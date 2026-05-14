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La polémica actitud de Gladys La Bomba Tucumana al cocinar en Gran Hermano: el video viral que despertó críticas

En medio de los preparativos para la comida, la cantante se volvió el centro de las miradas frente a las cámaras por su particular método para probar la masa

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Gladys La Bomba Tucumana generó revuelo entre los fanáticos del certamen al ensalivar la masa que preparaba para compartir con sus compañeros (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe/DGO)

Desde su llegada a Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Gladys La Bomba Tucumana no deja de sorprender y generar debate dentro y fuera de la casa. La cantante, que rápidamente se adueñó de la cocina, sumó en las últimas horas una nueva polémica a su tiempo en pantalla, luego de que se viralizara en redes sociales un video que la muestra en plena preparación culinaria y que despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

El clip, que circuló masivamente en X, muestra a la artista mientras probó la masa que estaba preparando para la comida de toda la casa. Como si estuviera en la intimidad de su hogar, Gladys cortó un pequeño trozo, se llevó los dedos a la boca para probar si le faltaba sal, y sin lavarse las manos ni tomar ningún recaudo, siguió amasando y añadió más sal a la mezcla. Todo ocurrió ante la mirada distraída de Danielik, otra participante que colaboraba con la cocina pero no llegó a notar la actitud de la cantante. Sin embargo, a los pocos minutos, la artista repitió el gesto frente a las cámaras.

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La reacción no tardó en explotar entre los seguidores del ciclo: usuarios y fanáticos del programa manifestaron su asombro e indignación, convirtiendo el video en tendencia y dejando en claro su postura sobre la falta de higiene en la cocina de la casa. “Qué asco, ni Sandra se animó a tanto”; “No tiene comparación con Sandra”; “Espero que no cocine así sus empanadas”; “Ustedes no entienden, esto le da el sabor. Es el ingrediente secreto”; “Pero si podía sacar un pedacito y probarla, ¿con qué necesidad de hacerlo de esa manera?”; “Me da un asco tremendo”, fueron solo algunos de los tantos mensajes que coparon la red social tras la viralización del momento.

Primer plano de Gladys La Bomba Tucumana sonriendo. Tiene el cabello rubio platinado recogido, un piercing en la nariz y anillos en los dedos. Viste una prenda blanca
Gladys Lse convirtió en el centro de las críticas por su manera de cocinar (Captura de Gran Hermano Generación Dorada)

La situación de Gladys rápidamente trajo a la memoria de los televidentes otro recordado episodio de falta de higiene en la cocina de Gran Hermano: el protagonizado por Sandra Priore, participante de la edición pasada. En aquel entonces, un video viral mostró a Sandra utilizando el mismo trapo con el que limpiaba una sandalia para secar un cuchillo y la mesada. La práctica, considerada riesgosa para la salud, generó un sinfín de críticas y memes, y su nombre volvió a estar en boca de todos al comparar aquel episodio con el de la cantante tucumana.

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Esta vez, la polémica alrededor de la cocina no solo quedó en el ámbito del entretenimiento, sino que también despertó comentarios irónicos y advertencias sobre la importancia de las normas básicas de bromatología y manipulación de alimentos. En las redes, la frase “Bromatología salió del chat” se hizo eco entre los usuarios, en referencia a la falta de cuidados sanitarios que puede derivar en la contaminación de los alimentos y poner en riesgo la salud de todos los participantes.

Sandra Priore causó polémica al limpiar con el mismo trapo una sandalia, cuchillo y la mesada de la cocina (Gran Hermano - Telefe)

No es la primera vez que una edición del reality se ve sacudida por situaciones de este tipo. La cocina, lejos de ser un espacio neutro, suele ser escenario de debates, discusiones y hasta sanciones por parte de la producción, cuando los participantes no cumplen con las normas de higiene básicas. Sin embargo, el fenómeno de las redes sociales ha amplificado el impacto de cada gesto, convirtiendo cualquier detalle en tema nacional y sumando cientos de memes, chistes y acalorados debates virtuales.

Por ahora, la polémica está lejos de apagarse y la cocina de Gran Hermano sigue siendo escenario de debates, memes y, por supuesto, el escrutinio incesante de un público que no deja pasar ningún detalle. En la casa más famosa del país, hasta una simple masa puede convertirse en el centro de la escena, y cualquier descuido puede viralizarse en cuestión de segundos.

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