatal ISNA.

(Con información de Axios y EFE)

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