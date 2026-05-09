Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe definirán uno de los boletos a cuartos del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe protagonizarán uno de los duelos entre extremos de los octavos de final del Torneo Apertura. La Lepra mendocina, líder de la Zona B, chocará con el Tatengue, octavo de la Zona A, que entró por la ventana. El encuentro arrancará a las 21:30 en el estadio Bautista Gargantini y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El equipo conducido por Alfredo Jesús Berti atraviesa el mejor momento de su historia. Acaba de sellar la clasificación a los octavos de final de la Libertadores en la que es su primera participación en certámenes internacionales (sacó 10 sobre 12 puntos en juego) y está como líder en la Tabla Anual 2026 de la Primera División. Este exitoso ciclo comenzó con la conquista de la Copa Argentina el año pasado, pero el club mendocino se ilusiona con repetir a nivel local.

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El invicto de 11 partidos del elenco cuyano contrasta bastante con el presente mucho más terrenal del Tatengue, que ganó apenas uno de sus últimos ocho compromisos (de local a Deportivo Riestra) por el Apertura. Su clasificación a esta instancia fue con suspenso, ya que no pudo sellar el boleto con una victoria en la última jornada de la fase regular ante Talleres y tuvo que esperar hasta última hora a que Defensa y Justicia no venciera a Gimnasia de Mendoza para respirar.

Quien se clasifique a cuartos de final, tendrá que vérselas con el ganador del clásico cordobés en la siguiente instancia. Independiente Rivadavia sabe que definirá todas las hipotéticas llaves de local por su posición en la tabla, mientras que Unión todo lo contrario (visitará a Talleres o Belgrano si se impone esta noche). La próxima instancia tendrá lugar entre semana y vale decir que los de Berti tendrán que viajar a Venezuela y Bolivia en las próximas semanas para concluir su fase de grupos de Libertadores ante La Guaira y Bolívar.

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Vale mencionar que las semifinales se llevarán a cabo el próximo fin de semana, mientras que la final está pactada para el domingo 24 de mayo (15:30) en el estadio Mario Alberto Kempes cordobés. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos de 15′ y, si persiste la paridad, la llave se definirá en tanda de penales.

Probables formaciones:

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Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón

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Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 21.30

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Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: ESPN Premium

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Imagen detallada del cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final con los escudos de los equipos en un estadio de fútbol lleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda completa de los octavos de final:

El cronograma de octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16:30 Talleres-Belgrano

19:00 Boca-Huracán

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21:30 Argentinos Juniors-Lanús

21:30 Independiente Rivadavia-Unión

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Domingo 10 de mayo

15:00 Rosario Central-Independiente

17:00 Estudiantes LP-Racing

19:00 River-San Lorenzo

21:30 Vélez-Gimnasia LP