Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral solicita informe sobre formación de nuevos partidos políticos en Guatemala

La autoridad máxima del órgano electoral instruyó la elaboración de un documento con información minuciosa referente a las agrupaciones políticas en proceso de creación, lo cual permitirá reforzar el control sobre el respeto a la normativa vigente

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Infográfico muestra el edificio del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, banderas de comités, gráficos de afiliaciones, plazos y obstáculos para registro de partidos.
Un infográfico detalla la situación de 24 comités en trámite para convertirse en partidos políticos en Guatemala, mostrando sus afiliaciones, plazos legales y obstáculos administrativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo Electoral informó que el Pleno de Magistrados ha ordenado al Departamento de Organizaciones Políticas la presentación de un informe exhaustivo sobre los comités responsables de la creación de nuevos partidos actualmente en proceso de formación.

La instrucción alcanza también a la Auditoría Electoral, que deberá verificar la constitución de estos organismos, conforme al comunicado oficial.

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Al mismo tiempo, se requirió a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos que revise la contabilidad, finanzas y reportes de gastos de los comités en formación.

La VIII Magistratura subrayó que estas acciones buscan reforzar el compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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Veinticuatro comités buscan convertirse en partidos políticos

El portal del TSE de Guatemala reporta a la fecha que veinticuatro comités permanecen en trámite para su constitución como partidos políticos, según lo detalla el padrón oficial actualizado al 12 de mayo de 2026.

El plazo definido por la autoridad electoral otorga a cada comité un máximo de dos años para acreditar el número mínimo de afiliados y cumplir los requisitos legales.

El incumplimiento implica la pérdida automática del registro, una medida que puede afectar a los grupos que no logren consolidarse antes del vencimiento establecido.

Seis personas, cinco hombres y una mujer, sentadas en una mesa con micrófonos y tarjetas de identificación. Detrás hay tres banderas y un logotipo institucional
El Tribunal Supremo Electoral exige un informe detallado sobre la formación de nuevos partidos políticos en el país. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

El comité XGuate encabeza la lista con 32,119 afiliados, seguido de cerca por Revolución con 31,418 y Chapín con 30,572. Estos comités, junto a Raíces (27,494) y Dignidad (25,939), concentran la mayor parte del caudal de adhesiones del país, superando en conjunto los 147,000 afiliados.

Esta cifra, extraída por el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, representa a la mayoría absoluta sobre el total registrado en proceso de constitución.

Otros dos grupos, Somos Dignidad Guatemala (21.241) y Partido Nuestra Libertad (14.522), se ubican en un segundo nivel con presencia moderada, sin alcanzar las cifras de los primeros cinco.

El contraste es marcado frente al conjunto que cierra el padrón: seis comités —Démosle (1,048), Unión (1,705), Despierta GT (1,790), Patria (3.820), -Pare- Partido Reformador (3,793) y Proyecto de Ideas que Logran Avances Significativos PILAS (3,144)— presentan menos de 4,000 afiliados cada uno.

De acuerdo con la normativa electoral de Guatemala, solo aquellas organizaciones que demuestren el mínimo exigido de membresías pueden formalizarse como partidos políticos, hecho que limita la viabilidad de los comités con menor caudal.

El plazo legal afecta la vigencia de varios comités en las próximas semanas

Patria, con 3,820 personas afiliadas, alcanzó el vencimiento de su plazo legal el 8 de mayo de 2026, cuatro días antes del último cierre del padrón.

Este hecho, consignado por el Tribunal Supremo Electoral, deja su registro bajo dificultades legales y cuestiona la permanencia de su proceso. En una situación paralela, XGuate y Renovación Ciudadana afrontan el final de sus respectivos períodos el 28 y 29 de mayo, lo que obligará al organismo electoral a definir si cumplen los requisitos o deben ser excluidos en breve.

En Guatemala, la autoridad electoral estipula que solo los comités que logran afiliar un número mínimo de miembros en el plazo de dos años pueden obtener reconocimiento como partido político. Aquellos que incumplan esta meta serán eliminados del registro, lo que pone en juego la futura representación y estructura del sistema partidario nacional.

Sedes, liderazgo y obstáculos administrativos

La información institucional destaca una localización preferente de las sedes partidistas en la Ciudad de Guatemala, aunque algunos comités optan por el interior del país. El Frente de Integración Nacional opera en Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa, y tanto Renovación Ciudadana como XGuate mantienen su dirección en Chimaltenango.

El listado provisional de secretarios generales incluye a Alex José Rodríguez Vásquez al frente de Juntos por Guate, inscrito el 11 de marzo de 2026 y con plazo hasta 2028.

Se trata de la inscripción más reciente en el registro en curso, puntualiza el Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, cuatro comités —Somos Dignidad Guatemala, Amor por Guatemala, Frente de Integración Nacional y Juntos por Guate— no han comunicado información de contacto electrónico ante la autoridad, lo que entorpece la fiscalización administrativa y el proceso de notificación oficial.

Estas circunstancias determinan un mapa partidario en proceso de reorganización, condicionado por el cumplimiento de requisitos legales, el plazo de inscripción y la concentración de afiliados en unos pocos comités.

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