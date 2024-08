Quién es la hermana de Elon Musk y por qué dice que llevar el apellido “es un arma de doble filo”

Tosca Musk fundó Passionflix, una plataforma de cine romántico con historias de mujeres empoderadas (Patrick T. Fallon/Bloomberg)

Julio de 1974. Elon Musk tenía tres años recién cumplidos y su vida iba a cambiar, una vez más. Entre estados de ánimo fluctuantes y llantos interminables, ya se había acostumbrado a compartir y jugar con su hermano, Kimbal Musk. El 20 de ese mes, la vida de ese niño, quien se convertiría en una de las figuras más influyentes del planeta, experimentaría un giro inesperado.

Entre la fascinación y un cariño inmediato, Elon y Kimbal se convirtieron en los hermanos de Tosca Musk, la menor del clan. La nueva integrante de la familia pronto se convertiría en una compañera tan inseparable como leal del creador de SpaceX y Neuralink.

Nacida en Pretoria, Sudáfrica, Tosca heredó de su madre, Maye Musk, el espíritu emprendedor, la increíble resiliencia, la libertad y una pionera en su profesión ―como sus hermanos―, aunque con un rumbo distinto. Y a tomar riesgos.

Alejada de la tecnología, Tosca se bucea en las profundidades de los sentimientos. Así fundó Passionflix, una plataforma que genera sus propias películas románticas. Y le va bien.

En su infancia, Tosca vivió experiencias traumáticas que la unieron más a su madre y hermano (@toscamusk)

Los hermanos Musk no siempre la tuvieron fácil y vivieron de cerca la violencia que marcó su infancia, con numerosas experiencias traumáticas y difíciles. A pesar de todo, se mantuvieron unidos, incluso hasta hoy.

“Aunque hubo momentos realmente horribles, trato de no concentrarme en ellos porque eso no te lleva a ninguna parte. Tuve una madre increíble que me cuidó y unos hermanos estupendos”, dijo Tosca a The Mail.

Tan unido es el CEO de Tesla con su hermana Tosca que, viendo que no se había casado, ya tenía una carrera exitosa, la motivó a tener hijos. ¿Qué hizo? Según cuenta Walter Isaacson en la biografía Elon Musk, el genio tecnológico la ayudó a buscar clínica, elegir un donante anónimo de esperma y pagar el proceso. Él la impulsó y estuvo ahí, como una suerte de hermano mayor super protector.

Elon Musk apoyó a su hermana Tosca en su decisión de ser madre soltera con inseminación artificial (Instagram Maye Musk)

Aun así, Tosca reconoce que el apellido Musk pesa y que hay muchos prejuicios con “ser la hermana de”. Incluso, que es un “arma de doble filo”. En una entrevista con The Daily Mail, que en una locación que quería alquilar para una filmación le quisieron 20 mil dólares más al enterarse de su apellido.

“Naturalmente todo el mundo asume que mi hermano mayor paga todo, pero no es así”, dijo Tosca Musk, en una entrevista publicada en el portal británico. Tosca eligió un camino al éxito distinto al de sus hermanos, más cerca de la creatividad y la cultura, con el que forjó un nombre sólido. “Las novelas románticas son un género femenino y se tiende menospreciar todo lo que está dirigido específicamente a las mujeres. Si encima son historias con final feliz, se observan como algo poco intelectual y se desprecia sistemáticamente todo lo relacionado con las emociones”, dijo Tosca en una conferencia.

Mujeres fuertes e innovadoras que buscan su propia historia feliz también son características de la familia Musk.

La reina de corazones

Tosca Musk, cineasta y madre soltera, destaca por su enfoque único en la industria del entretenimiento (Photo by Paras Griffin/Getty Images for Passionflix )

Todos los domingos, en la casa en Sudáfrica de los Musk, la rutina era la misma. Tosca y Maye se ponían cómodas en el sillón y compartían un momento madre-hija: veían las adaptaciones televisivas de grandes novelas románticas de Danielle Steel o Judith Krantz. Lo que parecía una actividad pequeña, se convirtió en una pasión irrefrenable. Un poco más: una obsesión.

“Las devoraba”, dice y recuerda que se la pasaba leyendo sin importar donde estuviera. Como su hermano mayor con la ciencia ficción, Elon, Tosca también se escapaba de una dura y solitaria realidad a través de los libros.

Primero como lazo que la unía con su madre, y luego como refugio emocional, leer novelas románticas, se convirtió en la actividad que la evadía de la realidad.

