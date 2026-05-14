La cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, impulsando el sector exportador

La cosecha de café salvadoreño crece 7.9% al cierre de marzo de 2026, según el Instituto Salvadoreño del Café. Fotografía sin fecha. E. Couturon, IRD/Handout via REUTERS

La situación del mercado internacional de café ha mostrado una dinámica particular en el ciclo 2025/2026. A pesar de una oferta global activa, los precios internacionales han registrado variaciones que influyeron en la estrategia de exportadores y compradores, según el Instituto Salvadoreño del Café (ISC). En este contexto, la cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, lo que representa una recuperación relevante para el sector agrícola y exportador del país.

Según datos del ISC, la producción nacional alcanzó 898,363 quintales oro-uva (qq), equivalentes a cerca de 40.7 millones de kilogramos. Esta cifra supera la obtenida en el ciclo anterior. El aumento se atribuye a una mayor cantidad de café entregado a beneficiadores y pergamineros, así como a una depuración administrativa de los registros productivos que dejó un total de 18,252 productores activos y un área cultivada de 150,542 manzanas a nivel nacional. La actualización del padrón eliminó registros inactivos, sin que ello implique un abandono masivo de la actividad cafetalera.

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El Salvador supera los 898,000 quintales oro-uva de producción nacional de café durante el ciclo 2025/2026. REUTERS/Carlo Allegri (ESTADOS UNIDOS - Tags: NEGOCIOS AGRICULTURA MERCANCÍAS)

A nivel global, el comercio internacional de café para el ciclo 2025/2026 se proyecta en niveles elevados, impulsado por el crecimiento de la producción y una demanda que se mantiene firme, particularmente en Europa y Asia. El ISC reporta que las exportaciones mundiales han crecido de manera moderada en comparación con ejercicios previos, lo que confirma una oferta activa de los países productores y una participación sostenida en mercados emergentes.

En el caso de El Salvador, la dinámica exportadora ha mostrado variaciones a lo largo del periodo. Entre octubre y noviembre de 2025, los envíos al exterior avanzaron a un ritmo contenido, debido a que compradores internacionales postergaron adquisiciones a la espera de mejores señales en los precios. Esta situación generó una desaceleración temporal en los despachos, aunque sin una contracción estructural de la demanda por el café salvadoreño. Desde diciembre de 2025 se registró una recuperación gradual de las exportaciones, tendencia que se consolidó en enero de 2026. El volumen acumulado exportado al cierre del periodo analizado alcanzó aproximadamente 116,500 quintales oro, un aumento cercano al 25% respecto al ciclo anterior.

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En enero de 2026, el volumen exportado superó en 156% al registrado doce meses antes, según informó el ISC.

Las exportaciones de café salvadoreño aumentan un 25% y superan los 116,500 quintales oro en el ciclo reciente. REUTERS/Luisa González

El mercado de destino para el café salvadoreño presenta una concentración clara. Estados Unidos se consolidó como el principal comprador, con cerca del 66% del volumen exportado (295,102 quintales oro). Bélgica ocupó el segundo lugar con una participación aproximada del 9%, seguida de Canadá con el 6%. En estos tres países, el precio promedio de exportación registró niveles competitivos, lo que favoreció el incremento del valor total de las ventas al exterior.

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En términos de ingresos, las exportaciones cafetaleras salvadoreñas generaron hasta marzo $ 92,38 millones, lo que implica un aumento del 39.9% respecto al mismo periodo del ciclo 2024/25. El precio promedio de exportación resultó superior al de ciclos previos, motivado por la calidad del producto y la preferencia de los compradores internacionales.

La estructura productiva del sector se mantiene atomizada. El 80% de los productores administra fincas de entre 1 y 5 manzanas. El 2% concentra fincas superiores a 100 manzanas y el 16% del área cultivada. El café oro representó el 96.9% del volumen exportado, mientras que el café tostado y el café soluble tuvieron participaciones menores.

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