El Salvador

Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador abre puertas a debates sobre innovación y desarrollo nacional

El evento, organizado por el Colegio de Arquitectos, reúne a actores públicos y privados para promover el debate sobre innovaciones y desafíos urbanos ante el auge constructivo y nuevas tendencias en infraestructura en el país

Guardar
Google icon
La bienal abordará temas clave como arquitectura, urbanismo, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo en El Salvador./ (Cortesía)
La bienal abordará temas clave como arquitectura, urbanismo, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo en El Salvador./ (Cortesía)

El Colegio de Arquitectos de El Salvador (Cades) inauguró la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador (BAUES) 2026 bajo el lema “Nuevos Horizontes”.

Esta edición, que se desarrollará de mayo a noviembre, tiene como objetivo visibilizar proyectos, tendencias y debates enfocados en la transformación arquitectónica y urbana del país, en un contexto marcado por el crecimiento del sector construcción y la innovación en infraestructura.

PUBLICIDAD

Héctor Cea, presidente del Colegio de Arquitectos, calificó el evento como el “más importante” dentro de la arquitectura en El Salvador y subrayó la importancia de generar plataformas que integren al sector profesional y privado.

“La inversión es evidente, y para nosotros como Colegio de Arquitectos es sumamente importante generar estas plataformas para que abramos el diálogo e integremos a toda la población profesional y al sector privado”, afirmó.

PUBLICIDAD

A través de la bienal se abordarán ocho ejes principales: arquitectura, urbanismo, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo.

El evento busca ir más allá de una convención tradicional, consolidándose como una plataforma cultural, urbana y productiva que utilice la arquitectura como motor de desarrollo y proyección nacional. Se incorporarán temas relacionados con inteligencia artificial, modelos digitales BIM, fabricación digital, inversión, cooperación y nuevos modelos urbanos.

Este evento cuenta con el respaldo de la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), entidades que ven en la bienal una oportunidad para abrir espacios de análisis sobre desarrollo urbano, innovación y construcción.

El objetivo principal de la bienal es consolidar una plataforma cultural y productiva que utilice la arquitectura como motor de desarrollo para el país./(Secretaría de Prensa)
El objetivo principal de la bienal es consolidar una plataforma cultural y productiva que utilice la arquitectura como motor de desarrollo para el país./(Secretaría de Prensa)

Luis Rodríguez, director ejecutivo de COAMSS/OPAMSS, destacó durante el anuncio oficial de la bienal 2026 el crecimiento del sector de la construcción en El Salvador, que actualmente es uno de los principales motores económicos del país y de la región centroamericana.

El funcionario aseguró que el rubro ha registrado incrementos superiores al 30 % y los sectores vinculados, como el diseño urbanístico y los servicios asociados, muestran un crecimiento adicional de hasta el 50 %. Rodríguez señaló que el desarrollo del sector requiere la articulación de distintos actores y enfatizó el objetivo que debe lograr el país en esta materia.

“El Salvador tiene que ser la meca de la arquitectura, pero el sector no lo va a poder hacer solo, por es que estamos todos acá. Hoy vemos proyectos con retos arquitectónicos mucho más interesantes y desafiantes. Nuestro sector está mucho más preocupado por el tema urbanístico”, indicó el funcionario.

La bienal también se vincula con la transformación territorial y el interés de inversión, especialmente en proyectos turísticos. Vanesa Bandak, especialista de atracción de inversión para Surf City del Ministerio de Turismo, señaló que este evento es una plataforma para abrir conversaciones sobre ciudad, innovación, sostenibilidad, turismo, tecnología, cultura y desarrollo.

El evento cuenta con el respaldo de COAMSS/OPAMSS y Casalco, entidades que buscan fomentar el análisis sobre el crecimiento de la construcción y la innovación./(Redes de Luis Rodríguez)
El evento cuenta con el respaldo de COAMSS/OPAMSS y Casalco, entidades que buscan fomentar el análisis sobre el crecimiento de la construcción y la innovación./(Redes de Luis Rodríguez)

Remarcó que la arquitectura y el urbanismo contribuyen a la proyección de imagen país, en un contexto donde El Salvador continúa recibiendo inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos en la nación.

