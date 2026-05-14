La historia detrás del descubrimiento de Nagatitan, el dinosaurio más grande del sudeste asiático

Los restos fósiles de Nagatitan chaiyaphumensis, el dinosaurio de cuello largo más grande del sudeste asiático, fueron hallados en la provincia de Chaiyaphum, noreste de Tailandia (Patchanop Boonsai)

El noreste de Tailandia guarda bajo su tierra roja los huesos de criaturas que vivieron hace más de 100 millones de años. En la provincia de Chaiyaphum, un vecino que paseaba cerca de un estanque encontró algo que no esperaba: enormes huesos que asomaban entre el barro.

Esos huesos pertenecían a Nagatitan chaiyaphumensis, el dinosaurio de cuello largo más grande hallado en el sudeste asiático. Habitó la zona hace más de 100 millones de años.

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Medía 27 metros de largo —casi el tamaño de tres autobuses escolares en fila— y pesaba entre 25 y 28 toneladas, el equivalente a nueve elefantes asiáticos adultos.

El estudio fue publicado en la revista Scientific Reports y fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Mahasarakham, la Universidad Suranaree de Tecnología, el Museo Sirindhorn de Tailandia y el Colegio Universitario de Londres en el Reino Unido.

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Nagatitan pertenece a un linaje exclusivo de Asia, diferente de los grandes saurópodos sudamericanos como Patagotitan o Argentinosaurus. Pero tienen una conexión indirecta: todos pertenecen al grupo más amplio de los titanosauriformes, que se distribuyó por todo el mundo durante el Cretácico.

El dinosaurio que nadie sabía que existía

El investigador principal Thitiwoot Sethapanichsakul junto al húmero de Nagatitan chaiyaphumensis, un hueso del brazo delantero que mide 1,78 metros de largo/Gentileza T. Sethapanichsakul

Antes de este hallazgo, los restos de saurópodos en la Formación Khok Kruat —la capa de roca más joven con fósiles del Mesozoico en Tailandia— eran apenas fragmentos sin nombre.

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Tras el hallazgo de los restos fósiles, los investigadores intentaron conocer si el dinosaurio era pariente cercano de otros saurópodos asiáticos o si tenía su propio linaje evolutivo.

También buscaron entender por qué estos animales crecieron tanto durante el Cretácico medio, hace unos 125 millones de años. La respuesta apunta al clima: el aumento de temperaturas y la expansión de ambientes áridos parecen haber favorecido el desarrollo de gigantes herbívoros como Nagatitan.

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Lo que encontraron fue que Nagatitan pertenece a un grupo llamado Euhelopodidae, un linaje de saurópodos que solo vivió en Asia. Eso convierte a este hallazgo en una pieza clave para entender cómo evolucionaron estos dinosaurios en la región.

El estanque que escondía un gigante prehistórico

Nagatitan chaiyaphumensis medía 27 metros de largo y pesaba hasta 28 toneladas. Superaba a otros saurópodos hallados en la región /Imagen Ilustrativa Infobae

Todo empezó cuando un residente de la zona encontró huesos en la orilla de un estanque durante la temporada seca.

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El equipo de investigadores excavó entre 2016 y 2019, y recuperó vértebras, costillas, parte de la pelvis, un húmero y un fémur casi completo. La excavación final se completó en 2024 y los fósiles quedaron en el Museo Sirindhorn.

El análisis de los huesos reveló características que no se habían visto en ningún otro saurópodo. Una de ellas es el hiposfeno —una cuña ósea que une las vértebras entre sí— que en Nagatitan tiene dos formas distintas a lo largo de la columna.

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El estudio filogenético, que analiza el árbol familiar de los dinosaurios, ubicó a Nagatitan dentro del grupo Euhelopodidae al usar una matriz de 153 especies y 570 características.

Los investigadores confirmaron que Nagatitan no es pariente cercano de los otros saurópodos del sudeste asiático, Phuwiangosaurus y Tangvayosaurus.

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Su peso supera en más de 10 toneladas al de Phuwiangosaurus, el segundo saurópodo tailandés más grande conocido. Algunos huesos estaban deformados o incompletos, lo que limitó la descripción del esqueleto.

“Mi sueño es seguir impulsando el reconocimiento internacional de los dinosaurios del sudeste asiático”, dijo el investigador principal Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante de doctorado en Londres y uno de los coautores.

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Reconstrucción del esqueleto de Nagatitan chaiyaphumensis con los huesos hallados destacados en amarillo /Thitiwoot Sethapanichsakul

Esperan continuar las excavaciones en la Formación Khok Kruat, donde aún hay una gran colección de fósiles de saurópodos para ser descritos y difundidos.

Tailandia lleva apenas cuatro décadas de investigación paleontológica sistemática y ya acumula 14 especies de dinosaurios nombradas, lo que la posiciona como uno de los países con mayor diversidad fósil en Asia.

Para los investigadores, el dinosaurio Nagatitan es solo el comienzo: el equipo tiene pendiente la descripción formal de varios especímenes que podrían revelar nuevas especies aún desconocidas para la ciencia.

El linaje de los gigantes que conquistó el mundo

En diálogo con Infobae, el investigador en paleontología del Conicet y la Fundación Félix de Ázara, el doctor Sebastián Apesteguía, explicó que “los primeros titanosauriformes fueron un tipo de dinosaurio saurópodo muy llamativo, especialmente por sus fuertes brazos y sus enormes cuellos de porte oblicuo a casi vertical, con los que se alimentaban de vegetación alta. Esto los diferenciaba de dinosaurios como el Diplodocus, que llevaban el cuello en posición horizontal y comían al ras del suelo".

Apesteguía resaltó: “Quizás el más famoso de estos titanosauriformes sea Brachiosaurus, inmortalizado en una de las primeras escenas de la película Jurassic Park”.

Como su origen es anterior a la separación de los continentes en Laurasia y Gondwana, esos dinosaurios se distribuyeron por todo el mundo y sus fósiles aparecen en Norteamérica, Europa, África y Asia.

“El nuevo Nagatitan se relaciona con formas ya conocidas de Tailandia, todas dentro de la familia de los euhelopódidos, un grupo que evolucionó en aislamiento por la existencia de un mar interior que limitó las conexiones entre Asia y el resto del mundo desde el Jurásico", explicó.

En América del Sur, “los titanosauriformes fueron bastante comunes durante el Cretácico Inferior, hace unos 120 millones de años, y dieron origen a especies como Ligabuesaurus, hallado en Neuquén, Chubutisaurus, en Chubut, y Padillasaurus, en Colombia.

“Es de entre este vasto grupo que evolucionan los titanosaurios, el grupo más importante de saurópodos del Cretácico, el que alcanzó los mayores tamaños y el único que sobrevivió hasta el final para ver caer al asteroide”, afirmó Apesteguía.