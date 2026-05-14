Honduras

Honduras: Hija de exnarcotraficante Arnulfo Valle es capturada por un triple asesinato

Las fuerzas de seguridad lograron la captura de la hija de Arnulfo Valle, señalada como responsable del asesinato de tres personas

Guardar
Google icon
Investigaciones revelan que la sospechosa permaneció oculta en Guatemala con documentos falsos para eludir la acción de la justicia hondureña.
Investigaciones revelan que la sospechosa permaneció oculta en Guatemala con documentos falsos para eludir la acción de la justicia hondureña.

La Policía Nacional de Honduras confirmó la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 23 años, en el sector de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, cuando presuntamente intentaba abandonar el territorio nacional bajo un operativo de vigilancia en la zona fronteriza.

Autoridades policiales señalaron que la detención fue el resultado de una labor conjunta entre unidades especializadas de la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, en coordinación con mecanismos internacionales de cooperación con Guatemala.

PUBLICIDAD

En ese país, la sospechosa habría permanecido prófuga durante varios años utilizando documentación falsa.

El comisionado de policía Eduardo Lanza afirmó: “La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2016, emitida por un juzgado con jurisdicción nacional por el delito de asesinato múltiple, relacionado con la muerte de tres personas”.

PUBLICIDAD

Requerida por asesinato

De acuerdo con el informe oficial, la detenida está señalada por su supuesta implicación en el asesinato de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz, hechos registrados en septiembre de 2016 en el occidente de Honduras.

Autoridades reportan que Valle Aguilar es señalada por un delito de asesinato múltiple cometido en septiembre de 2016 en el occidente de Honduras.
Autoridades reportan que Valle Aguilar es señalada por un delito de asesinato múltiple cometido en septiembre de 2016 en el occidente de Honduras.

Las investigaciones apuntan a que Valle Aguilar habría permanecido oculta en Guatemala bajo una identidad falsa, empleando documentación guatemalteca para burlar los controles migratorios y dificultar su ubicación por parte de las autoridades hondureñas.

Fuentes policiales informaron que el proceso de localización incluyó intercambio de información con autoridades guatemaltecas, lo cual permitió rastrear los movimientos de la sospechosa y activar alertas internacionales a través de Interpol, reforzando la cooperación transfronteriza contra la criminalidad.

Doble identidad

La detención se materializó al ser interceptada en un punto de control en Corinto, donde agentes especializados ya mantenían la vigilancia ante señales de que intentaría cruzar hacia Guatemala.

Las autoridades anunciaron que Valle Aguilar será trasladada a Tegucigalpa para quedar a disposición de los tribunales competentes, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le imputan.

El expediente ha permanecido abierto por casi diez años y se enmarca en investigaciones sobre estructuras criminales del occidente de Honduras, donde también se ha vinculado a otros miembros del entorno familiar del denominado clan Valle.

La Policía Nacional de Honduras confirma la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar en Corinto, Omoa, cuando buscaba abandonar el país.
La Policía Nacional de Honduras confirma la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar en Corinto, Omoa, cuando buscaba abandonar el país.

Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de operaciones en el contexto de los esfuerzos binacionales e internacionales para ubicar personas con órdenes de captura pendientes. En casos de alto impacto criminal, la cooperación con países vecinos como Guatemala se ha vuelto fundamental para cerrar rutas de fuga y fortalecer la persecución penal.

Durante los últimos años, la coordinación entre Honduras y Guatemala ha sido clave para la captura de prófugos que utilizan las zonas fronterizas como refugio, promoviendo el refuerzo de mecanismos de control y el flujo de información entre los cuerpos de seguridad de ambos países.

Estructura Criminal

El caso coloca nuevamente bajo atención pública el entorno del clan Valle Valle, estructura familiar originaria del occidente hondureño y mencionada en diversos expedientes judiciales y reportes de seguridad regional por presunta vinculación con actividades ilícitas.

Autoridades de seguridad han relacionado a integrantes de esta familia con redes de narcotráfico y otros delitos, lo que ha generado procesos de extradición, capturas y condenas en Estados Unidos contra algunos de ellos.

El apellido Valle sigue ligado constantemente a investigaciones criminales de impacto internacional, convirtiendo el expediente en uno de los más seguidos por la justicia hondureña y organismos de cooperación regional.

Temas Relacionados

HondurasValleValleGuatemalaINTERPOLViolencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido impulsado por el sector avícola

El incremento histórico en los volúmenes de pollo, arroz, leche y plátano consolida la posición del país como referente agrícola caribeño, según datos oficiales así como diferentes estimaciones de organismos internacionales del sector

La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido impulsado por el sector avícola

La policía de Costa Rica incauta 560 kilos de cocaína en contenedor con yuca

El hallazgo se realizó en la terminal portuaria de Moín gracias a escáneres y nuevas medidas de control, impidiendo que el cargamento, cuyo destino era Bélgica, llegara a territorio europeo

La policía de Costa Rica incauta 560 kilos de cocaína en contenedor con yuca

La policía despliega más de 140 operativos simultáneos en Guatemala contra pandillas

Las fuerzas de seguridad iniciaron intervenciones coordinadas en varios departamentos del país, en colaboración con fiscales, para detener miembros de estructuras delictivas vinculadas con hechos de violencia y delitos como extorsión y tráfico de drogas

La policía despliega más de 140 operativos simultáneos en Guatemala contra pandillas

La cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, impulsando el sector exportador

La producción cafetalera alcanzó 898,363 quintales oro-uva en el ciclo 2025/2026, según el Instituto Salvadoreño del Café, consolidando una importante recuperación para la agricultura y las ventas internacionales del país

La cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, impulsando el sector exportador

Congreso en Honduras extiende el plazo para la nómina de aspirantes al CNE y TJE

La extensión fue aprobada en una sesión extraordinaria, alterando el cronograma original y generando expectativas sobre la composición final de los organismos electorales

Congreso en Honduras extiende el plazo para la nómina de aspirantes al CNE y TJE

TECNO

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Tecnología NFC: así funciona este 2026 y cuáles son los riesgos al pagar desde el móvil

Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

Qué es AirDrop y cómo usar esta función de Apple en celualres Android

Starlink implementa límites en sus planes de internet satelital: ¿cambian las promesas de datos ilimitados?

ENTRETENIMIENTO

Sexo, premios y provocación: Euphoria convierte la polémica en arte y redefine los límites del drama adolescente

Sexo, premios y provocación: Euphoria convierte la polémica en arte y redefine los límites del drama adolescente

Entre lágrimas, Vin Diesel abraza a la hija de Paul Walker tras la proyección de ‘Rápido y Furioso’ en Cannes: “Él estaría tan orgulloso de ti”

Jon Bernthal habló sobre su regreso como The Punisher y afirmó: “Estoy dispuesto a seguir haciendo más”

“Se suponía que debía morir”: el duro testimonio de Emilia Clarke tras sobrevivir a dos aneurismas cerebrales

“Al este del Edén” en Netflix: drama familiar, traumas generacionales y un enfrentamiento entre libre albedrío y destino

MUNDO

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

La Autoridad Nacional Palestina anunció la celebración de elecciones, pero no fijó fecha

El Comando Central aseguró que EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes

El Vaticano amenaza con excomulgar a un grupo tradicionalista que desafía al Papa

Londres fue reconocida como la capital mundial de la cultura: el impacto de la distinción internacional