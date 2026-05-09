Los viajes tripulados a Marte, cada vez más cerca: qué avances concretos logró la ciencia y cuáles son los próximos pasos

La convergencia de innovaciones en propulsión, biotecnología y energía impulsa una nueva era de exploración humana hacia el planeta Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los viajes tripulados a Marte están cada día más cerca de salir del terreno de la ciencia ficción. Numerosos avances científicos y tecnológicos concretos crearon las condiciones para acercar el planeta rojo a la agenda de exploración espacial internacional.

El impulso que las agencias espaciales, especialmente la NASA, imprimieron a sus programas, junto a una convergencia inédita de innovaciones en propulsión, biotecnología y gestión organizativa, permiten proyectar una nueva era para la humanidad más allá de la Luna.

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El impulso por llegar a Marte surge de la curiosidad científica y del desafío de comprender otros mundos. Las misiones proyectadas, las soluciones en energía y transporte y los nuevos métodos para diseñar trayectorias interplanetarias convierten la llegada de astronautas al vecino terrestre en un objetivo con bases técnicas y estratégicas cada vez más claras.

Las nuevas misiones que reconfiguran el futuro de Marte

El programa Artemis busca llevar astronautas a la Luna nuevamente y establecer una presencia constante para preparar futuras misiones hacia Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA fijó el año 2028 como una ventana clave para nuevas misiones a Marte. Según declaraciones recogidas del jefe administrador de la agencia, Jared Isaacman, a la revista Science, planean enviar un orbitador de comunicaciones y el rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea. Además, se evalúa una tercera misión que podría representar un salto en la investigación planetaria, aprovechando una alineación astronómica favorable entre la Tierra y Marte.

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El enfoque está puesto en acelerar el desarrollo de tecnología, fortalecer la cooperación con el sector privado y optimizar la gestión interna. Entre los avances más recientes, destaca la misión ESCAPADE, que se lanzó en 2025 y llegará a Marte en 2027, y planea colocar dos naves gemelas en órbita alrededor del planeta. El objetivo es estudiar cómo el viento solar afecta la atmósfera y la magnetosfera marciana, información clave para planificar futuras misiones humanas y proteger los sistemas tecnológicos en el clima espacial hostil.

Paralelamente, la NASA impulsa el programa Artemis, cuyo objetivo principal es llevar astronautas a la Luna nuevamente y establecer una presencia constante en su superficie. Prioriza el desarrollo de infraestructura lunar, como bases con sistemas de energía nuclear y tecnologías de soporte vital, esenciales para la vida y el trabajo en ambientes hostiles.

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El plan incluye aumentar la frecuencia de lanzamientos del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), lo que permitirá realizar misiones regulares a la Luna. La experiencia adquirida en la superficie lunar se utilizará como base tecnológica y operativa para futuros viajes a Marte.

Las innovaciones que hacen posible pensar en una misión humana al planeta rojo

La propulsión a plasma y los motores magnetoplasmodinámicos podrían acortar los viajes a Marte, que hoy duran entre 150 y 300 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores retos para una misión tripulada a Marte es la tecnología de propulsión. El viaje con cohetes convencionales puede durar entre 150 y 300 días. Existen alternativas como la propulsión a plasma y los motores magnetoplasmodinámicos (MPD), que podrían reducir notablemente ese tiempo. Un motor MPD probado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA alcanzó una potencia de 120 kilovatios, lo que supera registros previos y se considera una base para futuros sistemas capaces de operar entre 500 kilovatios y 1 megavatio.

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El científico James Polk, del JPL, explicó que este propulsor utiliza vapor de litio metálico por su eficiencia y resistencia. La tecnología acelera plasma, que es un estado especial de la materia, usando campos magnéticos. Así se logra más empuje y se usa hasta un 90% menos de combustible en comparación con los cohetes tradicionales. El objetivo es que estos motores funcionen durante misiones largas, con más de 23.000 horas de uso continuo, es decir, un poco más de 958 días.

Además de la propulsión, la generación de energía y la biotecnología son claves para la supervivencia en Marte. Se están desarrollando baterías que aprovechan la atmósfera marciana para producir energía. Pueden funcionar en temperaturas extremas y alimentar las bases y vehículos necesarios.

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Las baterías que aprovechan la atmósfera marciana permitirán generar energía y alimentar bases y vehículos en condiciones extremas (REUTERS/NASA/Handout via Reuters)

En biotecnología, investigaciones recientes muestran que ciertas cianobacterias pueden producir oxígeno a partir del dióxido de carbono de Marte, usando la luz del Sol. También generan biomasa, que puede ser utilizada como base alimentaria. Estas soluciones permiten pensar en sistemas de soporte vital autosuficientes, fundamentales para misiones prolongadas.

El cohete Starship de SpaceX se diseñó para transportar hasta 100 personas o grandes volúmenes de carga. Su objetivo es bajar los costos y permitir misiones tripuladas a Marte en la década de 2030.

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Rutas alternativas, riesgos y horizontes para la llegada a otros mundos

La búsqueda de rutas más rápidas entre la Tierra y Marte también mostró avances concretos. El investigador Marcelo de Oliveira Souza, de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro, propuso un método que utiliza órbitas de asteroides para trazar trayectorias más directas.

El cohete Starship de SpaceX está diseñado para transportar hasta 100 personas o grandes volúmenes de carga a Marte (REUTERS/Brendan McDermid)

Según un estudio publicado en Acta Astronautica, la configuración astronómica prevista para el año 2031 permitiría realizar dos misiones de ida y vuelta a Marte en menos de 226 días, mucho menos de lo que se necesita con las rutas tradicionales.

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La idea consiste en analizar cómo se mueven ciertos asteroides, como el 2001 CA21, y usar esa información para encontrar “atajos interplanetarios”. No se trata de seguir exactamente la órbita del asteroide, sino de aprovechar sus datos para planificar caminos más cortos y eficientes. Esto podría disminuir el tiempo de exposición a la radiación que enfrentan los astronautas y reducir otros riesgos de los viajes largos por el espacio.

A pesar de estos avances, todavía existen grandes desafíos. Proteger a las personas de la radiación cósmica, enfrentar los efectos psicológicos del aislamiento y crear infraestructuras que funcionen en el ambiente hostil de Marte son obstáculos importantes. La combinación de nuevas tecnologías en propulsión, energía y biotecnología, junto con la mejora en la planificación de trayectorias y la colaboración internacional, acerca cada vez más la posibilidad de concretar el primer viaje tripulado a Marte.

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