Tosca Musk y el festejo de sus 15 años, momento en el que se obsesionó con la literatura romántica (@toscamusk)

“Mamá, cuando sea mayor, voy a hacer películas”, le dijo Tosca a su madre de pequeña cuando había quedado fascinada tras ver la película Xanadu, protagonizada por Olivia Newton-John. De pequeña concurría a lecciones de teatro, estudió interpretación e incluso quiso ser actriz.

Hasta que descubrió todo lo que sucedía tras bambalinas mientras trabajaba haciendo teatro, estudiando interpretación y, durante un tiempo, quise ser actriz. Luego descubrí el trabajo entre bambalinas, siendo directora de escena en una compañía de teatro que adaptaba obras de Shakespeare

Tosca iría en busca de lo que más le gustaba: la industria audiovisual. Más específicamente, el cine. Y sin saberlo, más adelante, fusionaría sus pasiones.

Elon Musk con sus hermanos, Tosca y Kimbal durante su infancia en Sudáfrica (Maye Musk Instagram)

Durante su adolescencia, Tosca mostró la misma independencia, determinación y valentía que sus hermanos y un poco más de picardía. Cuando Maye decidió mudarse a Vancouver, Canadá, tras el divorcio de Errol y en busca de un mejor futuro para la familia, Tosca la extrañaba, ya que eran muy unidas. Según cuenta la biografía Elon Musk, “Maye enviaba informes de exploradora”.

¿Qué le contaba? Que Vancouver era demasiado frío y lluvioso, que Montreal era emocionante, y que había que mudarse a Toronto. Así fue como Tosca se encargó, con 14 años, de vender ella sola la casa, los muebles y el auto de su madre para ayudar. Y finalmente encontrarse con ellos en Canadá.

“Existe la percepción de que teníamos mucho dinero mientras crecíamos”, dijo Tosca a Daily Mail, “pero esa no es la verdad. Después de que mis padres se divorciaron, mi madre, mis hermanos y yo estábamos juntos y no teníamos dinero”, contó.

Tosca Musk, lejos de la tecnología de sus hermanos, se dedica a contar historias románticas en Passionflix (Instagram Maye Musk)

Allí vivieron en un departamento de una habitación, donde Tosca y Maye compartían la cama, y Elon dormía en el sofá. Pícara, ansiosa por salir y muy sociable, Tosca se hacía amigos fácilmente, al contrario de Elon. Entonces, él se ofrecía a acompañarla y, aunque ella no quería, terminaba yendo a cualquier lugar con ella y un libro.

Como un sello familiar, la pasión se transformó en la profesión de todos los Musk. Y el caso de Tosca no sería la excepción. Mientras Elon y Kimbal compartían iniciativas comerciales desde una edad sorprendentemente temprana, como Zip2, X.com, PayPal, Tesla y SpaceX, Tosca forjaba su propio camino.

En 1997, se graduó en la escuela de cine de la University of British Columbia, gracias a una beca, ya que, al igual que sus hermanos, no recibió apoyo financiero de su padre. Mientras estudiaba, consiguió su primer trabajo como asistente de producción en una serie para Discovery Channel.

Passionflix, fundada por Tosca Musk, crea películas que celebran la sexualidad femenina sin prejuicios (@toscamusk)

Poco después, comenzó a escribir el guion de su primera película, The Soweto Riots of 1976, sobre el levantamiento contra el apartheid en Sudáfrica. Se mudó a Los Ángeles para trabajar en Alliance Atlantis, que producía programas de televisión como Degrassi, Trailer Park Boys y CSI: Crime Scene Investigation. En 2001, Elon fue el productor ejecutivo de su película Puzzled.

Con experiencia en la empresa de sus hermanos en California, comprendió que el futuro estaba en Internet y decidió fusionar su talento artístico con el negocio digital, convirtiéndose en una pionera de la televisión web, con Tiki Bar TV, una serie web de episodios de cinco minutos ambientados en un bar, con un elenco de tres personas que siempre iniciaban con un baile.

Tosca Musk utilizó la independencia y resiliencia de su madre como guía para sus propios proyectos (Photo by Amanda Edwards/Getty Images)

El tono era satírico. El primer episodio se lanzó en iTunes, y al año siguiente se mostró en todas las Apple Stores para promocionar los iPods, un producto también novedoso en ese momento.

El programa fue un éxito rotundo y recibió varios premios, y el nombre de la hermana menor de Elon se consolidó en la industria.

Así fundó Passionflix en 2017, una plataforma de streaming de novelas románticas en la que muestran historias de mujeres empoderadas y con una sexualidad femenina sin prejuicios.

