La intimidad de la bienvenida a Mirtha Legrand por parte su equipo de producción luego de la bronquitis: "Olé, olé, olé, olé..."

Mirtha Legrand es recibida por su equipo de producción el último viernes, antes de la grabación de su programa, luego de dos semanas de ausencia por una bronquitis

El regreso de Mirtha Legrand a las grabaciones de su histórico programa televisivo, tras superar una bronquitis, se vivió con emoción y reconocimiento en los estudios de El Trece. La conductora, de 99 años, fue recibida con aplausos y saludos por su equipo de producción al cruzar el pasillo de ingreso al estudio, vestida con abrigo rosa y bufanda, marcando así su retorno tras más de dos semanas de ausencia.

Mirtha Legrand fue recibida con muestras de afecto, en una señal del vínculo estrecho que mantiene con su equipo tras su recuperación. Esta noche, desde las 21:30, la presentadora conducirá una nueva edición de La Noche de Mirtha, que contará con una mesa integrada por Mariano Martínez, Elena Roger, Fernanda Metilli y Juan Leyrado, todos referentes del espectáculo argentino.

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La diva dio detalles de su estado de salud y contó cómo se encuentra tras ausentarse tres semanas de su programa

El cuadro de salud de Mirtha Legrand y su recuperación

El alejamiento temporal de Legrand se produjo tras una exposición prolongada al aire acondicionado, situación que le afectó los bronquios y derivó en una bronquitis. En diálogo con Ángel de Brito, aclaró el diagnóstico: “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”.

La recuperación implicó un tratamiento riguroso indicado por su médico y la aplicación de antibióticos, extendiéndose durante más de dos semanas. Marcela Tinayre, hija de la conductora, informó que el reposo fue fundamental y que los cuidados debían prolongarse entre 18 y 20 días, dada la edad y el riesgo de complicaciones. “El aire le atacó los bronquios, la está superando, pero tiene que estar óptima”, afirmó Tinayre, de acuerdo con lo difundido por el citado medio.

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El comienzo del cuadro se dio en una salida al teatro expuso a Mirtha al frío de la refrigeración y retrasó su alta definitiva. La conductora, a través de sus redes sociales, subrayó: “Siguiendo la recomendación de mi médico, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año”. En ese lapso, fue su nieta, Juana Viale, quien la reemplazó.

La hija de la Chiqui enfrentó los rumores tras la ausencia en su programa

Los invitados de la nueva edición de La Noche de Mirtha

La transmisión de esta noche tendrá una mesa integrada por figuras de relevancia en el ámbito cultural nacional. Mariano Martínez, protagonista de “Ni media palabra” en Buenos Aires y conductor en “La Jaula de la Moda”, será uno de los principales invitados, tal como anunció Infobae.

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También participará Elena Roger, parte de la ópera rock “Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires”, que se presenta en el Teatro San Martín, con música de Charly García y un elenco destacado. Roger es conocida por su versatilidad y sus contribuciones al teatro musical.

La comediante Fernanda Metilli, integrante del espectáculo “Las chicas de la culpa”, un formato de humor ácido e improvisación, estará en la mesa. Completa el panel Juan Leyrado, quien presenta el unipersonal “Sarmiento, la clase”, centrado en la vida y obra del prócer argentino, a través de una propuesta que combina reflexión y actualidad.

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Esta combinación de invitados resalta el carácter de La Noche de Mirtha como espacio de diálogo intergeneracional y cultural.

Mirtha Legrand se reencontró con sus amigos en el clásico té de los domingos en su casa

El día a día de Mirtha antes del regreso al estudio

El último domingo antes de regresar a las grabaciones, La Chiqui mantuvo la costumbre del té de los domingos en su hogar, recibiendo a personas cercanas como Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, Dany Mañas y Martín Cabrales. Estas reuniones sirvieron de anticipo anímico a su vuelta profesional.

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A pesar de las indicaciones de reposo, la conductora se mantuvo atenta a la actualidad y al devenir de su programa. Su entorno familiar y personal la acompañó, priorizando el bienestar y la pronta vuelta al trabajo.

La determinación de Legrand por continuar activa se reflejó en todo momento, marcando su regreso como un ejemplo de vocación y perseverancia.

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