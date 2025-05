Los 7 pasos que recomienda un ex monje para romper el ciclo de pensamientos negativos

Reconocer y nombrar los pensamientos negativos ayuda a reducir su impacto y fortalece el control mental, según la neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tus pensamientos no siempre son verdad. Desafíalos”, afirmó Jay Shetty, ex monje, autor y conferencista motivacional, que introduce una de las premisas centrales de su método para enfrentar los pensamientos negativos.

En 2010 Shetty decidió embarcarse en un viaje de tres años como monje hindú en India y el Reino Unido. Cambió sus trajes por túnicas, se afeitó la cabeza y adoptó un estilo de vida minimalista. Despertarse a las 4 de la mañana, tomar duchas frías y simplificar su dieta se convirtieron en su nueva normalidad. Durante este período transformador de autodescubrimiento, se dio cuenta de que la vocación de su vida se extendía mucho más allá de sí mismo. “Estaba decidido a ayudar a otros a encontrar su propósito”, afirmó.

Ahora, en un episodio reciente de su podcast On Purpose, Shetty compartió una guía práctica de 7 pasos diseñada para ayudar a las personas a reconocer, cuestionar y transformar los patrones mentales que afectan su bienestar emocional.

Según explicó en el programa, la clave no está en evitar los pensamientos negativos, sino en impedir que dominen la vida diaria. La propuesta, que combina fundamentos científicos y consejos aplicables, captó la atención de miles de seguidores a nivel internacional.

Los métodos que propone el podcaster Jay Shetty para romper el ciclo de pensamientos negativos, combina ciencia y ejercicios prácticos (On Purpose)

De acuerdo con el conferencista británico, los pensamientos negativos son una experiencia común, pero existen estrategias concretas para romper ese ciclo y recuperar el equilibrio mental. El podcaster con pasado de monje, se consolidó como una figura influyente en temas de bienestar y desarrollo personal.

Durante el capítulo dedicado a los pensamientos negativos, Shetty remarcó que ninguna persona está exenta de experimentar ideas intrusivas. “Si eres alguien que sale de una reunión y no puede dejar de pensar en algo negativo que ocurrió, este método es para ti”, afirmó en su exitoso espacio.

Impacto de los pensamientos negativos

La presencia recurrente de pensamientos negativos y su efecto en la salud mental es un fenómeno ampliamente documentado. Shetty explicó que estas ideas suelen surgir de forma automática y tienden a intensificarse si no se gestionan de manera adecuada. A propósito de esto, aseguró: “Los pensamientos negativos siempre aparecerán. Nadie en este mundo puede evitarlos, pero sí puedes asegurarte de que no te controlen”.

Estos patrones pueden generar consecuencias que van más allá del malestar momentáneo. Según el especialista, la tendencia a juzgarse con dureza o a revivir momentos incómodos puede conducir a ansiedad, estrés y una disminución en el bienestar general.

Reconocer y nombrar los pensamientos negativos ayuda a reducir su impacto y fortalece el control mental, según la neurociencia (Pexels)

Los 7 pasos controlar los pensamientos negativos

Shetty estructuró y compartió su método de siete pasos, cada uno con base científica y ejercicios prácticos para su aplicación cotidiana.

1. Reconocer y nombrar los pensamientos negativos

El primer paso es identificar y etiquetar los pensamientos en el momento en que surgen. “No eres tus pensamientos, son solo visitantes temporales”, señaló Shetty. La neurociencia respalda esta acción: al nombrar una emoción, se activa la corteza prefrontal y se reduce la actividad de la amígdala, lo que ayuda a disminuir la intensidad emocional.

Como práctica, propuso establecer recordatorios tres veces al día para detenerse y observar el diálogo interno. Sobre esto, explicó: “Solo con nombrarlos, pierden fuerza y tú recuperas el control”.

