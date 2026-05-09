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Cómo seguirá el tiempo en la Costa Atlántica luego del temporal con fuertes vientos y olas de hasta 7 metros

La peor parte del fenómeno meteorológico quedó atrás. Las lluvias podrían persistir hasta el cierre del fin de semana

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Las lluvias persistentes causaron inundaciones en calles y viviendas de Mar del Plata y otras ciudades costeras durante el temporal
Las lluvias persistentes causaron inundaciones en calles y viviendas de Mar del Plata y otras ciudades costeras durante el temporal

Durante la noche del viernes y la madrugada y la mañana del sábado, un ciclón extratropical afectó a ciudades y localidades de la zona de la Costa Atlántica. Las autoridades suspendieron diversas actividades y establecieron restricciones marítimas como medida preventiva ante el fenómeno, que generó vientos intensos y un oleaje extremo que derivaron en destrozos y anegamientos.

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron inundaciones en varias calles, mientras que en la franja comprendida entre las costas de Mar del Plata y Necochea se registraron olas que alcanzaron los siete metros de altura.

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Sin embargo, ya por la tarde la situación comenzó a tener una mejoría paulatina. Desde las 14, cuando estaba prevista la pleamar, el agua empezó a descender, las olas se calmaron y el viento, aunque persistió, fue de menor intensidad.

El ciclón extratropical quedará atrás y mejorará el tiempo en el comienzo de la semana
El ciclón extratropical quedará atrás y mejorará el tiempo en el comienzo de la semana

De acuerdo con los datos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), lo que persistirá en la Costa Atlántica serán las lluvias. Si bien serán aisladas, por la noche del sábado y la madrugada del domingo la probabilidad de precipitaciones es del 40% al 70%. El viento, por su parte, se mantiene en ráfagas que alcanzarán hasta los 59 kilómetros por hora. El organismo nacional no impuso ninguna nueva alerta.

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Lo que resta de la última jornada del fin de semana, quedarán los rezagos de lo que fue el fenómeno meteorológico. El cielo estará parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia que no superará el 40%. Lo que más se sentirá será el viento, que no tendrá ráfagas menores a los 42 km/h. En lo que respecta al termómetro, la temperatura mínima será de 5 °C y la máxima marcará 12 °C.

Para el comienzo de la próxima semana, las condiciones climáticas tendrán una marcada mejoría. El lunes el cielo contará con apenas algunas nubes, pero es nula la probabilidad de precipitaciones. El viento podría reaparecer por las últimas horas. La temperatura seguirá siendo fresca, con nuevamente una mínima de 5 grados y una máxima de 14 °C.

El resto de la semana estará en la misma línea. Las mínimas oscilarán entre los 9 °C y los 5 °C, mientras que las máximas se centrarán en una brecha de 14 °C. No se esperan lluvias y solamente el martes podría haber viento con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Cómo afectó el ciclón extratropical en la Costa Atlántica

En Mar del Plata, el registro de precipitaciones alcanzó los 105 milímetros entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, según los datos aportados por el Gobierno bonaerense.

Como consecuencia, distintos sectores del partido sufrieron inundaciones en calles y viviendas, lo que derivó en rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos, algunos de los cuales estuvieron cerca de quedar totalmente sumergidos.

Así fue el paso del ciclón extratropical en Monte Hermoso (X: @BizaRraff)

El sitio Noticias de Necochea indicó que el barrio más golpeado fue Ramón Santamarina, donde la acumulación llegó a los 180 milímetros de agua. Debido a esta situación, seis vecinos debieron ser evacuados y llevados a la Escuela Agropecuaria N° 1.

La gravedad del temporal motivó que la Prefectura Naval Argentina cerrara la escollera sur de Mar del Plata y las escolleras norte y sur de Necochea, por lo que el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto se suspendió al menos hasta la mañana del sábado.

En la costanera de Monte Hermoso también se reportaron problemas: el mar superó la barrera de contención y, según información de La Nueva, el agua llegó hasta la peatonal Dufaur, generando varios daños, entre ellos el arrastre de un puesto de guardavidas.

El ciclón provocó además destrozos en Miramar, donde los fuertes vientos y el avance del mar afectaron la ciudad balnearia de la costa bonaerense. Durante la mañana del sábado circularon imágenes del estado en que quedó una casilla en la playa.

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