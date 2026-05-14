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Receta de matambre arrollado hervido, rápida y fácil

La combinación de carne vacuna, vegetales y condimentos forma parte de comidas que atraviesan generaciones, con preparaciones realizadas con antelación y consumo en frío durante distintas celebraciones familiares o encuentros sociales

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matambre de carne arrollado sin gelatina
La receta de matambre arrollado hervido es un clásico argentino ideal para fiestas, cumpleaños y almuerzos familiares (Captura de video)

Si hay un olor que anticipa la llegada del matambre arrollado hervido, es el del laurel y los condimentos mezclándose con la carne tierna. Cada casa tiene su versión, pero hay algo invariable: el placer de cortar una rodaja y ver ese espiral de colores, con huevo, zanahoria y morrón.

En muchas mesas argentinas, el matambre arrollado es protagonista en cumpleaños, fiestas y domingos. Se sirve frío, cortado en rodajas, acompañado de ensalada rusa o papas. Es un clásico del recetario familiar, ideal para preparar con anticipación y disfrutar sin apuro.

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Receta de matambre arrollado hervido

El matambre arrollado hervido es un corte de carne vacuna (el matambre) relleno con vegetales, huevo y condimentos, arrollado, atado y cocido en agua. Al enfriarse, se corta en rodajas mostrando un vistoso espiral colorido. Es práctico, rendidor y se sirve principalmente frío.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas 30 minutos

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  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 2 horas

Ingredientes

  • 1 ½ kg de matambre vacuno (desgrasado)
  • 3 huevos duros
  • 2 zanahorias medianas
  • 1 morrón rojo (puede usarse mitad rojo, mitad verde)
  • 100 gr de aceitunas verdes (opcional)
  • 1 atado de perejil fresco
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • ½ taza de vinagre de alcohol
  • 1 taza de aceite neutro
  • Hilo de cocina

Cómo hacer matambre arrollado hervido, paso a paso

matambre arrollado
El secreto para un matambre arrollado jugoso y firme es enfriar la pieza en el líquido de cocción y prensarla antes de llevar a la heladera (Capturas)
  1. Desgrasar bien el matambre y dejarlo lo más parejo posible. Si es grueso, golpear suavemente con un mazo.
  2. Preparar el adobo: Mezclar aceite, vinagre, sal, pimienta, ajo, orégano y ají molido. Pincelar el matambre con esta mezcla y dejar marinar (mínimo 30 minutos, opcional 12 horas en heladera para más sabor).
  3. Cocinar las zanahorias peladas en agua hirviendo por 10 minutos; deben quedar tiernas pero firmes.
  4. Distribuir sobre el matambre los huevos duros enteros, zanahorias en tiras, morrón en tiras, aceitunas y perejil. Salpimentar.
  5. Arrollar bien apretado, comenzar de uno de los bordes largos. Atar con hilo de cocina para que mantenga la forma durante la cocción.
  6. Colocar el matambre en una olla grande y cubrir con agua fría. Agregar sal, alguna hoja de laurel o más condimentos si se desea.
  7. Cocinar a fuego suave durante 2 horas desde que rompe el hervor. El agua debe cubrir siempre el matambre (agregar más si hace falta).
  8. Retirar, dejar enfriar en la olla para que no pierda jugos. Prensar (puede colocarse debajo de una tabla con peso) y llevar a la heladera.
  9. Cortar en rodajas frías antes de servir.

Consejo clave:

  • El atado debe ser firme para evitar que el relleno se desarme.
  • El enfriado en el líquido asegura que quede jugoso.
  • Prensar es fundamental para que las rodajas salgan parejas y sin desarmarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 20 g
  • Carbohidratos: 5 g
  • Proteínas: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

matambre de carne arrollado sin gelatina
El matambre arrollado hervido se conserva hasta cinco días en la heladera y puede freezarse por un máximo de dos meses manteniendo su sabor y textura (Captura de video)

En la heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días. Se puede freezar (ya cocido y bien envuelto en film y bolsa) hasta 2 meses. Descongelar en heladera antes de consumir.

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