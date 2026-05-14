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¿En qué se diferencian Lagree y Pilates? El detalle que puede decidir tu progreso

Las dos disciplinas, aunque comparten bases como el uso de resortes y movimientos controlados, abordan el acondicionamiento físico desde enfoques distintos y ofrecen beneficios específicos según las necesidades de cada persona

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Imagen dividida. Mujer en reformer de madera con aro de Pilates. Hombre haciendo plancha en máquina de resistencia negra. Ambos en estudio luminoso.
Lagree y Pilates comparten el uso de resistencia con resortes, pero divergen en intensidad, objetivos y beneficios para el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo del fitness suele comparar Lagree y Pilates por sus raíces compartidas: movimientos controlados, uso de resistencia con resortes y trabajo de todo el cuerpo. Cada uno responde a objetivos distintos y aporta beneficios propios, según lo informado por HowStuffWorks, el sitio especializado.

Definición y características de Pilates

El método Pilates, ideado por Joseph Pilates, se basa en la realización de movimientos precisos, con especial atención a la alineación corporal y la conexión mente-cuerpo. Se practica en colchoneta o con equipos como el reformer, que emplea resortes ajustables para aportar resistencia y permitir un rango completo de movimientos.

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La práctica se enfoca en fortalecer los músculos profundos del core, mejorar la postura y aumentar la movilidad articular. Pilates otorga prioridad a la estabilidad central, el control de la respiración y la conciencia corporal, lo que lo convierte en una alternativa habitual para la recuperación de lesiones y el desarrollo de fuerza a largo plazo.

El método Pilates se basa en movimientos precisos y controlados para fortalecer el core y mejorar la postura y la movilidad articular
El método Pilates se basa en movimientos precisos y controlados para fortalecer el core y mejorar la postura y la movilidad articular

Definición y características del método Lagree

El método Lagree, desarrollado por Sebastien Lagree, es una disciplina contemporánea que fusiona entrenamiento de fuerza, resistencia y cardio en una sola sesión.

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Se realiza en la Megaformer, una máquina que utiliza resortes, poleas y tensión continua para desafiar al cuerpo. Lagree se distingue por su alta intensidad y bajo impacto, con énfasis en la tonificación muscular, el trabajo cardiovascular y la activación simultánea de múltiples grupos musculares. Los movimientos son lentos y controlados, manteniendo la tensión muscular constante y llevando los músculos al límite de la fatiga.

Sebastien Lagree
Lagree destaca por ser una disciplina de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que utiliza la Megaformer para trabajar fuerza y resistencia (YouTube: Lagree Fitness)

Diferencias claves entre Lagree y Pilates

Aunque ambos entrenamientos son de bajo impacto y utilizan resistencia por resortes, la intensidad y el objetivo los separan de manera clara. Pilates propone menor intensidad, centrado en la alineación, la flexibilidad y la rehabilitación del core. En cambio, Lagree incorpora técnicas de entrenamiento de fuerza y cardio, con una exigencia física superior.

En la Megaformer, la tensión es más constante que en el reformer de Pilates, lo que hace que Lagree resulte más demandante físicamente. Ambos sistemas mejoran el tono muscular, pero difieren en el modo de hacerlo.

Pilates fortalece los músculos estabilizadores y favorece el equilibrio en todo el cuerpo, mientras que Lagree apunta principalmente al desarrollo de la fuerza muscular y la resistencia. En una clase de Lagree, los participantes experimentan mayor fatiga muscular y estímulo de crecimiento por la intensidad mantenida.

Comparación según objetivos de entrenamiento

Pilates es ampliamente utilizado para optimizar la fuerza del core, la alineación postural y la flexibilidad, trabajando especialmente los músculos profundos del abdomen y el suelo pélvico, lo que contribuye a una mejor postura y a la reducción de molestias físicas. Lagree también fortalece la zona central del cuerpo, pero su objetivo principal es inducir fatiga y resistencia muscular general, más que la alineación precisa.

Entrenamiento Lagree
El método Lagree se diferencia por la tensión muscular constante y la combinación efectiva de ejercicios cardiovasculares y de fuerza (YouTube: Revista Actual)

El método Lagree se caracteriza por ser más intenso y mantener una tensión muscular continua, combinando ejercicios cardiovasculares con trabajo de fuerza. Esto lo convierte en un entrenamiento integral tanto para el sistema cardiovascular como para la musculatura. Pilates también beneficia la salud cardiovascular, aunque su ejecución es más pausada y menos dirigida a la quema rápida de calorías.

En cuanto al riesgo de lesiones y recuperación, Pilates suele recomendarse en procesos de prevención y rehabilitación de lesiones, siempre bajo la supervisión de un instructor certificado. Su enfoque en el control y la alineación puede ser útil en la recuperación funcional. Lagree, aunque sigue siendo de bajo impacto, implica una mayor intensidad, por lo que no es la mejor opción para principiantes o personas con lesiones, salvo bajo la guía de un entrenador cualificado.

Tanto Pilates como Lagree fomentan la concentración y la conciencia corporal. Pilates hace un mayor hincapié en el movimiento consciente y la respiración, lo que refuerza la conexión mente-cuerpo. Lagree también requiere atención para mantener la forma bajo fatiga, aunque su enfoque está más orientado a la resistencia y la fuerza.

Mujer de cabello rizado en top azul y leggings negros, en estocada sobre un reformer de Pilates. Fondo con ventanales a árboles y edificios, y un espejo.
Pilates favorece la flexibilidad, el equilibrio y la reducción de molestias físicas al enfocarse en músculos profundos del core y el suelo pélvico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinación y criterios de selección según metas personales

Es posible y beneficioso combinar ambas disciplinas. Pilates aporta estabilidad y alineación, mientras que Lagree suma intensidad y entrenamiento de fuerza. Un programa equilibrado puede alternar clases de Pilates para la movilidad y la recuperación, con sesiones de Lagree para potenciar la fuerza y la resistencia.

La elección entre ambas depende de las metas individuales: Pilates es ideal para quienes buscan mejorar su postura, flexibilidad y rehabilitación del core; Lagree se recomienda para quienes desean un entrenamiento de alta intensidad que desarrolle músculo y consuma calorías. La combinación de ambas opciones puede ofrecer una rutina completa y variada, adaptada a cada necesidad, como expone el análisis de HowStuffWorks.

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