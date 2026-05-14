Economía

Juan Luis Bour, economista de FIEL: “Se ve bastante lejano que la inflación empiece con 0 en la segunda mitad del año”

El economista prácticamente descartó la posibilidad de que el índice de precios perfore el 1% en 2026

Guardar
Google icon

El economista Juan Luis Bour advirtió en diálogo con Infobae en Vivo que la desinflación en Argentina avanza más lento de lo que preveía el Gobierno. Los combustibles, el tipo de cambio y la actualización del impuesto que se aplica en los surtidores serán factores clave.

“Se espera que la inflación toque el 2% en algún momento, sería en junio, y quizás algún número por debajo de ese nivel a partir del segundo semestre”, señaló. Sin embargo, remarcó: “Por ahora se ve bastante lejano que el índice empiece con 0 en la segunda mitad del año”, como había sugerido el presidente Javier Milei.

PUBLICIDAD

Al analizar el cierre del año, Bour proyectó: “El año va a terminar con un número muy parecido al del año pasado, un poquito más bajo. El 2025 terminó en 31,5%. En 2026 se ubicaría en 30%, mucho más abajo de eso no puede terminar este año”.

Sobre la decisión de YPF de congelar los precios de los combustibles durante 45 días, luego decidir aumentar solo un 1%, Bour explicó: “El precio del petróleo mundial va a estar muy volátil, y se trata de aliviar esa volatilidad durante este tiempo, esperando tener un sendero más firme, porque se supone que, cuando termine la guerra con Irán, el precio del petróleo cae de los 100 dólares a algún nivel como 70 dólares”.

PUBLICIDAD

Bour: "Se supone que, cuando termine la guerra con Irán, el precio del petróleo cae de los 100 dólares a algún nivel como 70 dólares”.
Bour: "Se supone que, cuando termine la guerra con Irán, el precio del petróleo cae de los 100 dólares a algún nivel como 70 dólares”.

Aclaró que el precio de las naftas no solo depende del petróleo sino que también del tipo de cambio. “Esta estabilización del precio supone, no solamente estabilizar contra el precio del petróleo, sino que el tipo de cambio se mantenga estable y no tenga ningún salto en ningún otro momento”.

En ese sentido, advirtió: “Hay una probabilidad de suba del dólar a fines de año, así lo prevén las consultoras del REM, y está asociada básicamente a que se acerca al año electoral, que siempre trae algún ruido”.

Sumó que hay un factor adicional: “El impuesto a los combustibles, que el Gobierno ha postergado la actualización, y en algún momento se va a tener que actualizar, entre otras razones, porque el resto de los impuestos por ahora vienen bastante bajos”.

Sobre las reservas del Banco Central, Bour planteó: “Después de que pase el ‘trimestre de oro’ por la cosecha gruesa que genera entrada de divisas, todo depende de dos o tres factores. Uno es si siguen las empresas y los gobiernos provinciales colocando deuda, porque eso significa que le venden dólares al Banco Central y el Banco Central puede seguir comprándolos. El segundo factor es la cuestión política”.

“Todo eso puede llevar a que con reservas escasas como tiene el Banco Central aparezcan dudas. Para que aumenten en términos de poder de fuego del Banco Central, se necesitaría que la Argentina esté colocando deuda para no tener que usar las mismas reservas que compra para pagar deudas, porque si no, en el fondo, nunca recuperás un nivel de reservas alto y poder de fuego”, señaló.

El último informe de FocusEconomics reflejó un deterioro en las perspectivas para la economía argentina de cara a 2026. Los principales bancos y consultoras internacionales revisaron al alza sus proyecciones de inflación y ajustaron sus estimaciones sobre el tipo de cambio oficial.

Juan Luis Bour . FIEL
"Hay una probabilidad de suba del dólar a fines de año, así lo prevén las consultoras del REM, y está asociada básicamente a que se acerca al año electoral, que siempre trae algún ruido”, dijo Bour

Según el consenso de analistas relevado por la consultora, la inflación promedio cerraría 2026 en 30,4%, por encima del 29% previsto hace apenas un mes.

