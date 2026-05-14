Juan Luis Bour, economista de FIEL: “Se ve bastante lejano que la inflación empiece con 0 en la segunda mitad del año”

El economista Juan Luis Bour advirtió en diálogo con Infobae en Vivo que la desinflación en Argentina avanza más lento de lo que preveía el Gobierno. Los combustibles, el tipo de cambio y la actualización del impuesto que se aplica en los surtidores serán factores clave.

“Se espera que la inflación toque el 2% en algún momento, sería en junio, y quizás algún número por debajo de ese nivel a partir del segundo semestre”, señaló. Sin embargo, remarcó: “Por ahora se ve bastante lejano que el índice empiece con 0 en la segunda mitad del año”, como había sugerido el presidente Javier Milei.

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Al analizar el cierre del año, Bour proyectó: “El año va a terminar con un número muy parecido al del año pasado, un poquito más bajo. El 2025 terminó en 31,5%. En 2026 se ubicaría en 30%, mucho más abajo de eso no puede terminar este año”.

Sobre la decisión de YPF de congelar los precios de los combustibles durante 45 días, luego decidir aumentar solo un 1%, Bour explicó: “El precio del petróleo mundial va a estar muy volátil, y se trata de aliviar esa volatilidad durante este tiempo, esperando tener un sendero más firme, porque se supone que, cuando termine la guerra con Irán, el precio del petróleo cae de los 100 dólares a algún nivel como 70 dólares”.

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Bour: "Se supone que, cuando termine la guerra con Irán, el precio del petróleo cae de los 100 dólares a algún nivel como 70 dólares”.

Aclaró que el precio de las naftas no solo depende del petróleo sino que también del tipo de cambio. “Esta estabilización del precio supone, no solamente estabilizar contra el precio del petróleo, sino que el tipo de cambio se mantenga estable y no tenga ningún salto en ningún otro momento”.

En ese sentido, advirtió: “Hay una probabilidad de suba del dólar a fines de año, así lo prevén las consultoras del REM, y está asociada básicamente a que se acerca al año electoral, que siempre trae algún ruido”.

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Sumó que hay un factor adicional: “El impuesto a los combustibles, que el Gobierno ha postergado la actualización, y en algún momento se va a tener que actualizar, entre otras razones, porque el resto de los impuestos por ahora vienen bastante bajos”.

Sobre las reservas del Banco Central, Bour planteó: “Después de que pase el ‘trimestre de oro’ por la cosecha gruesa que genera entrada de divisas, todo depende de dos o tres factores. Uno es si siguen las empresas y los gobiernos provinciales colocando deuda, porque eso significa que le venden dólares al Banco Central y el Banco Central puede seguir comprándolos. El segundo factor es la cuestión política”.

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“Todo eso puede llevar a que con reservas escasas como tiene el Banco Central aparezcan dudas. Para que aumenten en términos de poder de fuego del Banco Central, se necesitaría que la Argentina esté colocando deuda para no tener que usar las mismas reservas que compra para pagar deudas, porque si no, en el fondo, nunca recuperás un nivel de reservas alto y poder de fuego”, señaló.

El último informe de FocusEconomics reflejó un deterioro en las perspectivas para la economía argentina de cara a 2026. Los principales bancos y consultoras internacionales revisaron al alza sus proyecciones de inflación y ajustaron sus estimaciones sobre el tipo de cambio oficial.

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"Hay una probabilidad de suba del dólar a fines de año, así lo prevén las consultoras del REM, y está asociada básicamente a que se acerca al año electoral, que siempre trae algún ruido”, dijo Bour

Según el consenso de analistas relevado por la consultora, la inflación promedio cerraría 2026 en 30,4%, por encima del 29% previsto hace apenas un mes.

En la misma línea, las estimaciones de inflación punta a punta también mostraron un fuerte ajuste: los economistas proyectaron que diciembre finalizará con una suba interanual de precios de 28,2%, frente al 25,8% calculado 30 días atrás.

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El informe también anticipó una nueva suba del dólar oficial en los próximos meses. Los panelistas estimaron que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.686,7 por unidad y alcanzará los $1.975,3 hacia fines de 2027. No obstante, esos valores se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto de las previsiones del mes anterior.

En ese contexto, explicaron que el Banco Central permitió una depreciación gradual del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación real de la moneda.

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Sin embargo, la tendencia que se está observando es que el dólar se sostiene en valores en torno a los $1.400. FocusEconomics afirmó que tanto el mercado oficial como el paralelo recibieron impulso del buen desempeño exportador, aunque los analistas igualmente proyectaron un debilitamiento del peso hacia fin de año.

A la espera del dato oficial del INDEC sobre el IPC de abril, el economista y director de FIEL, Juan Luis Bour analiza las proyecciones y lo que se puede esperar para los próximos meses de la economía argentina

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