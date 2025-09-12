Por qué algunas personas no pueden evitar llorar al ver una película

La reacción emocional ante las películas revela diferencias profundas en el procesamiento de las emociones, explica la experta (Freepik)

Al ver una película, las lágrimas pueden aparecer con facilidad para algunas personas, mientras que otras permanecen impasibles incluso ante las escenas más conmovedoras. ¿Es esta diferencia una cuestión de debilidad emocional o, por el contrario, revela una fortaleza psicológica?

La psicóloga Leticia Martín Enjuto, consultada por Cuerpomente, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre el significado de llorar viendo una película y su relación con la inteligencia emocional.

La experiencia de ver un filme suele dividir a las personas en dos grupos bien definidos: quienes se emocionan hasta las lágrimas y quienes no muestran ninguna reacción visible, incluso ante los momentos más intensos del relato.

Esta distinción, según explica Martín Enjuto a Cuerpomente, no responde a una simple cuestión de sensibilidad superficial, sino que refleja diferencias profundas en la manera en que cada individuo procesa las emociones.

Factores que influyen en la reacción emocional

La experta señala que existen diferencias individuales en la forma en la que procesamos las emociones, y esto influye directamente en la intensidad con la que las personas reaccionan frente a una película. Así, la personalidad juega un papel fundamental, especialmente en lo que respecta a la sensibilidad emocional, la empatía y la apertura a la experiencia.

La personalidad determina la intensidad de las emociones al ver una película (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos rasgos facilitan la conexión con los estímulos artísticos y narrativos que ofrece el cine, aunque no son los únicos factores en juego.

La historia personal y los recuerdos asociados a vivencias pasadas también pueden intensificar la respuesta emocional ante una película. Martín Enjuto detalla que una obra cinematográfica puede “tocar fibras sensibles cuando evoca experiencias previas, relaciones significativas o momentos dolorosos”, lo que provoca una reacción mucho más intensa.

Por el contrario, quienes no encuentran paralelismos entre la trama y su propia vida suelen mantener una mayor distancia emocional, ya que la resonancia entre la ficción y la experiencia personal actúa como un “disparador” que amplifica la respuesta subjetiva.

El estado emocional y cognitivo en el momento de ver la película constituye otro elemento determinante. Una persona que atraviesa una etapa de estrés, vulnerabilidad o necesidad de desahogo puede verse más afectada por escenas conmovedoras, mientras que alguien con un ánimo más estable o distraído probablemente no experimente la misma intensidad emocional.

Las vivencias pasadas intensifican la respuesta emocional ante una película, según expertos (Freepik)

Además, la forma en que cada individuo regula sus emociones —ya sea permitiéndose sentirlas o intentando controlarlas— influye de manera significativa en la vivencia frente a la pantalla.

El papel de la empatía

Entre todos estos factores, la empatía ocupa un lugar destacado. La psicóloga subraya en Cuerpomente que “aquellas personas con mayor empatía tienden a identificarse más fácilmente con los personajes y a vivir sus experiencias como propias, lo que incrementa su respuesta emocional”.

Este fenómeno se explica, en parte, por la activación de las neuronas espejo en el cerebro, que permiten sentir las emociones ajenas como si fueran propias. Así, aunque el espectador es consciente de que se trata de ficción, su cerebro reacciona como si las situaciones fueran reales.

No obstante, la relación entre el llanto en el cine y la empatía no es absoluta. En ocasiones, la emoción surge porque la historia conecta con recuerdos o heridas personales, y el llanto se convierte en un eco de la propia biografía del espectador.

De este modo, la identificación con los personajes puede alternarse o combinarse con la resonancia de experiencias propias, generando una respuesta emocional compleja y única en cada caso.

La identificación con los personajes y la resonancia de experiencias propias generan emociones únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llorar en el cine e inteligencia emocional

La cuestión de si llorar en el cine es una señal de debilidad o de fortaleza ha generado debate. Martín Enjuto sostiene que mostrar las emociones no implica fragilidad, sino inteligencia emocional. “Llorar, emocionarse o dejarse afectar por una historia demuestra que la persona tiene la capacidad de reconocer lo que siente y expresarlo de forma sana”, afirma la experta en declaraciones recogidas por Cuerpomente.

Esta apertura emocional, según la psicóloga, favorece relaciones más auténticas y cercanas, ya que quienes se permiten sentir suelen conectar mejor con los demás y expresar sin miedo lo que les conmueve.

Por el contrario, reprimir las emociones de manera constante puede incrementar el malestar y el estrés. La experta advierte que la contención emocional sostenida no solo dificulta la conexión con los demás, sino que también puede tener consecuencias negativas para la salud mental.

Permitir que las lágrimas fluyan ante una película puede convertirse en una vía saludable para aliviar tensiones y fortalecer el equilibrio emocional, según la visión de Martín Enjuto recogida por Cuerpomente.