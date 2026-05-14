Crimen y Justicia

Le cayó un cartel en la cabeza y murió: el exfutbolista Damián Manusovich acordó con la familia de la víctima y evitó el juicio

El expediente por la muerte de Lourdes Antonini tenía al ex San Lorenzo y empresario inmobiliario como principal imputado. El juez del caso ya había pedido su indagatoria. La pericia que lo complicó y cómo sigue el caso

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LOURDES ANTONINI MUERTE VILLA URQUIZA
Lourdes Antonini, la víctima

Lourdes Antonini, de 20 años y empleada del Ejército argentino, murió el 4 de diciembre pasado cuando caminaba por la calle Chivilcoy al 3600, zona de Villa Devoto. Un cartel publicitario de un edificio en desarrollo cayó sobre su cabeza: la joven falleció al instante.

La autopsia determinó en la Morgue Judicial determinó que la pesada estructura de madera, una mezcla de cubo y empalizada de obra, sostenida de forma sumamente precaria, le provocó una hemorragia meningoencefálica. El cartel, por otra parte, no tenía habilitación alguna del Gobierno porteño.

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Entonces, la Justicia fue por los presuntos responsables, con una causa por homicidio culposo a cargo del fiscal Andrés Madrea y el juez Darío Bonnano. Se descubrió a la empresa MMCV, la constructora detrás del proyecto de la calle Chivilcoy, que fue allanada por orden del magistrado. Una de sus cabezas es el empresario, comentarista televisivo y ex futbolista de San Lorenzo Damián Manusovich.

A mediados de marzo pasado, el fiscal Madrea pidió que Manusovich y otros cinco sospechosos ligados a la firma y a la construcción de la calle Chivilcoy sean indagados. Sin embargo, en los últimos días, la causa se cerró para el empresario y ex futbolista. El motivo: arregló por dinero con una elevada suma con la familia de la víctima. La ley, tal como está escrita, se lo permite.

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Damián Manusovich
Damián Manusovich

El planteo se basó en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que permite la reparación económica en delitos culposos. Manusovich, por su parte, no tiene antecedentes penales, lo que le permite plantear el acuerdo. “La familia entendió que una condena de cárcel efectiva sería casi imposible, que Manusovich terminaría, a lo sumo, con una probation y que una reparación en un proceso civil sería sumamente aruda”, asegura una fuente del caso a Infobae.

El fiscal Madrea avaló la situación por pedido de la familia Antonini, al aplicar la doctrina actual que prioriza escuchar a las víctimas y sus familias. Así, Bonnano homologó el acuerdo. El monto del mismo -sumamente elevado, con un valor en dólares- se mantiene en estricta reserva. El pago ya fue realizado y fiscalizado por la Justicia, aseguran fuentes del caso.

Sin embargo, la causa no cierra del todo. Los imputados responsables de la construcción en el terreno de Villa Devoto todavía enfrentan la marcha del expediente, con un procesamiento por las supuestas negligencias que causaron la muerte de Lourdes y una posible elevación a juicio.

Foto de la pericia de Bomberos al cartel
Foto de la pericia de Bomberos al cartel

La pericia clave del caso

Madrea fundamentó su acusación con una pericia clave, realizada por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que inspeccionó la escena en la calle Chivilcoy horas después de la muerte de Lourdes.

Determinaron que el cubo medía más de 2,30 metros de alto, conformado por paneles de fenólico de más de 20 kilos cada uno. El render que se encontraba en su interior fue hallado dentro del predio. La estructura que lo sostenía ni sioqwu

Así, se identificaron los tres factores del derrumbe: estructura pobre, talud inexistente y tierra removida alrededor.

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