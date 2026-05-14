Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

El Ministerio de Vivienda de El Salvador ha regularizado 77,524 terrenos para otorgar seguridad jurídica a las familias afectadas por estafas inmobiliarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la fecha, 77,524 terrenos en El Salvador disponen de documentación formal como parte del proceso de regularización impulsado por el Ministerio de Vivienda.

Este resultado se enmarca en un contexto de problemas de estafas inmobiliarias, donde empresas como Argoz participaron en la venta irregular de terrenos. De acuerdo con datos oficiales, más de 350,000 familias resultaron afectadas por este tipo de situaciones, lo que llevó a la intervención estatal para brindar seguridad jurídica y acceso a escrituras.

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La puesta en marcha de líneas de crédito básico para vivienda, que parten desde $20,000 y ofrecen un plazo de hasta 25 años, contempla acompañamiento técnico para la construcción y mejora habitacional.

El propósito es facilitar el acceso a vivienda formal a personas con terreno propio que necesitan financiamiento para iniciar o terminar obras. Estas opciones de financiamiento incluyen la gestión de inspecciones y la verificación de que las edificaciones cumplan con estándares técnicos. El Ministerio de Vivienda actúa como intermediario entre familias y empresas constructoras, supervisando los procesos y asegurando la entrega de las obras conforme a lo establecido.

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Créditos, condiciones de acceso y facilitación de trámites

Desde 2019, el gobierno ha entregado créditos de vivienda por un monto acumulado de $1,202 millones, beneficiando a 50,000 familias a través del Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO. Estos créditos se han utilizado para la adquisición de viviendas nuevas y para mejoras en viviendas existentes, y están disponibles para personas naturales, cooperativas y cajas de crédito.

Desde 2019, el Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO han entregado más de $1,202 millones en créditos, beneficiando a 50,000 familias en El Salvador. (Foto: Ministerio de Vivienda)

En la entrevista concedida al programa Diálogo, la ministra de Vivienda explicó que el acceso a crédito habitacional está disponible para personas que pueden demostrar ingresos o capacidad de pago, así como para quienes cuentan con terrenos regularizados.

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Los programas vigentes contemplan préstamos para vivienda nueva de hasta $40,000, con tasas de interés del cuatro por ciento y sin prima, lo que permite iniciar el pago directamente con la cuota mensual.

El Ministerio sugiere que los beneficiarios abonen montos adicionales cuando sea posible, con el fin de reducir el total de intereses durante la vigencia del crédito. Las cuotas mensuales suelen estar entre $190 y $200, según monto y plazo.

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La gestión de permisos de construcción para viviendas de interés social de hasta $100,000 se realiza de forma centralizada en el Ministerio de Vivienda.

Esta disposición elimina la necesidad de trámites ante distintas dependencias estatales, reduce los tiempos y busca disminuir los costos administrativos. Entre los proyectos aprobados bajo este esquema se encuentra el Proyecto Quetzal, que incluye viviendas con precios entre $39,000 y $99,000. El acompañamiento estatal cubre desde los trámites iniciales hasta la entrega final de los inmuebles.

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Legalización, transformación institucional y retos pendientes

La regularización abarca la entrega de escrituras y la resolución de trámites vinculados a lotificaciones irregulares, con énfasis en casos relacionados con empresas como Argoz.

Según el Ministerio, la legalización permite a las familias acceder a financiamiento, realizar mejoras y obtener respaldo jurídico sobre sus propiedades. El proceso enfrenta desafíos como la documentación incompleta y la existencia de terrenos que, aunque habitados, presentan garantías bancarias previas. Estas situaciones requieren reformas legales y coordinación con otras instituciones para su resolución.

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Los trámites para viviendas de interés social de hasta $100,000 se gestionan de forma centralizada en el Ministerio, reduciendo tiempos y costos administrativos. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

El Fondo Social para la Vivienda ha implementado reformas administrativas para modificar procedimientos de control y criterios de otorgamiento de crédito. Entre las medidas adoptadas por la administración actual se encuentran la reducción de requisitos, el ajuste de tasas de interés y la habilitación de acceso directo a créditos habitacionales. En abril, el Fondo Social recibió la calificación de riesgo triple A por parte de SUMMA Ratings y Moody’s Ratings, una evaluación que reconoce la capacidad de la institución para gestionar fondos de organismos internacionales.

El modelo de cooperativas de vivienda cuenta con la participación de organismos de cooperación internacional, como la cooperación italiana, que ha financiado proyectos habitacionales para grupos organizados del sector informal. Los beneficiarios reciben asesoría y apoyo técnico, y el Ministerio supervisa el cumplimiento de los estándares de calidad en la construcción.

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El gobierno prevé ampliar este modelo utilizando recursos estatales y replicando la experiencia en otras zonas, con el objetivo de diversificar las alternativas de acceso a vivienda y responder a diferentes perfiles de la población.