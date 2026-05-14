El poeta fugitivo salvadoreño: Las mil y una muertes burladas de Roque Dalton

Ilustración conceptual en acuarela de Roque Dalton, sentado en un catre dentro de una celda sombría, escribiendo mientras la sombra de un pájaro en vuelo emerge en la pared, simbolizando su espíritu de resiliencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mitología personal de Roque Dalton, las celdas no eran puntos finales, sino puntos y seguido. Para cualquier otro mortal, caer en las garras de las dictaduras militares salvadoreñas de los años 60 significaba la desaparición o el paredón.

Para Roque, la prisión era un escenario de absurdo, de escritura febril y de escapes tan inverosímiles que parecen arrancados de una novela de realismo mágico. Dalton no solo fue un preso político; fue el “poeta fugitivo” que convirtió el encierro en una de las facetas más legendarias de su biografía.

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La fuga más famosa de Roque Dalton ocurrió en 1960. Estaba detenido en la cárcel de Cojutepeque, esperando una ejecución que parecía inevitable. El gobierno de José María Lemus lo consideraba una amenaza por su capacidad de agitar a las masas con su palabra. La sentencia estaba dictada, pero el destino tenía otros planes.

Un día antes de su ejecución, un fuerte terremoto sacudió El Salvador. Las paredes de la vieja prisión, debilitadas por el sismo, cedieron. En medio del polvo, los gritos y el caos de los guardias aterrados, Roque vio un boquete en la pared de su celda. No lo pensó dos veces.

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Caminó entre los escombros y, según cuenta la leyenda, logró refugiarse en una iglesia cercana aprovechando una procesión que pasaba en ese momento. Se mezcló con los fieles, pasó desapercibido y se esfumó. El poeta no había muerto; el suelo mismo se había abierto para dejarlo pasar.

Una ilustración en acuarela representa al poeta salvadoreño Roque Dalton de pie entre los escombros de una celda rota, sosteniendo versos mientras mira hacia la luz cálida de un amanecer que simboliza la libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventana de la CIA y la segunda oportunidad

Años más tarde, en 1964, Roque volvió a caer. Esta vez fue capturado por agentes de inteligencia y llevado a una casa de seguridad. Se dice que durante ese cautiverio, un agente de la CIA intentó reclutarlo, ofreciéndole libertad a cambio de información sobre sus contactos en Cuba.

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Dalton, fiel a su estilo, utilizó su ingenio para ganar tiempo, fingiendo que lo consideraría mientras buscaba una debilidad en la vigilancia. Nuevamente, la suerte o su aguda observación lo salvó.

Aprovechó un descuido en la seguridad de su celda y logró saltar por una ventana. Esta segunda fuga consolidó su reputación de “escapista”. En el imaginario popular, ya no era solo un intelectual; era un hombre al que los muros no podían retener. Para Roque, cada escape era un poema escrito con el cuerpo, una burla directa a la cara del autoritarismo.

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El registro de la captura de Roque Dalton en 1960 durante el gobierno de José María Lemus. El poeta fue acusado de rebelión y condenado a muerte, sentencia que evadió tras una milagrosa fuga provocada por un terremoto (Cortesía contrapunto).

Pero la prisión no solo fue un lugar de escape físico, sino de profunda creación intelectual. Para el salvadoreño, estar preso era el momento de mayor claridad política. En la soledad de la celda, sin las distracciones de la militancia diaria, su pluma se volvía más afilada. Allí escribió algunos de sus textos más desgarradores y, al mismo tiempo, más lúcidos sobre la condición humana.

Roque entendía que el sistema buscaba quebrar el espíritu del prisionero a través del aislamiento. Su respuesta era la escritura. En los pedazos de papel que lograba conseguir, o incluso grabando versos en las paredes, Dalton mantenía su mente libre. La cárcel, para él, era una extensión del campo de batalla.

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Si el cuerpo estaba cautivo, la idea debía volar más alto. Esta resiliencia es lo que lo define como un “poeta fugitivo”: alguien cuya esencia siempre estaba un paso adelante de sus captores.

La pregunta que muchos se hacían, desde los militares hasta sus propios compañeros, era: “¿Por qué siempre se salva Roque?”. La respuesta radica en su inquebrantable voluntad de vivir y en su capacidad para encontrar el lado humano y a veces ridículo de sus carceleros. Dalton no veía a los guardias como monstruos invencibles, sino como piezas de una maquinaria burocrática que podía ser burlada con astucia y valor.

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Para Dalton, las prisiones no eran finales, sino treguas. Su agilidad mental y física le permitió saltar por ventanas y burlar cercos policiales que parecían impenetrables (Cortesía picryl).

Ser un poeta fugitivo significaba vivir en un estado de alerta permanente. Su vida fue una larga carrera contra la injusticia, saltando fronteras, cambiando de nombres y transformando su rostro.

El último encierro

La tragedia de Roque Dalton es que, después de escapar de las cárceles más brutales del Estado, no pudo escapar de la “prisión ideológica” de sus propios compañeros. Su último encierro no fue en una celda oficial, sino en una casa de seguridad de la guerrilla, donde no hubo terremotos que botaran las paredes ni ventanas por donde saltar.

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Sin embargo, a 51 años de su muerte, Roque Dalton sigue fugándose. Se fuga del olvido, se fuga de los intentos de encasillarlo y se fuga de las páginas de los libros para habitar en la voz de cada salvadoreño que busca justicia. El poeta fugitivo sigue libre, recordándonos que no hay muro, por más grueso que sea, que pueda contener una idea cuyo tiempo ha llegado.