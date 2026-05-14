Sociedad

Seis personas se intoxicaron con monóxido de carbono en un departamento de Parque Chacabuco

Ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Dávila al 900. Cuatro de los afectados son menores de edad

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Una calle con el nombre Dávila, con autos estacionados a ambos lados, árboles de invierno y edificios de apartamentos en el fondo, bajo un cielo parcialmente nublado
La intoxicación tuvo lugar en un edificio de la calle Dávila al 900, en Parque Chacabuco

Seis personas, entre ellas dos adultos y cuatro menores, resultaron intoxicados con monóxido de carbono en un departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco. Todos debieron ser trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el incidente ocurrió esta madrugada en un edificio de diez pisos ubicado en la calle Dávila al 900, entre Primera Junta y Coronel Casimiro Recuero.

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Personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar luego de recibir un llamado de auxilio. Al llegar, los efectivos se dirigieron a un departamento en el noveno piso, donde encontraron a los afectados, quienes presentaban mareos y vómitos. El SAME brindó asistencia médica inmediata a las víctimas, quienes posteriormente fueron derivadas a los hospitales Grierson y Piñero.

Los bomberos procedieron a ventilar los ambientes del departamento y, como medida preventiva,cortaron el suministro de gas en la vivienda. La rápida intervención permitió restablecer condiciones de seguridad en el edificio y evitar mayores consecuencias para el resto de los vecinos, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

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“Personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó al edificio de diez pisos ubicado en la calle Dávila al 900, en el barrio de Parque Chacabuco, luego de recibirse un llamado en demanda de auxilio. Los efectivos subieron a un departamento del noveno piso, donde había cuatro menores y dos mayores, los cuales fueron atendidos por el SAME, tras presentar mareos y vómitos”, señalaron las fuentes policiales a Infobae.

En el lugar continúa el trabajo de técnicos de Metrogas que realizan peritajes por orden de la Justicia para saber qué artefacto genera mala combustión, publicó la agencia de noticias NA.

En ese sentido, indicaron que dos de los menores afectados por la fuga del monóxido de carbono tiene 2 y 3 años. La gravedad del estado de salud de las víctimas aún no trascendió.

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