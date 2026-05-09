Griselda Siciliani mostró cómo se preparó para los Premios Platino: video en ropa interior y pasada en el hotel

Griselda Siciliani mostró cómo se preparó para los Premios Platino

En una mezcla de ansiedad y emoción, este sábado, actores, guionistas y directores se reúnen en la Riviera Maya para reconocer a los mejores talentos del cine y las series iberoamericanas en una nueva edición de los Premios Platino Xcaret. En ese marco, Griselda Siciliani mostró cómo se preparó para esta noche especial.

A la espera de obtener el galardón a Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie, la actriz compartió ante sus casi tres millones de seguidores el look que eligió para esta velada. Primero, Siciliani se grabó en modo selfie, mostrando su outfit desde la cabeza hasta los pies.

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Griselda llevaba un saco largo blanco de líneas rectas y hombreras marcadas, que funcionaba como vestido corto. El diseño no presentaba botones visibles ni adornos, y cubría totalmente el torso y los brazos. Su pelo era liso y oscuro, con flequillo recto sobre la frente. Además, portaba un bolso pequeño de mano en color plateado, decorado con aplicaciones brillantes que generan reflejos bajo la luz artificial del lugar. El entorno incluía paredes con motivos decorativos y baldosas claras, mientras una fuente de luz cálida y amarilla destacaba en el fondo, creando contraste con el vestuario claro de Siciliani.

Como si fuera poco, luego, la artista compartió un breve editado que mezclaba su pasada por un hall. Con el teléfono fijo, Griselda desfilaba frente a él. Como si fuera poco, la actriz también publicó parte de su preparación en su habitación donde se la veía con el saco abierto, dejando entrever su ropa interior de color negra. La figura de Envidiosa (Netflix) musicalizó este clip con la canción “Cosmic Girl” de Jamiroquai.

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La cuarta temporada de Envidiosa se posicionó en el Top 5 global de series no inglesas en Netflix y lideró rankings en varios países de América (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026)

De esta manera, Siciliani se prepara para una complicada noche en la que competirá en su categoría contra Canela Peña (por Furia), Carla Quílez (Yakarta) y Paulina Gaitán (Las Muertas). Más allá de su separación de Luciano Castro, la actriz vive un gran momento laboral.

La cuarta temporada de Envidiosa, la serie original producida en Argentina y distribuida por Netflix, alcanzó el puesto número cinco en el Top 10 global de series de habla no inglesa, con 3 millones de visualizaciones pocos días después de su estreno, según informó el servicio de streaming. Este resultado posiciona a la temporada final como uno de los títulos en español con mayor alcance fuera de América del Sur durante la primera semana tras su lanzamiento, el 29 de abril de 2026.

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El más reciente informe de métricas de la plataforma detalla que la ficción protagonizada por Griselda Siciliani lideró el ranking semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Además, mantuvo presencia en el Top 10 de otros nueve mercados, entre ellos España, Colombia y Venezuela. Según la actualización de Netflix, la serie figuró en la lista semanal de diversos países de América y Europa, ampliando el impacto del proyecto producido por Adrián Suar.

La actriz compite por el galardón a Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie por su papel en Envidiosa, la exitosa serie de Netflix

La temporada final de Envidiosa, estrenada semanas atrás, cuenta con la participación especial de Leticia Siciliani. La actriz compartió en redes sociales la emoción de haber trabajado junto a su hermana, situación que vivió por primera vez.

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“26 de junio de 2025. El día en que cumplí un sueño. Dos jornadas al lado de la mejor actriz, en la mejor serie y con el mejor director, acompañada de un equipo espectacular”, escribió Leticia en Instagram, junto a fotos y un video del rodaje donde aparece caracterizada como su personaje, la asistente de Vicky, y en una imagen junto a Daniel Barone, director reconocido por sus trabajos en Polka.

“Lloré ese día, el anterior y el siguiente. Lloré hace unos días en el auto por Av. Libertador al ver la cara de Vicky en cada esquina. Lloré en cada uno de los diez capítulos de la cuarta temporada, en la videollamada posterior y ahora, al recordarlo. Hice una pequeña participación y estoy muy feliz”, expresó la actriz sobre su experiencia en la comedia romántica.

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Tras el mensaje de Leticia, Griselda respondió con palabras de cariño: “¡Pero vos querés que yo me muera de amor! Te amo con toda mi alma desde el día que naciste, hermana”. La publicación también recibió mensajes de Nancy Dupláa, Yoyi Francella, Marcela Coronel y de integrantes del elenco como Julieta Cardinali, quien se sumó en la cuarta temporada, y Lorena Vega, intérprete de la psicóloga Fernanda.