Coloración capilar: cómo es su aplicación, duración y de qué modo trabaja sobre el cabello

A la hora de dar color al cabello, hay diversas técnicas y métodos para lograrlo

Hoy quiero aclarar todas tus dudas sobre los distintos tipos de coloración capilar que existen: permanente, demipermanente, semipermanente y acondicionadores con color.

Las diferencias de cada uno de estos procesos radican principalmente en la duración, cómo se trabajan sobre el cabello y el nivel de cobertura de canas. Aquí, un repaso por las características de cada uno de los procedimientos de coloración capilar.

Coloración permanente

La coloración permanente es un proceso que cambia el color de tu cabello de manera definitiva hasta que crezca de nuevo. Funciona a través de un sistema de dos componentes: el tinte y el agua oxigenada o peróxido. El tinte contiene pigmentos de color, mientras que el agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno, que abre las cutículas del cabello para que el color pueda penetrar.

Una vez que se mezclan, la reacción química abre la cutícula del cabello y disuelve los pigmentos naturales. Luego, los nuevos pigmentos de color se depositan y se quedan en el cabello, cambiando su color de forma permanente y proporcionando una cobertura total, perfecto para cubrir canas completamente. Es ideal para aquellas personas que quieren tener el color siempre perfecto.

La coloración permanente es ideal para aquellas personas que buscan un cambio drástico en su color de cabello o para quienes necesitan cubrir una alta proporción de canas, ya que es la única coloración que puede aclarar el cabello y cubrir totalmente las canas. También es una opción adecuada para quienes desean un color que no se desvanezca con los lavados.

Sin embargo, debido a la naturaleza de la coloración permanente, es importante tener en cuenta que requiere un mayor mantenimiento que las demás coloraciones. Como altera el color de tu cabello de forma permanente, deberás retocar las raíces cada 4-6 semanas, dependiendo de cuánto crezca tu cabello.

Además, debido a que este proceso abre la cutícula del cabello, es esencial cuidarlo adecuadamente después de teñirlo. Esto implica utilizar productos diseñados para cabello teñido, como shampoos y acondicionadores sin sulfatos, así como tratamientos de acondicionamiento profundo para mantener tu cabello saludable.

Es recomendable realizar una prueba de mecha antes de aplicar la coloración permanente en todo tu cabello, especialmente si es la primera vez que lo haces o si estás cambiando de producto o de color. Esto te permitirá ver cómo reacciona tu cabello y cómo queda el color antes de comprometerte totalmente.

Si tienes dudas, siempre es mejor acudir a un profesional. Como estilista, puedo decirte que cada cabello es único y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Un profesional puede evaluar tu cabello y ayudarte a seleccionar el color y el tipo de coloración más adecuados para ti.

Coloración demipermanente

Al igual que la coloración semipermanente, no contiene amoníaco, lo que significa que no abre la cutícula del cabello. Sin embargo, sí se mezcla con peróxido, lo que permite que el color se desarrolle en el interior del cabello, pero no al grado de la coloración permanente.

Los tintes demipermanentes depositan color entre la cutícula y la corteza del cabello, proporcionando un color más duradero que la coloración semipermanente, pero que aún se desvanecerá gradualmente con los lavados. Esta coloración dura generalmente entre 12 y 24 lavados, dependiendo de la porosidad del cabello y de la frecuencia de lavado.

Es una excelente opción para aquellos que desean cambiar el tono de su cabello o aumentar su brillo sin un compromiso duradero. La coloración demipermanente también es ideal para aquellos que desean suavizar la apariencia de las canas, ya que ofrece una cobertura media, a diferencia de la semipermanente que no cubre las canas.

La rutina de lavado es muy importante e incluye utilizar productos para el cuidado del cabello que estén diseñados para cabellos teñidos, evitar el uso excesivo de herramientas de calor y limitar la exposición al sol, que puede desvanecer el color.

En cuanto a la frecuencia de aplicación, depende de la rapidez con que se vaya el color y del crecimiento de tu cabello. Por lo general, puedes volver a aplicar el tinte demipermanente cada 4-6 semanas, pero siempre debes seguir las instrucciones del fabricante y consultar a un profesional si tienes alguna duda.

Coloración semipermanente

La coloración semipermanente es una alternativa más suave a la coloración permanente y puede ser una excelente opción para aquellos que desean cambiar el tono de su cabello sin un compromiso a largo plazo o no quieran concurrir tan seguido al salón de belleza. A diferencia de la coloración permanente, la semipermanente no contiene amoníaco ni peróxido, lo que significa que no abre la cutícula del cabello para depositar el color. En cambio, los pigmentos de color se depositan solo en la superficie del cabello, proporcionando un cambio de color que se va gradualmente con cada lavado.

