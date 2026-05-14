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El tenso cruce entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez por la cautelar de Wanda Nara: “Yo no soy buchón”

Los periodistas se enfrentaron en el pase entre La Mañana con Moria y Puro Show y debatieron sobre los códigos en el mundo del espectáculo

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En medio del debate por los dichos de Gustavo Méndez sobre la cautelar que le envió Ana Rosenfeld, él y Angie Balbiani debatieron junto a sus respectivos compañeros de panel (La Mañana con Moria/Puro Show – El Trece)

Un nuevo round mediático sacudió la pantalla chica cuando la tensión entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez quedó expuesta al aire en una jornada repleta de cruces, bromas, chicanas y acusaciones cruzadas. La disputa, que comenzó en La Mañana con Moria y continuó en Puro Show en la pantalla de El Trece, giró en torno a la polémica por las medidas judiciales que Wanda Nara impulsa contra periodistas, y terminó en un ida y vuelta que mezcló reclamos laborales, debates sobre códigos profesionales y hasta problemas técnicos en vivo.

Todo comenzó cuando Gustavo intentó aclarar su postura ante la medida cautelar que recibió de parte de Wanda, explicando que había consultado a la abogada Ana Rosenfeld si la misma restricción se aplicaba a otros periodistas que también habían abordado el tema. “Estamos hablando de la justicia. No de una macana que se mandaron en el colegio… La justicia en esta República Argentina tiene que ser pareja para todos y sobre todo con respecto a la libertad de expresión”, sostuvo Méndez, intentando dejar en claro que su actitud no fue la de “buchonear” colegas.

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La charla se volvió cada vez más caliente, alternando momentos de humor y otros de franca incomodidad. Balbiani, al escuchar su nombre en la discusión, no dudó en salir al cruce desde el otro ciclo: “Me quedé muy sorprendida, Moria. Porque si empezamos a enumerar la cantidad de periodistas que nombró Gustavo, obviamente ayer tenía una calentura que se me salió la cadena fuerte porque no me gustó nada”, admitió.

Gustavo Méndez y Angie Balbiani
Los panelistas debatieron en vivo luego de los dichos de Méndez sobre la cautelar enviada por Wanda Nara

A medida que avanzaba el debate, Méndez intentó explicar que su pregunta a Rosenfeld tenía que ver con la búsqueda de justicia e igualdad ante la ley: “A mí solo me llegó la cautelar y me tenía que asesorar si era en contra mío o de todos los que hicieron el tema. Por ahí, en esa enumeración, hay periodistas afines, pero Sposato no es afín a Wanda Nara y no me escribió, por ejemplo”. Por su parte, Angie fue tajante en su respuesta: “Trabaja para el grupo América y grupo América es grupo Telefe. Yo entiendo que en ese momento no lo racionalizaste, pero quedaba yo muy expuesta, porque tampoco es que me quieren a mí. Entiendo que te odian más a vos, pero a mí no me quieren”.

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El debate tuvo su pico máximo cuando Pampito y Marcia Frisciotti le preguntaron a Méndez si “le tiraba gratuitamente a Wanda o daba información con papeleta”. El periodista respondió poniendo el foco en su trayectoria: “Yo primero estudié Periodismo, cinco años, tengo una carrera. No soy buchón. Me pusieron que era buchón, pero yo los vi a ustedes, chicos”.

En medio de la tensión, los problemas técnicos también se hicieron presentes: la cámara se quedó mostrando a Pampito y a su compañero Matías Vázquez, mientras el audio seguía con Méndez explicando su versión sobre Angie. La confusión duró varios minutos hasta que Moria pudo retomar la conducción y darle cierre al ciclo, para darle paso a los colegas de Puro Show.

Pantalla dividida: Ana Rosenfeld con cabello rubio y chaqueta verde a la izquierda, y Gustavo Méndez con una cinta en la boca que dice 'BOZAL' a la derecha
El miércoles, previo a los dichos del periodista, Ana Rosenfeld habló sobre la cautelar que su clienta le envió (Captura de La Mañana con Moria)

Mientras tanto, el trasfondo legal seguía generando ruido en los programas. El miércoles, Méndez había explicado su versión de lo ocurrido. “Yo le consulté a Angie Balbiani, compañera de Puro Show, si a ella le había llegado una cautelar porque ellos hicieron el tema a troche y moche. No tiene cautelar. No me jodan, no se metan con mi laburo, con mi libertad de expresión porque este es mi pan, este es mi trabajo”, sentenció el periodista.

Angie, desde el panel que llevan adelante Pampito y Vázquez, recogió el guante y respondió con dureza: “¿Por qué te metés vos con mi laburo? Hablar de un colega y decir: ‘¿Por qué a ella no le mandan una carta documento?’. ¿Me vas a pagar vos el abogado?”. Y sumó: “¿Hacía falta que me implicaras a mí? ¿Te mandaron una cautelar? Agua y ajo. Yo sé los riesgos que corro cuando estoy trabajando. Sé que me siento acá y traigo una causa que puede complicarme”.

La panelista remató su postura con una frase que resonó en todo el panelismo: “Bancátela, poné los hue... sobre la mesa como yo pongo los ovarios sobre la mesa y me pongo a laburar sabiendo los riesgos que corro. ¿Por qué se pide una cautelar para un compañero? Es no tener códigos. Cero códigos. Él está diciendo ‘no se metan con mi laburo’. Bueno, no te metas con el mío”.

Angie Balbiani se cansó de que le digan "la amiga de Pampita" y registró la marca
"Agua y ajo. Yo sé los riesgos que corro cuando estoy trabajando", lanzó Balbiani luego de escuchar los dichos de Méndez el miércoles (Captura de video)

La jornada televisiva dejó expuesta la fragilidad de las alianzas y la intensidad de los egos en el mundo del espectáculo. Entre risas, chicanas y acusaciones, la batalla por la libertad de expresión, las medidas legales y la defensa del trabajo propio sumaron un nuevo capítulo a la historia de los programas de paneles, donde cada palabra y cada gesto pueden derivar en una polémica nacional.

Mientras tanto, la discusión sobre los límites entre lo profesional y lo personal, la ética periodística y el compañerismo sigue abierta, con el público atento a cada movimiento y con la certeza de que, en la televisión argentina, nadie quiere quedarse afuera del show.

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