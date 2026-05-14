Honduras

Congreso en Honduras extiende el plazo para la nómina de aspirantes al CNE y TJE

La extensión fue aprobada en una sesión extraordinaria, alterando el cronograma original y generando expectativas sobre la composición final de los organismos electorales

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La designación de autoridades electorales hondureñas es clave en un contexto de tensiones y llamados a reforzar la transparencia institucional.
La designación de autoridades electorales hondureñas es clave en un contexto de tensiones y llamados a reforzar la transparencia institucional.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el pleno legislativo aprobó la ampliación hasta el 25 de mayo del plazo otorgado a la comisión especial encargada de evaluar y presentar la nómina de aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La decisión se enmarca en el proceso de selección de las nuevas autoridades electorales del país, considerado clave para los próximos procesos democráticos y para fortalecer la institucionalidad electoral de Honduras.

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Zambrano explicó que la extensión permitirá a la comisión continuar revisando los perfiles de quienes participaron en la convocatoria pública para ocupar vacantes en ambos organismos electorales.

“Para la gente que se ha autopostulado para las vacantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, la comisión va a tener una participación solicitando vía resolución de pleno la ampliación del periodo de tiempo”, expresó el titular del Legislativo.

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El congresista indicó que la comisión solicitó días adicionales para concluir el análisis y, posteriormente, remitir al pleno legislativo la nómina definitiva de candidatas y candidatos a los cargos dentro del CNE y el TJE.

Reformas políticas

Zambrano aprovechó el anuncio para pedir que se trabaje en paralelo en una propuesta de reformas orientadas a modificar aspectos puntuales sobre el funcionamiento interno del Consejo Nacional Electoral.

Subrayó que una de las principales preocupaciones es la asistencia y participación tanto de los consejeros propietarios como suplentes en las sesiones y convocatorias oficiales del órgano electoral.

Las reformas impulsadas por Tomás Zambrano buscan fortalecer la transparencia institucional y evitar abusos de poder en el Parlamento hondureño. (Foto: Cortesía)
Las reformas impulsadas por Tomás Zambrano buscan fortalecer la transparencia institucional y evitar abusos de poder en el Parlamento hondureño. (Foto: Cortesía)

En ese sentido, precisó que la propuesta buscaría establecer la obligación formal de los consejeros de asistir a todas las convocatorias realizadas por el pleno del CNE, y garantizar que los suplentes acudan cuando un propietario no pueda presentarse.

Las reformas también incluirían la creación de sanciones concretas para funcionarias y funcionarios electorales que incumplan sus responsabilidades.

Zambrano recalcó: “Que esas sanciones puedan ser la destitución de inmediato”, en referencia a las posibles medidas disciplinarias ante ausencias injustificadas o reiterados incumplimientos.

Agregó que la discusión sobre las nuevas autoridades electorales debe enfocarse en asegurar un funcionamiento eficiente y transparente de los organismos encargados de organizar y supervisar los procesos electorales, más allá de las cuotas políticas o partidarias.

Dos logos sobre fondo blanco. A la izquierda, el logo del CNE con sus siglas y nombre completo. A la derecha, el logo del TJE con balanza de justicia y cajas de voto.
Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zambrano señaló que trasladó este planteamiento a representantes del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmando que la elección de magistrados y consejeros no puede limitarse a determinar la representación partidaria en las instituciones electorales.

“La elección de órganos electorales no solo es de buscar si le pertenece a Libre o no”, enfatizó el congresista, advirtiendo sobre el riesgo de repetir prácticas que podrían generar nuevos conflictos en los organismos electorales.

Funcionamiento de órganos electorales

En este contexto, solicitó a la comisión especial avanzar simultáneamente en reformas relativas a integración, funcionamiento, prohibiciones y mecanismos de sanción aplicables a los consejeros electorales.

La ampliación del plazo ocurre en un escenario de creciente atención sobre la institucionalidad electoral hondureña, especialmente tras las tensiones políticas de procesos anteriores y los constantes llamados de diferentes sectores a fortalecer la transparencia y gobernabilidad en los entes electorales.

Analistas políticos han advertido que la estabilidad del CNE y del TJE será determinante para generar confianza ciudadana en los próximos comicios, por lo que consideran fundamental que las nuevas autoridades se seleccionen mediante consensos y criterios técnicos, evitando intereses exclusivamente partidarios.

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