Cómo superar la falta de motivación: 5 estrategias avaladas por expertos para alcanzar objetivos en el gimnasio

Entrenadores y expertos comparten estrategias para superar la desmotivación en el gimnasio y mantener la constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar en el gimnasio con el objetivo de mejorar la salud, tonificar el cuerpo o perder peso puede ser una de las decisiones más saludables que se toman. Sin embargo, como sucede con muchas metas personales, la motivación inicial con la que se comienza a entrenar no siempre perdura.

Al principio, el entusiasmo es alto, pero con el paso del tiempo, las excusas y las dificultades se interponen, y muchas personas terminan abandonando sus rutinas. Ya sea por falta de tiempo, por cansancio o simplemente porque la motivación comienza a decaer, el ejercicio se convierte en una tarea cada vez más difícil de mantener.

A pesar de que no existe una fórmula mágica que garantice el éxito a largo plazo, entrenadores expertos y científicos han compartido estrategias comprobadas para ayudar a superar esos momentos de desánimo.

La clave no está en encontrar motivación externa constante, sino en adoptar hábitos y enfoques que permitan mantener una rutina de ejercicio consistente, incluso cuando la motivación interna flaquea.

Así lo explican tanto los entrenadores de la plataforma Centr, a la revista GQ, quienes han trabajado con miles de usuarios que luchan por establecer una rutina de fitness, como los expertos Carol Maher y Ben Singh, quienes desde la BBC Mundo han profundizado en el comportamiento humano.

1. Hacer del ejercicio una cita médica inquebrantable

Los entrenadores de Centr proponen tomar los entrenamientos con la misma seriedad que una cita médica. Esto implica agendar cada sesión en el calendario y considerarlo como inamovible. Este compromiso de tiempo permite hacer un seguimiento del progreso, lo que genera un sentido de obligación que puede ser un gran motivador para no faltar.

Agendar los entrenamientos como citas médicas ayuda a crear compromiso y mejorar el seguimiento del progreso (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Celebrar los avances, por pequeños que sean

Uno de los enfoques más efectivos para mantener la motivación es compartir los logros, por más simples que parezcan.

Ya sea porque se logró hacer todas las repeticiones de un ejercicio o simplemente porque se asistió al gimnasio en un día en el que las ganas no sobraban, compartir estos pequeños logros con amigos, familiares o en redes sociales puede brindar ese impulso extra necesario para continuar.

3. Eliminar excusas y encontrar alternativas viables

En lugar de rendirse cuando surgen obstáculos, los expertos coinciden en que adaptarse es clave. Si no se tiene tiempo para una rutina larga, es recomendable hacer una más corta. Si el gimnasio no está al alcance, hay miles de entrenamientos en casa que no requieren equipamiento.

Adaptar rutinas a circunstancias imprevistas evita que obstáculos se conviertan en excusas para abandonar el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si está lloviendo, se puede hacer ejercicio en casa: saltos de cuerda, HIIT, o incluso bailar son alternativas eficaces para mantenerse activo sin importar las condiciones externas.

4. Evitar depender de motivadores superficiales

Centr advierte que los trucos rápidos, como comprar ropa deportiva nueva o hacer playlists motivadoras, si bien pueden ser útiles a corto plazo, no son sostenibles. Lo que realmente funciona es darle al ejercicio la importancia que merece en la vida diaria.

El ejercicio debe convertirse en un hábito esencial, no solo en una actividad temporal motivada por factores externos.

5. La motivación intrínseca: buscar el “por qué” personal

Los estudios de los expertos Carol Maher y Ben Singh, publicados en BBC Mundo, resaltan la importancia de la motivación intrínseca. Identificar un propósito claro para hacer ejercicio, como mejorar la salud, aumentar la energía o hacer una diferencia en la vida a largo plazo, puede ser un motivador más poderoso que cualquier estímulo externo.

Si se logra conectar con las razones personales, es mucho más probable que se mantenga dicho compromiso.

Identificar un propósito personal para hacer ejercicio potencia la motivación intrínseca y el compromiso a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto los entrenadores de Centr como los investigadores de BBC Mundo coinciden en que la motivación es algo que debe ser cultivado mediante hábitos consistentes.

Agendar los entrenamientos, compartir los logros, adaptarse a las circunstancias y encontrar un propósito profundo para ejercitarse son pasos fundamentales para transformar la actividad física en una parte integral de la rutina.

No es fácil, pero siguiendo estos consejos, la motivación dejará de depender del estado de ánimo y pasará a formar parte de la rutina diaria. Con disciplina y adaptabilidad, los objetivos en el gimnasio son alcanzables.