En la misma línea, las estimaciones de inflación punta a punta también mostraron un fuerte ajuste: los economistas proyectaron que diciembre finalizará con una suba interanual de precios de 28,2%, frente al 25,8% calculado 30 días atrás.

El informe también anticipó una nueva suba del dólar oficial en los próximos meses. Los panelistas estimaron que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.686,7 por unidad y alcanzará los $1.975,3 hacia fines de 2027. No obstante, esos valores se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto de las previsiones del mes anterior.

En ese contexto, explicaron que el Banco Central permitió una depreciación gradual del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación real de la moneda.

Sin embargo, la tendencia que se está observando es que el dólar se sostiene en valores en torno a los $1.400. FocusEconomics afirmó que tanto el mercado oficial como el paralelo recibieron impulso del buen desempeño exportador, aunque los analistas igualmente proyectaron un debilitamiento del peso hacia fin de año.

A la espera del dato oficial del INDEC sobre el IPC de abril, el economista y director de FIEL, Juan Luis Bour analiza las proyecciones y lo que se puede esperar para los próximos meses de la economía argentina

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Juan Luis BourInfobae en Vivoinflacióndólarúltimas noticiasInfobae al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Hay menos consumo interno”: el precio de la carne sube y cambian los hábitos de compra

Mientras la carne vacuna aumentó, las ventas cayeron y los consumidores comenzaron a elegir menos cantidad y cortes más económicos

“Hay menos consumo interno”: el precio de la carne sube y cambian los hábitos de compra

Cautela oficial con la inflación: cuál es el principal riesgo que ve el BCRA para los próximos meses

El informe de política monetaria de la entidad identificó el precio de los combustibles como la variable que mayor incertidumbre genera. La decisión de YPF y las maniobras del Gobierno con los servicios públicos

Cautela oficial con la inflación: cuál es el principal riesgo que ve el BCRA para los próximos meses

Aumento de la nafta: las petroleras replican la suba de YPF y evitarán saltos bruscos en surtidores hasta julio

La petrolera estatal aplicó un incremento del 1% en el precio de los combustibles, medida que será adoptada por Shell, Axion y Puma Energy. El objetivo es contener el impacto de las variaciones del crudo internacional en el mercado local

Aumento de la nafta: las petroleras replican la suba de YPF y evitarán saltos bruscos en surtidores hasta julio

Cómo es el Tesla Cybertruck y cuánto cuesta importarlo desde la Argentina

La pickup Tesla del diputado Manuel Quintar llamó la atención en el estacionamiento de la cámara baja. Traerlo a la Argentina duplica el costo del vehículo en Estados Unidos

Cómo es el Tesla Cybertruck y cuánto cuesta importarlo desde la Argentina

El FMI confirmó que tratará la revisión argentina la próxima semana y se destrabará el desembolso de USD 1.000 millones

En la habitual conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, se refirió al programa económico y volvió a aplaudir los avances en el plan de estabilización. Valoró el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal y la baja de la pobreza

El FMI confirmó que tratará la revisión argentina la próxima semana y se destrabará el desembolso de USD 1.000 millones

DEPORTES

Los explosivos posteos de un ex Boca Juniors que hoy juega en Rosario Central contra River Plate: “Robaron toda la vida”

Los explosivos posteos de un ex Boca Juniors que hoy juega en Rosario Central contra River Plate: “Robaron toda la vida”

De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real

El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

TELESHOW

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

El tenso cruce entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez por la cautelar de Wanda Nara: “Yo no soy buchón”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

Tormenta de polvo provoca múltiples choques, heridos y cierre total de dos autopistas en un estado de EEUU

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador abre puertas a debates sobre innovación y desarrollo nacional

El Tribunal Supremo Electoral solicita informe sobre formación de nuevos partidos políticos en Guatemala