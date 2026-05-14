Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador abre puertas a debates sobre innovación y desarrollo nacional

La bienal abordará temas clave como arquitectura, urbanismo, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo en El Salvador./ (Cortesía)

El Colegio de Arquitectos de El Salvador (Cades) inauguró la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador (BAUES) 2026 bajo el lema “Nuevos Horizontes”.

Esta edición, que se desarrollará de mayo a noviembre, tiene como objetivo visibilizar proyectos, tendencias y debates enfocados en la transformación arquitectónica y urbana del país, en un contexto marcado por el crecimiento del sector construcción y la innovación en infraestructura.

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Héctor Cea, presidente del Colegio de Arquitectos, calificó el evento como el “más importante” dentro de la arquitectura en El Salvador y subrayó la importancia de generar plataformas que integren al sector profesional y privado.

“La inversión es evidente, y para nosotros como Colegio de Arquitectos es sumamente importante generar estas plataformas para que abramos el diálogo e integremos a toda la población profesional y al sector privado”, afirmó.

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A través de la bienal se abordarán ocho ejes principales: arquitectura, urbanismo, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo.

El evento busca ir más allá de una convención tradicional, consolidándose como una plataforma cultural, urbana y productiva que utilice la arquitectura como motor de desarrollo y proyección nacional. Se incorporarán temas relacionados con inteligencia artificial, modelos digitales BIM, fabricación digital, inversión, cooperación y nuevos modelos urbanos.

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Este evento cuenta con el respaldo de la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), entidades que ven en la bienal una oportunidad para abrir espacios de análisis sobre desarrollo urbano, innovación y construcción.

El objetivo principal de la bienal es consolidar una plataforma cultural y productiva que utilice la arquitectura como motor de desarrollo para el país./(Secretaría de Prensa)

Luis Rodríguez, director ejecutivo de COAMSS/OPAMSS, destacó durante el anuncio oficial de la bienal 2026 el crecimiento del sector de la construcción en El Salvador, que actualmente es uno de los principales motores económicos del país y de la región centroamericana.

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El funcionario aseguró que el rubro ha registrado incrementos superiores al 30 % y los sectores vinculados, como el diseño urbanístico y los servicios asociados, muestran un crecimiento adicional de hasta el 50 %. Rodríguez señaló que el desarrollo del sector requiere la articulación de distintos actores y enfatizó el objetivo que debe lograr el país en esta materia.

“El Salvador tiene que ser la meca de la arquitectura, pero el sector no lo va a poder hacer solo, por es que estamos todos acá. Hoy vemos proyectos con retos arquitectónicos mucho más interesantes y desafiantes. Nuestro sector está mucho más preocupado por el tema urbanístico”, indicó el funcionario.

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La bienal también se vincula con la transformación territorial y el interés de inversión, especialmente en proyectos turísticos. Vanesa Bandak, especialista de atracción de inversión para Surf City del Ministerio de Turismo, señaló que este evento es una plataforma para abrir conversaciones sobre ciudad, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo.

El evento cuenta con el respaldo de COAMSS/OPAMSS y Casalco, entidades que buscan fomentar el análisis sobre el crecimiento de la construcción y la innovación./(Redes de Luis Rodríguez)

Remarcó que la arquitectura y el urbanismo contribuyen a la proyección de imagen país, en un contexto donde El Salvador continúa recibiendo inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos en la nación.

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“Desde el Ministerio de Turismo creemos firmemente que la arquitectura y el urbanismo también construyen una marca país”, afirmó. Se prevé que la bienal funcione como un espacio para el análisis de nuevas tendencias urbanas y la discusión profesional en torno a proyectos de infraestructura, turismo y desarrollo inmobiliario, que forman parte del panorama actual de El Salvador.

Los organizadores también esperan que la bienal ayude a consolidar al país como un referente en la región en materia de arquitectura y urbanismo, integrando la innovación, la sostenibilidad y la cooperación entre distintos sectores.

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