2. Desafiar la veracidad de los pensamientos

El segundo paso invita a no aceptar automáticamente los pensamientos negativos como verdades. “Tus pensamientos no siempre son realidad. No los aceptes sin más. Cuando la duda aparezca, investiga”, aconsejó el ex monje hindú.

Este concepto se basa en la terapia cognitivo-conductual, que demostró ser eficaz para reducir la ansiedad. Se sugiere escribir cada noche un pensamiento negativo, cuestionarlo con evidencia y reformularlo en términos más equilibrados.

Reencuadrar experiencias negativas permite transformar la perspectiva y construir una relación más consciente con los propios pensamientos (Euroinnova)

3. Reencuadrar las experiencias negativas

Este paso propone cambiar la perspectiva sobre los eventos adversos. Citando a Wayne Dyer, el presentador recordó: “Cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian”. Reencuadrar consiste en identificar tanto los elementos positivos como los negativos de una situación.

4. Practicar la atención plena y la meditación

Shetty sugiere incorporar el mindfulness como ancla mental. La atención plena consiste en observar el presente sin aferrarse a los pensamientos. “La respiración es tu ancla”, afirmó. Según estudios citados en el podcast, como los del experto Jon Kabat-Zinn, esta práctica puede reducir los niveles de ansiedad y depresión.

Asimismo, el ejercicio recomendado incluye dedicar cinco minutos diarios a la respiración consciente y realizar pausas breves por cada hora.

5. Realizar actividades que generen alegría

El quinto paso promueve dedicar tiempo diario a actividades que generen placer. Debido a esto, sostuvo: “Hacer lo que amas no es un lujo, es un mantenimiento esencial para tu salud mental”.

Diversas investigaciones respaldaron que involucrarse en actividades placenteras mejora el estado de ánimo y reduce síntomas depresivos. Además sugirió reservar al menos 15 minutos diarios para una actividad que produzca alegría.

La práctica de mindfulness y meditación, recomendada por diferentes especialistas, reduce la ansiedad y la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Cuidar el cuerpo con ejercicio, sueño e hidratación

La conexión entre bienestar físico y mental es clave. Shetty destacó que el cuerpo es el vehículo de la mente. Ejercitarse con regularidad puede reducir síntomas depresivos hasta en un 30%, mientras que el descanso adecuado e hidratación mejoran la función cerebral.

Por otra parte, el especialista también propuso estructurar los momentos del día, como caminar veinte minutos al día, dormir al menos siete horas y consumir ocho vasos de agua diariamente.

7. Limitar la exposición a la negatividad digital

El último paso consiste en reducir la sobrecarga informativa. “Las noticias nos encuentran a nosotros”, advirtió Shetty. El consumo constante de contenido negativo aumenta el estrés, según los datos citados en el podcast.

A su vez, recomendó realizar un “detox digital”, asignar un momento específico para revisar noticias, silenciar cuentas negativas y seguir contenidos inspiradores. Es por esto que sentenció: “Recuerda, eres lo que consumes”.

Según el ex monje Shetty, limitar la exposición a la negatividad digital protege la salud mental y ayuda a mantener una actitud positiva (On Purpose)

Respaldos científicos y figuras claves

A lo largo del episodio, el divulgador fundamentó su método con referencias científicas. Entre ellas, la activación de la corteza prefrontal al etiquetar emociones, los principios de la terapia cognitivo-conductual y los beneficios del mindfulness.

También citó trabajos que relacionan el ejercicio físico con la mejora del ánimo. Mencionó además las contribuciones de especialistas como Wayne Dyer y Jon Kabat-Zinn, e invitó a profundizar en la relación entre cerebro y mente con una entrevista con el doctor Daniel Eamon, disponible en otro episodio del podcast.

El objetivo que visualiza es integrar estos hábitos de forma cotidiana para reconfigurar gradualmente la relación con los pensamientos. Según Shetty, la constancia en estos ejercicios permite desarrollar una mayor resiliencia emocional frente a la negatividad.