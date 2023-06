Balayage, ombré y reflejos: guía esencial para elegir la mejor técnica de color

El éxito de estas técnicas radica en que no son forzadas y no requieren un mantenimiento constante como otras técnicas más clásicas

Cada día aparecen nuevas técnicas para realizar un color de cabello, y la verdad que nunca en la historia habían existido tantas opciones a la hora de decidir qué hacerte en tu melena para iluminarla, aportarle color, brillo y dimensión.

Hoy quiero explicarte las diferencias entre las técnicas de color más populares: balayage, ombré y luces o rayitos (highlights). Los efectos de luz y sombra, degradados y reflejos, son los que determinan cuál es la opción ideal para tu cabello y cómo cuidarlo después en casa.

En esta oportunidad, a fin de cuentas, mi objetivo es ayudarte a descubrir qué opción es la ideal para tu cabello y qué deberás hacer en tu casa para cuidarlo como un experto.

Balayage

El balayage es una técnica en la que se degrada el color del cabello de manera parcial hasta llegar a la punta al color más claro que pida la clienta (@roccodonnaprofessional)

Originaria de Francia, la técnica del balayage (que significa “barrer” en francés), se desarrolló en la década de 1970 y se ha hecho muy popular en los últimos 10 años por su versatilidad y su bajo mantenimiento. Es una técnica que consiste en pintar el tinte a mano libre, o mano alzada, sobre el cabello, creando así un efecto degradado natural y tridimensional, añadiendo luz natural al cabello en diferentes secciones.

El colorista decidirá qué mechones de cabello teñir y cuáles dejar sin tocar. Esto crea un resultado único y muy natural. Y es lo que se conoce como balayage con dimensión, cuando tiene contrastes de medios a puntas creando claros y oscuros. En esta técnica no se utiliza papel de aluminio, lo que permite una mayor flexibilidad en la ubicación de los reflejos y un crecimiento más natural.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

El balayage lo pueden usar las rubias, las morenas y las pelirrojas. Algo fundamental de esta técnica: el color no se aplica en las raíces, por lo tanto, no tendrás que retocar el color tan seguido, y por eso decimos que es de bajo mantenimiento, ya que puedes hacerlo cada 4, 5 o 6 meses dependiendo de tu crecimiento y de tu gusto.

El balayage es realmente una obra de arte en el mundo del cabello. Se requiere una gran habilidad y precisión para pintar el color a mano en cada hebra. En manos de un estilista experimentado, esta técnica puede dar resultados que parecen haber sido besados por el sol, con reflejos más claros en los puntos donde el cabello normalmente se aclararía al estar expuesto al sol.

Además, el balayage se puede personalizar totalmente a tu tono de piel y color de cabello base. Se pueden seleccionar tonos más cálidos o fríos dependiendo de tu tez y la estación del año. Aunque esta técnica requiere mantenimiento mínimo, es importante cuidar el cabello con productos de calidad para evitar daños y prolongar la durabilidad del color.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

Ombré

Cuando apareció la técnica de color ombré, y se puso de moda hace muchos años atrás, fue un impacto muy fuerte para las mujeres que se preocupaban por ir al salón de belleza todos los meses para no tener crecimiento en su color y parecer descuidadas en su look. Pero luego entendieron que no era solo dejar crecer el color y que hay una diferencia entre las raíces y el resto de la melena, se necesitaba las manos de un experto para que esa combinación de colores quedara súper.

Balayage y ombré son términos que se confunden a la hora de usarlos. Para lograr un estilo ombré, utilizamos la técnica balayage. La diferencia es que en lugar de crear luces multidimensionales en algunas secciones del cabello (balayage), en el color ombré se colorean todos los medios y puntas obteniendo un color más sólido en los extremos de la melena. Y esto se lo conoce como balayage sin dimensión, ya que son efectos degradados que en medios y puntas no tienen contraste, es un solo color.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

El estilo ombré (que significa “sombreado” en francés) es un efecto de degradación de color, que va de un tono oscuro en las raíces a uno más claro en las puntas. Es un estilo de coloración más audaz y visible que el balayage, perfecto para aquellos que buscan un cambio de look más drástico.

