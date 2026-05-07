Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y volvió a subir el riesgo país

Tenaris y Ternium encabezaron las pérdidas de las acciones argentinas en Wall Street.

Las acciones y los bonos argentinos cedieron posiciones este jueves, tanto por la tendencia bajista que impuso Wall Street para las bolsas en general, como por una reacción doméstica tras el importante rebote experimentado el miércoles.

En el segmento cambiario, el dólar operó con leve alza, mientras que el BCRA desaceleró las compras de divisas en una sesión que exhibió una baja en el volumen de operaciones.

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El índice S&P Merval cayó un 1,5% en pesos, en los 2.837.090 puntos. Los bonos soberanos en dólares promediaron un mínimo descenso del 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó seis unidades para la Argentina, en los 522 puntos básicos.

En Wall Street el S&P 500 bajó 0,4% tras anotar un récord intradiario en los 7.385 puntos. El panel tecnológico Nasdaq perdió 0,1% y también marcó un nuevo máximo por la mañana en los 26.036 puntos. El Dow Jones de industriales restó un 0,6 por ciento.

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El crudo revirtió una baja de 5% por la mañana y terminó casi estable. El Brent del Mar del Norte cedió un marginal 0,04%, a USD 101,20 en los contratos con entrega en julio. El crudo de Texas en los EEUU operó con alza de 1,1%, en los USD 96,09 el barril para junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street abundaron las bajas de hasta 5% en algunos casos.

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Isabel Botta, Product Manager en Balanz, explicó que “se reabre el debate sobre si continuar haciendo tasa en pesos -aprovechando el contexto actual- o comenzar a dolarizar carteras, especialmente en un escenario donde la liquidación de la cosecha aporta algo de calma transitoria. Esta decisión no es menor, ya que depende en gran medida de las expectativas sobre el rumbo político y macroeconómico hacia adelante”.

“Por otro lado, quienes optan por mantenerse en instrumentos en pesos enfrentan una segunda disyuntiva: extender duración para capturar mejores retornos o mantenerse en el corto plazo, priorizando liquidez hasta tener mayor visibilidad electoral. Esta lógica también aplica para estrategias en dólares”, añadió Botta.

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“Dentro de lo que estamos monitoreando, el foco está puesto en los balances de los bancos para ver si logran estabilizarse desde el punto de vista financiero, especialmente en relación a los niveles de mora que venían mostrando en trimestres anteriores. Este trimestre puede ser un punto de inflexión, donde la mora empiece a encontrar un piso. A partir de ahí, con un nuevo esquema de tasas y una mayor normalización del crédito, esperamos una recuperación gradual tanto en familias como en pymes. Si ese proceso se consolida, debería trasladarse positivamente a la dinámica del sistema financiero y, en consecuencia, a los resultados de los bancos, afirmó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit, observó que “la economía está en una fase de recuperación incipiente: el impulso crediticio, tanto bancario como hacia pymes, todavía es bajo (con caídas reales de entre -1% y -2%), pero las proyecciones del sistema financiero apuntan a un crecimiento del crédito de entre 20% y 25% en términos reales entre mayo y diciembre”.

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“Esto sugiere que la debilidad actual en consumo y actividad responde más a una foto que a una tendencia estructural. Sin embargo, el mercado necesita señales más claras de que la economía alcanzó un punto de inflexión, más allá de sectores que ya muestran dinamismo como minería, oil & gas y el financiero, y que comience a traccionar el resto de las actividades más sensibles al crédito, como la construcción”, continuó Stoeppelwerth.

El BCRA desacelera las compras

El monto operado en el mercado de cambios se redujo por tercer día seguido y quedó debajo de los USD 400 millones. Esta cifra, significativa en otro período del año, luce baja en el mes de mayo, cuando las crecientes exportaciones del agro elevan el superávit comercial al máximo del año.

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Con la continuidad de las compras oficiales en el segmento de contado, más una demanda privada que se vio más firme en las últimas semanas, el dólar mayorista ganó ocho pesos o 0,6%, a $1.396, con USD 394,7 millones operados en el spot. En el primer tramo de mayo el tipo de cambio sube cinco pesos o 0,4 por ciento.

“En las primeras operaciones, la oferta logró imponerse levemente, llevando la cotización a mínimos intradiarios de $1.383, aunque sin acelerar la baja ni generar movimientos bruscos. A partir de allí, el mercado se fue acomodando y la cotización recuperó terreno”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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“Ya en los últimos minutos, el cambio de tendencia fue más notorio y la presión compradora de cierre impulsó al dólar mayorista hasta los $1.396 finales, terminando la rueda con recuperación sobre el cierre”, agregó Merino.

La banda superior del régimen cambiario se ubicó en los $1.716,13, por cuanto el dólar mayorista se mantuvo a 320,13 pesos o 22,9% de ese límite, un rango amplio y cómodo para la absorción de divisas para apuntalar las reservas.

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El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. En 2026 el billete minorista pierde 60 pesos o 4,1 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.417,62 para la venta y $1.366,52 para la compra.

En el mercado blue no ofreció variantes respecto del miércoles, operado a $1.400 para la venta. Las agencias informales tomaron al dólar a $1.380, esto es apenas diez pesos o 0,7% más que lo que pagan los bancos a sus clientes ($1.370).

En cuanto al dólar futuro, la rueda transcurrió con escaso monto operado y precios con ligera suba en un rango de 0,2% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de mes subieron 5,50 pesos, a $1.410, para quedar a 351,13 pesos o 24,9% del techo previsto para las bandas cambiarias, de $1.761,13 para el cierre de mayo.

El Banco Central compró USD 35 millones en el mercado. Aunque la entidad sostiene una absorción diaria de divisas por encima del 5% del monto operado -esta sesión fue el 8,9% del volumen spot-, que era el cupo previsto con el nuevo régimen aplicado en 2026, en promedio las compras oficiales se redujeron en mayo a USD 55 millones, en contraste con los USD 138 millones promedio en abril.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 277 millones, a USD 45.951 millones, con el aporte de la suba de 0,6% para el oro, en USD 4.720,90 los la onza.