“Desde el Ministerio de Turismo creemos firmemente que la arquitectura y el urbanismo también construyen una marca país”, afirmó. Se prevé que la bienal funcione como un espacio para el análisis de nuevas tendencias urbanas y la discusión profesional en torno a proyectos de infraestructura, turismo y desarrollo inmobiliario, que forman parte del panorama actual de El Salvador.

Los organizadores también esperan que la bienal ayude a consolidar al país como un referente en la región en materia de arquitectura y urbanismo, integrando la innovación, la sostenibilidad y la cooperación entre distintos sectores.

Temas Relacionados

Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El SalvadorEl SalvadorInnovación UrbanaDesarrollo Inmobiliario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Hija de exnarcotraficante Arnulfo Valle es capturada por un triple asesinato

Las fuerzas de seguridad lograron la captura de la hija de Arnulfo Valle, señalada como responsable del asesinato de tres personas

Honduras: Hija de exnarcotraficante Arnulfo Valle es capturada por un triple asesinato

La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido impulsado por el sector avícola

El incremento histórico en los volúmenes de pollo, arroz, leche y plátano consolida la posición del país como referente agrícola caribeño, según datos oficiales así como diferentes estimaciones de organismos internacionales del sector

La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido impulsado por el sector avícola

La policía de Costa Rica incauta 560 kilos de cocaína en contenedor con yuca

El hallazgo se realizó en la terminal portuaria de Moín gracias a escáneres y nuevas medidas de control, impidiendo que el cargamento, cuyo destino era Bélgica, llegara a territorio europeo

La policía de Costa Rica incauta 560 kilos de cocaína en contenedor con yuca

La policía despliega más de 140 operativos simultáneos en Guatemala contra pandillas

Las fuerzas de seguridad iniciaron intervenciones coordinadas en varios departamentos del país, en colaboración con fiscales, para detener miembros de estructuras delictivas vinculadas con hechos de violencia y delitos como extorsión y tráfico de drogas

La policía despliega más de 140 operativos simultáneos en Guatemala contra pandillas

La cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, impulsando el sector exportador

La producción cafetalera alcanzó 898,363 quintales oro-uva en el ciclo 2025/2026, según el Instituto Salvadoreño del Café, consolidando una importante recuperación para la agricultura y las ventas internacionales del país

La cosecha de café salvadoreño creció 7.9% al cierre de marzo, impulsando el sector exportador

TECNO

Elon Musk todo un Rockstar en China: en video los divertidos momentos con los CEO de Apple y Xiaomi

Elon Musk todo un Rockstar en China: en video los divertidos momentos con los CEO de Apple y Xiaomi

Las mujeres deben cambiar más de trabajo que los hombres por los avances tecnológicos y la IA

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Tecnología NFC: así funciona este 2026 y cuáles son los riesgos al pagar desde el móvil

Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

ENTRETENIMIENTO

El tierno momento madre-hijo que compartió Hailey Bieber en redes

El tierno momento madre-hijo que compartió Hailey Bieber en redes

Brooks Nader reveló por qué el elenco de Baywatch prioriza el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar

De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real

Sexo, premios y provocación: Euphoria convierte la polémica en arte y redefine los límites del drama adolescente

Entre lágrimas, Vin Diesel abraza a la hija de Paul Walker tras la proyección de ‘Rápido y Furioso’ en Cannes: “Él estaría tan orgulloso de ti”

MUNDO

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

La Autoridad Nacional Palestina anunció la celebración de elecciones, pero no fijó fecha

El Comando Central aseguró que EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes

El Vaticano amenaza con excomulgar a un grupo tradicionalista que desafía al Papa

Londres fue reconocida como la capital mundial de la cultura: el impacto de la distinción internacional