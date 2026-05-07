Los inventos más extraños del siglo XX que dieron forma a la tecnología actual

El casco-radiorreceptor de 1931 permitía disfrutar de música de manera privada antes de la llegada de los auriculares compactos actuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de los wearables surge, aunque parezca increíble, de los dispositivos portátiles más extraños del siglo XX y revela que la obsesión por integrar tecnología al cuerpo humano no es exclusiva de la era digital. Según un relevamiento de Gizmodo, muchos de estos anticiparon tendencias actuales, aunque con resultados curiosos o incluso fallidos.

Entre los elementos destacados por Gizmodo se encuentran las gafas para leer en la cama, patentadas en 1936, que permitían leer sin levantar la cabeza gracias a un sistema de espejos, y el casco-radiorreceptor presentado en 1931, una suerte de auricular gigante que integraba una radio AM y permitía escuchar música sin molestar a otros. Otro ejemplo es el paraguas-cigarrera de 1928, que ocultaba un compartimento para cigarrillos dentro del mango, o el chaleco eléctrico calefaccionado diseñado para soportar inviernos extremos.

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Estos dispositivos, documentados también por el portal de inventos históricos MessyNessyChic y el archivo digital Retronaut, reflejan cómo la creatividad y la búsqueda de confort han impulsado a inventores a experimentar con formas insólitas de portar tecnología. Muchas de estas ideas, aunque no alcanzaron popularidad masiva, sentaron precedentes para los wearables modernos como relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y ropa inteligente.

La revista Smithsonian Magazine recopiló otros ejemplos, como el sombrero-ventilador de 1939, el reloj de pulsera con brújula de la década de 1920 y los zapatos-patines plegables, que podían convertirse en calzado convencional al presionar un botón. Todos estos inventos fueron registrados en archivos de patentes y ferias tecnológicas de la época.

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Los wearables más insólitos del siglo XX

El legado de los primeros wearables se refleja hoy en la popularidad de pulseras de actividad, gafas inteligentes y ropa conectada, aprendiendo de los éxitos y fracasos del pasado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Gizmodo destaca una serie de dispositivos que, aunque hoy puedan resultar extravagantes, fueron verdaderos precursores de la tecnología portátil. Las gafas para leer en la cama, por ejemplo, respondían a la necesidad de maximizar la comodidad en el hogar, mientras el casco de radio buscaba ofrecer privacidad auditiva en una época sin auriculares compactos.

El paraguas-cigarrera y el chaleco calefaccionado muestran cómo la integración de funciones en objetos cotidianos ha sido una constante en la historia del diseño. Estas invenciones, aunque muchas veces no prosperaron comercialmente, evidencian la tendencia a fusionar tecnología y moda para resolver problemas prácticos o simplemente llamar la atención.

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Otros wearables, como el sombrero-ventilador o los zapatos-patines, reflejan el ingenio para enfrentar desafíos climáticos o de movilidad urbana. Si bien algunos de estos artefactos permanecieron como curiosidades, otros inspiraron desarrollos posteriores que hoy forman parte de la vida cotidiana.

El archivo digital Retronaut y la publicación MessyNessyChic han recuperado imágenes originales y descripciones técnicas de estos inventos, que permiten dimensionar el alcance de la experimentación tecnológica en el siglo pasado.

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De la extravagancia a la inspiración: el legado de los pioneros

Inventores del siglo XX experimentaron con dispositivos portátiles como zapatos-patines y relojes con brújula, anticipando la actual moda de los wearables inteligentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, expertos citados por Smithsonian Magazine, junto con el historiador de la tecnología Paul Collins, sostienen que muchos de estos dispositivos sentaron las bases para los wearables actuales.

Siendo que, entre los puntos más destacados, señalaron que la miniaturización de componentes, la búsqueda de autonomía energética y la preocupación por la portabilidad son herencias directas de estos primeros experimentos.

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Aunque la mayoría de estos inventos no sobrevivieron al paso del tiempo, su espíritu experimental influyó en la industria tecnológica. El auge contemporáneo de pulseras de actividad, gafas inteligentes y ropa conectada encuentra antecedentes claros en los dispositivos insólitos del siglo XX.

La documentación conservada en archivos de patentes y fotografías históricas demuestra que la fascinación por llevar la tecnología “puesta” ha sido una constante. El desafío actual es combinar funcionalidad, estética y sostenibilidad, aprendiendo tanto de los aciertos como de los errores de los pioneros.

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