Ombré es una tendencia de color que no muestra signos de desvanecerse. Esta técnica, que produce una transición de oscuro a claro de las raíces a las puntas, puede ser tan sutil o llamativa como quieras. No solo es una opción de color elegante, sino que también es versátil. Puedes escoger desde un suave ombré (o “sombre”) para un efecto más natural, hasta un ombré más dramático con una transición fuerte de oscuro a claro.

Una ventaja del ombré es que, ya que las raíces permanecen más oscuras, no necesitas retocarlo con tanta frecuencia como otras técnicas. Pero, al igual que con cualquier color de cabello, es crucial mantenerlo hidratado y nutrido con productos específicos para cabello teñido. Para dejarlo bien claro, la técnica se llama balayage, y puede ser un estilo en sí mismo. Mientras que ombré es solo un estilo.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

Luces o Rayitos (Highlights)

Las luces o rayitos son reflejos finos que se crean utilizando papel de aluminio para aclarar secciones de cabello desde la raíz hasta las puntas. A diferencia del balayage y el ombré, las luces crean un aspecto más uniforme y menos natural. Las luces o rayitos son una excelente opción para añadir dimensión y profundidad a tu color de cabello.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

Las luces son ideales si estás buscando un cambio más sutil o si deseas añadir un poco de brillo a tu color de cabello existente. Las puedes realizar con el papel de aluminio que te ayudará a que el color o aclarante no se filtre por el cabello y además ayuda a que el producto actúe más rápido.

Los highlights han sido la técnica de aclarado más popular desde 1960. Es muy importante el diagnóstico previo para saber cuántos tonos hay que aclarar, si van a ser solo 2 o 3 tonos, o mucho más claro.

También se pueden hacer los rayitos con una gorra especial. Este método fue muy popular en los años 60 y 70, pero todavía hay coloristas que las utilizan.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

¿Que son los babylights?

Los babylights son reflejos sutiles que en la mayoría de los casos se realizan alrededor de la línea de contorno. Como su nombre lo indica, son más finos que los reflejos, son micro mechones de cabello y se pueden hacer más seguidos o apretados en el cabello (separación más pequeña entre las secciones).

Los babylights tomarán más tiempo realizarlos y costarán más, ya que es un proceso más preciso.

La paciencia, técnica y prolijidad son esenciales para lograr el resultado deseado (@roccodonnaprofessional)

Si buscas un cambio completo, con una melena súper iluminada, esta es la técnica para tí.

Ya sean los clásicos reflejos o highlights, o los babylights, requieren un poco más de mantenimiento. En estos casos los vas a tener que retocar cada 2 o 3 meses, dependiendo del crecimiento.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

Mantenimiento en casa

Como ya les dije en algunas de las notas anteriores, si vas a hacer un cambio de imagen y vas a invertir en ella, tienes que calcular siempre en tu presupuesto los productos que te ayudarán a mantener el pelo como si estuvieras en el Salón. Ahora, después de colorear tu cabello, es esencial cuidarlo para mantener su salud y brillo.

Los shampoos y acondicionadores nutritivos son los ideales para ayudar a reparar el cabello dañado y mantenerlo saludable después del proceso de decoloración. Te recomiendo también un tratamiento capilar nutritivo, que esté formulado para reparar el cabello desde el interior, fortaleciendo cada hebra y promoviendo un brillo saludable.

Puedes hacerlo 1 vez por semana. Y lo que no te puede faltar si el cabello está bien claro, es el shampoo violeta. Con este producto mantendrás tu color como recién salido del salón de belleza, controlando los tonos amarillentos y cobrizos no deseados.

Balayage y hightlights por el estilista Leonardo Rocco

Finalmente, quiero recordarte que no importa cuál sea la técnica de color que elijas, la decisión más importante es buscar un estilista profesional y de confianza que pueda ejecutarla de manera segura y efectiva. Recuerda, tu cabello es una parte esencial de tu imagen personal y merece el mejor cuidado posible.

Espero que este artículo te haya ayudado a entender mejor estas técnicas de color. Recuerda, el color de tu cabello es una forma de expresión personal, ¡así que diviértete con él! ¡Nos vemos en la próxima!

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1