Dado que la coloración semipermanente solo deposita color en lugar de cambiar la estructura del cabello, es ideal para aquellas personas que quieren experimentar con diferentes colores, mejorar su tono actual, intensificar su color natural o agregar brillo a su cabello. También es una opción adecuada para aquellos con cabello dañado o frágil, ya que solo es depósito de color. En términos de duración, la coloración semipermanente generalmente dura entre 4 y 12 lavados, dependiendo de la porosidad del cabello y de la frecuencia con que lo laves. Sin embargo, debido a su naturaleza temporal, puedes cambiar de color con más frecuencia.

Aunque la coloración semipermanente es más suave con tu cabello, todavía es importante cuidarlo adecuadamente después de teñirlo. Usar un shampoo y acondicionador diseñado para cabello coloreado puede ayudar a preservar el color y mantener tu cabello sano.

Es importante tener en cuenta que la coloración semipermanente no es efectiva para cubrir las canas o para aclarar el cabello, ya que no tiene la capacidad de abrir la cutícula del cabello y cambiar su pigmentación interna. Al igual que con cualquier coloración capilar, es recomendable realizar una prueba de mecha y de sensibilidad antes de la aplicación total. Y si tienes dudas, siempre es mejor consultar a un profesional.

Acondicionadores con color

Los acondicionadores con color ayudan a mantener el brillo en el cabello teñido (iStock)

Los acondicionadores con color, también conocidos como acondicionadores pigmentados o matizadores, son productos que contienen pigmentos de color que se depositan en la superficie del cabello cada vez que los usas. Estos acondicionadores están diseñados para complementar tu color de cabello existente, ya sea natural o teñido, y ayudar a mantener su vivacidad y brillo.

El principal beneficio de los acondicionadores con color es su capacidad para prolongar y mantener la frescura del color de tu cabello entre las visitas al salón. Dado que se va con cada lavado, son una excelente opción para aquellos que desean mantener su color de cabello vibrante sin comprometerse con un cambio de color a largo plazo. También son una opción fantástica para las personas con cabello teñido que quieren evitar que su color se desvanezca o adquiera tonos no deseados.

Otro beneficio de los acondicionadores con color es que, al igual que otros acondicionadores, proporcionan una hidratación y nutrición esenciales al cabello, ayudándolo a mantenerse suave y manejable. Muchos también contienen ingredientes que protegen el cabello de los daños causados por el calor y los rayos UV.

Es importante mantener el brillo y color del cabello con los acondicionadores

En cuanto a cuándo y con qué frecuencia debes usar un acondicionador con color, depende de la intensidad del color que desees y de la rapidez con que tu cabello pierda color. Algunas personas pueden optar por usarlo cada vez que lavan su cabello, mientras que otras pueden usarlo una vez por semana o cada dos semanas. Sigue las instrucciones del fabricante y ajusta según las necesidades de tu cabello.

Recuerda que los acondicionadores con color son un refuerzo de color y no están diseñados para cambiar drásticamente el color de tu cabello. No proporcionan una cobertura de canas y no aclaran el cabello. Para cambios de color más significativos o duraderos, deberás optar por una coloración permanente o demipermanente. Por último, los acondicionadores con color depositan pigmentos de color cada vez que los usas. Son la opción más usable ya que se irán yendo con cada lavado, por lo que son perfectos para mantener y refrescar tu color entre visitas al salón.

Cuidados en casa

Quienes tengan su cabello teñido deben usar shampoo para cabellos con color para nutrir el pelo (Getty)

- Rutina Rizos

Para mantener tu cabello en perfectas condiciones, no importa qué coloración hayas elegido, siempre que tengas color, hay que utilizar un shampoo para cabellos con color, pero si quieres darle más humectación o hidratación puedes usar un shampoo moisturizing o nutritivo.

Y si tienes rizos puede usar tu shampoo para cabellos rizados que tu cabello quedará súper. Recuerda que el acondicionador es un paso fundamental en tu rutina de lavado y más cuando te haces color. Te recomiendo una vez por semana que te realices una mascarilla o tratamiento nutritivo para mantenerlo perfecto todo el tiempo.

Tip: si vas al salón a realizarte el color, dile que te realicen un tratamiento llamado “shot de proteínas”. Este tratamiento te ayudará a cerrar la cutícula, haciendo que tu cabello se vea increíble, con mucho más brillo, sedocidad y sin frizz. Además el color durará por más tiempo vibrante. Conviene realizarlo el mismo día que te haces el color.

Animate a cambiar tu color y a disfrutar a pleno de esta experiencia. ¡Hasta la próxima!

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1

