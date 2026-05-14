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El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El ex presidente de River Plate lanzó un mensaje antes de las semifinales del Torneo Apertura contra el Canalla y recibió la respuesta del periodista

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Imagen dividida mostrando a un hombre con barba gris y traje oscuro a la izquierda, y a un hombre mayor de cabello blanco con traje y corbata a la derecha
Reynaldo Sietecase y Rodolfo D'Onofrio

El ex presidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio emitió un mensaje contundente en su cuenta de X (antes Twitter) tras la clasificación del equipo de Núñez a las semifinales del Torneo Apertura luego de vencer por 2-0 a Gimnasia La Plata en el Estadio Monumental. La declaración estuvo centrada en las polémicas jugadas del triunfo por 2-1 de Rosario Central sobre Racing, rival del Millonario en las semifinales, lo que generó una dura respuesta del periodista Reynaldo Sietecase, reconocido hincha del Canalla.

Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!”, fue el mensaje del D’Onofrio en sus redes. La polémica en el Gigante de Arroyito se enfocó en el arbitraje de Darío Herrera, quien tomó decisiones que incluyeron un gol anulado por fuera de juego al Canalla —vía VAR— y dos expulsados en el equipo de Avellaneda.

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La primera fue contra Adrián Maravilla Martínez, en una jugada que el árbitro de campo cambió su decisión y expulsó al goleador de Racing (había recibido tarjeta amarilla) luego de que lo llamaran desde el VAR, comandado por Pablo Dóvalo, a revisar la jugada. El otro expulsado fue Marco Di Césare en el tiempo extra después de que Herrera le mostrara la segunda amonestación.

Captura de pantalla de un tuit de Reynaldo Sietecase respondiendo a Rodolfo D'Onofrio, con texto en español sobre arbitrajes de fútbol
El periodista Reynaldo Sietecase apuntó contra Rodolfo D'Onofrio

El periodista Reynaldo Sietecase, hincha declarado de Rosario Central, tomó esa publicación y respondió públicamente a D’Onofrio: “Sos un caradura, se la pasaron toda la vida beneficiándose de arbitrajes y del VAR. Para mí no estuvo bien expulsado Martínez (era amarilla no roja, pero es una opinión, errores que muchas veces perjudicaron a Central y otros equipos del interior), pero Racing pateó dos tiros al arco y central 10 (16 con los q fueron afuera) y tuvo 64 por ciento de la posesión, fue muy superior y mereció ganar como lo hizo”.

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La tensión en Arroyito escaló tras las declaraciones de Diego Milito.Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo, de decir ‘hasta cuándo’, ¿no?“. Y remató: “Uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más”, comentó el actual presidente de la Academia.

Ángel Di María, por su parte, emitió un fuerte mensaje en redes en respuesta a la polémica que se generó entorno a la clasificación de Rosario Central. “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”, escribió Fideo en su cuenta de X.

*El compacto de la victoria de Rosario Central contra Racing

“Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”, completó Di María. Juan Cruz Komar, defensor de Rosario, se sumó con algunas historias al respecto en sus redes. Por su parte, Matko Milkevic y Enzo Copetti tuvieron un áspero cruce en la salidas de los equipos del estadio.

En este contexto, la semifinal entre River Plate y Rosario Central definirá uno de los finalistas del Torneo Apertura el sábado 24 de mayo en Córdoba. El duelo en el Monumental se disputará a las 19:30 del próximo sábado 16. Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en La Paternal el domingo a partir de las 17:00.

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