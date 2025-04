Cómo establecer límites saludables con tus padres: claves para una relación respetuosa y madura

“Necesito que me escuches, no que me des soluciones”: Muchos padres, con la mejor de las intenciones, tienden a ofrecer soluciones a los problemas de sus hijos sin haber sido solicitadas. Si esto se convierte en una fuente de frustración, lo mejor es agradecer su preocupación, recordándoles que su deseo de ayudar proviene del amor. Después, es importante redirigir el papel que ellos deben desempeñar, pidiendo simplemente que escuchen, sin intentar solucionar el problema.