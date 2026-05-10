El regreso de Mirtha Legrand a sus mesazas tras estar ausente tres semanas por una bronquitis: “Tomé antibióticos, tomé de todo”

Mirtha Legrand habló en su regreso a la tele luego de la bronquitis

Mirtha Legrand retomó la conducción de su emblemático programa tras recuperarse de una bronquitis luego de tres semanas ausente, período en que fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Su regreso simboliza la resiliencia de una figura central de la televisión, quien a sus 99 años decide volver al estudio tras un riguroso reposo médico.

No bien apareció en pantalla de La Noche de Mirtha, La Chiqui habló de lo que sucedió con su salud. Elegante como siempre en un vestido azul de IARA, la conductora señaló: “Quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk (Guillermo, neumonólogo) y al doctor Cañal (Adrián, cardiólogo), porque tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Por eso no vine, estuve tres programas que no vine. Tomé antibióticos, tomé de todo. Bueno, así son las bronquitis. Algunos dicen bronquitis cuando tienen bronca. No, es bronquitis...”

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Mirtha Legrand le agradeció a sus médicos, el neumonólogo Guillermo Semeniuk y el cardiólogo Adrián Cañal

Luego le agradeció a su nieta: “Juana que me reemplazó maravillosamente. Gracias Juanita, un saludo para vos”.

Pero además, se hizo eco de la distinción internacional que le otorgó España: “Quiero contarles que el rey Felipe VI me otorgó la Cruz oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor. La recibieron antes Eva Perón y Lola Membrives”.

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La mesaza del regreso

La nueva edición de La noche de Mirtha propondrá una mesa con cuatro figuras representantes del espectáculo argentino contemporáneo. Mariano Martínez participa en calidad de protagonista de la obra “Ni media palabra”, recientemente estrenada en Buenos Aires tras su éxito en Carlos Paz, y como conductor de la temporada número quince de “La Jaula de la Moda”.

La mesaza de Mirtha de este 9 de mayo: Mariano Martínez, Elena Roger, Juan Leyrado y Fer Mettili

Se sumó Elena Roger, quien encabeza la ópera rock “Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires”, espectáculo en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín que rinde tributo a la obra de Charly García, con 55 canciones interpretadas por un elenco de treinta artistas.

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También es parte de la mesa Fernanda Metilli, integrante de “Las chicas de la culpa”, propuesta humorística que reúne a cuatro comediantes —Malena Guinzburg, Natalia Carulias, Connie Ballarini y Metilli— en un formato de interacción improvisada con el público y perspectiva irónica del cotidiano.

El cuarto invitado, Juan Leyrado, llega tras su unipersonal “Sarmiento, la clase,” abordando la figura del educador argentino en un formato de clase magistral que mezcla reflexiones, relatos y cuestionamientos históricos sobre la educación y el progreso, según detalló Infobae.

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Mirtha Legrand se reencontró con sus amigos en el clásico té de los domingos en su casa

La rutina privada de Mirtha Legrand pese a las restricciones médicas

Previo a su reincorporación formal a la televisión, la conductora celebró en su casa el ritual del domingo junto a su entorno: vestida de color natural y perfectamente maquillada por Gladys Andrade, Legrand organizó su tradicional “té de los domingos” en casa, espacio de confidencias junto a Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, Dany Mañas y Martín Cabrales. La única ausencia fue la de la periodista Teté Coustarot, en viaje internacional. La jornada funcionó como preludio del retorno al trabajo, al tiempo que confirmó la recuperación de la diva luego de un cuadro viral que puso a prueba el carácter disciplinado y la vitalidad de su figura en la escena argentina.

Durante el periodo de descanso, fue la propia Marcela Tinayre quien transmitió tranquilidad al público sobre el estado de salud de la actriz y conductora. Tinayre señaló a Infobae que la recuperación se vio complicada debido a una salida al teatro, donde la refrigeración intensificó el cuadro viral y recomendó la continuidad del reposo bajo supervisión médica. El origen de la infección, precisó Tinayre, fue la exposición prolongada al aire acondicionado y requirió tratamiento con antibióticos.

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Legrand se mantuvo en reposo domiciliario siguiendo indicaciones médicas, y así lo anunció públicamente en sus redes: “Siguiendo la recomendación de mi médico, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año.” A pesar de estas complicaciones, la conductora insistió en no alejarse de la actualidad: “Lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo,” relató Tinayre a Infobae.