“Las novelas románticas son una montaña rusa emocional con un final feliz o esperanzador. Y eso te da la libertad de experimentar todos esos sentimientos prohibidos”, supo decir en una entrevista.

Tosca, Elon, Maye y Kimbal reunidos (@toscamusk)

Mientras Elon sueña con poblar otros planetas, Tosca fantasea con hacer una película tan emblemática como Notting Hill, Pretty Woman o Cuando Harry conoció a Sally.

Pero su vida amorosa va en otra dirección. Mucho menos activas que sus proyectos, las experiencias románticas de Tosca no siempre fueron de película.

Hombres intimidados y una maternidad distinta gracias a Elon

La pandemia de Covid-19 separó a numerosas parejas. Ese fue el caso de Tosca con su última relación. Aunque asegura que no sale con nadie, la menor del clan Musk supone que su apellido no es una carta que juega a favor del amor. La hermana de Elon cree que los hombres que escuchan “Musk” los intimida.

Elon Musk apoyó a su hermana Tosca en su decisión de ser madre soltera con inseminación artificial (Instagram Tosca Musk)

“Quizá los hombres se sienten intimidados por mi nombre, pero si es así, es probable que no sean los adecuados”, dijo. Y si hubo algo que influyó drásticamente su camino amoroso fue la relación de sus padres, cargadas de violencia, humillaciones y maltrato físico.

“La relación de mis padres me muestra lo que deseo y lo que rechazo en una pareja. No toleraría el abuso, la negatividad ni el menosprecio hacia los demás”, dijo.

“[Errol] me pegaba en presencia de los niños”, dijo Maye en la biografía Elon Musk, y siguió: “Recuerdo que Tosca y Kimbal lloraban en un rincón y Elon, que tenía cinco años, lo golpeaba en la parte trasera de las rodillas para intentar detenerlo”. Estas escenas se imprimieron a fuego en la sensible personalidad de la hermana menor del clan.

Maye y Tosca junto a Grayson e Isabeu, los sobrinos de Elon Musk (@toscamusk)

“Tosca cuenta estas historias y se larga a llorar”, describió Isaacson. En las páginas, Tosca cuenta de primera mano los recuerdos del horror que marcarían su vida sentimental hasta hoy: “Recuerdo a mamá ahí sentada, sollozando en el sofá. Yo no sabía qué hacer. Lo único que podía hacer era abrazarla”.

Tosca Musk, al igual que su hermano Elon, eligió la inseminación artificial para ser madre. Hace 11 años nacieron los gemelos, Grayson e Isabeu, con los que comparte desde sets de filmación hasta viajes. ¿Por qué decidió ser madre soltera? Para evitar comprometerse con un hombre con el que no se sintiera completamente cómoda. ¿Quién la ayudó con el proceso cuando estuvo lista? Su hermano Elon fue su pilar.

Maye Musk y su hija menor, Tosca, quien la ayudó en los momentos más difíciles (@toscamusk)

“No quería el compromiso de establecerme con un hombre con el que no me sentía totalmente cómoda”, explicó en 2019. Sus hijos conocen las circunstancias de su nacimiento y Tosca les ha informado desde temprana edad que no tienen padre, pero sí una familia que los ama.

Y dentro de esa familia que ama a los gemelos, la incondicional es, sin dudas, Maye Musk, a quien Tosca toma como inspiración. Es Maye quien ahora le retribuye toda la ayuda que Tosca le dio durante su divorcio, ahora transformada en amor y crianza de sus nietos.

“Es una fuerza de la naturaleza. Siempre nos ha apoyado en todo lo que mis hermanos y yo hemos querido hacer. Nos enseñó que hay que arriesgarse. Y si algo va mal, ella estará ahí para nosotros”, supo decir sobre su madre, que se mudó a Los Ángeles cuando nacieron los gemelos para ayudarla con la crianza.

Tosca Musk creció en un hogar marcado por la violencia, pero encontró fuerza en la unión con sus hermanos (@toscamusk)

Si bien mantiene su vida personal bastante privada, en una entrevista publicada en el Sunday Times dijo: “No me gusta que mis hijos vean YouTube y haya chistes sobre mi hermano”.

Incluso, en una entrevista con el diario británico The Times en 2022 se mostró orgullosa de su hermano mayor cuando dijo: “No entiendo porque la gente dice cosas negativas de Elon. Yo estoy increíblemente orgullosa de él. Es un fenómeno. Es excepcional de muchas maneras y sus esfuerzos por ayudar a la humanidad son más grandes de lo que cualquiera se puede imaginar”.