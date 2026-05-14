Honduras: Hija de exnarcotraficante Arnulfo Valle es capturada por un triple asesinato

Investigaciones revelan que la sospechosa permaneció oculta en Guatemala con documentos falsos para eludir la acción de la justicia hondureña.

La Policía Nacional de Honduras confirmó la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 23 años, en el sector de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, cuando presuntamente intentaba abandonar el territorio nacional bajo un operativo de vigilancia en la zona fronteriza.

Autoridades policiales señalaron que la detención fue el resultado de una labor conjunta entre unidades especializadas de la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, en coordinación con mecanismos internacionales de cooperación con Guatemala.

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En ese país, la sospechosa habría permanecido prófuga durante varios años utilizando documentación falsa.

El comisionado de policía Eduardo Lanza afirmó: “La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2016, emitida por un juzgado con jurisdicción nacional por el delito de asesinato múltiple, relacionado con la muerte de tres personas”.

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Requerida por asesinato

De acuerdo con el informe oficial, la detenida está señalada por su supuesta implicación en el asesinato de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz, hechos registrados en septiembre de 2016 en el occidente de Honduras.

Autoridades reportan que Valle Aguilar es señalada por un delito de asesinato múltiple cometido en septiembre de 2016 en el occidente de Honduras.

Las investigaciones apuntan a que Valle Aguilar habría permanecido oculta en Guatemala bajo una identidad falsa, empleando documentación guatemalteca para burlar los controles migratorios y dificultar su ubicación por parte de las autoridades hondureñas.

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Fuentes policiales informaron que el proceso de localización incluyó intercambio de información con autoridades guatemaltecas, lo cual permitió rastrear los movimientos de la sospechosa y activar alertas internacionales a través de Interpol, reforzando la cooperación transfronteriza contra la criminalidad.

Doble identidad

La detención se materializó al ser interceptada en un punto de control en Corinto, donde agentes especializados ya mantenían la vigilancia ante señales de que intentaría cruzar hacia Guatemala.

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Las autoridades anunciaron que Valle Aguilar será trasladada a Tegucigalpa para quedar a disposición de los tribunales competentes, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le imputan.

El expediente ha permanecido abierto por casi diez años y se enmarca en investigaciones sobre estructuras criminales del occidente de Honduras, donde también se ha vinculado a otros miembros del entorno familiar del denominado clan Valle.

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La Policía Nacional de Honduras confirma la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar en Corinto, Omoa, cuando buscaba abandonar el país.

Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de operaciones en el contexto de los esfuerzos binacionales e internacionales para ubicar personas con órdenes de captura pendientes. En casos de alto impacto criminal, la cooperación con países vecinos como Guatemala se ha vuelto fundamental para cerrar rutas de fuga y fortalecer la persecución penal.

Durante los últimos años, la coordinación entre Honduras y Guatemala ha sido clave para la captura de prófugos que utilizan las zonas fronterizas como refugio, promoviendo el refuerzo de mecanismos de control y el flujo de información entre los cuerpos de seguridad de ambos países.

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Estructura Criminal

El caso coloca nuevamente bajo atención pública el entorno del clan Valle Valle, estructura familiar originaria del occidente hondureño y mencionada en diversos expedientes judiciales y reportes de seguridad regional por presunta vinculación con actividades ilícitas.

Autoridades de seguridad han relacionado a integrantes de esta familia con redes de narcotráfico y otros delitos, lo que ha generado procesos de extradición, capturas y condenas en Estados Unidos contra algunos de ellos.

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El apellido Valle sigue ligado constantemente a investigaciones criminales de impacto internacional, convirtiendo el expediente en uno de los más seguidos por la justicia hondureña y organismos de cooperación regional.