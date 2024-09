Los secretos de alimentación de la madre de Elon Musk para mantenerse saludable después de los 70

Elección inteligente en comidas fuera de casa. Maye sugiere optar por entradas livianas para evitar consumir calorías innecesarias. “Si he quedado para cenar fuera de casa, siempre pido una entrada ligera para evitar ponerme las botas de pan antes de que llegue el plato. Suelo pedir sopa de verduras y un poco de pan integral en lugar de un plato principal”, dice.

Medidas para viajes. Cuando viaja, Musk toma medidas para asegurarse de no tener acceso a alimentos poco saludables. “Cuando me quedo en hoteles, siempre llamo antes de llegar para avisarles de que retiren todos los tentempiés de la habitación. No necesito esa cantidad de chocolatinas”, cuenta.