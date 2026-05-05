Receta de trufas de cacao y avena, rápida y fácil

¿Un antojo dulce, sin harinas ni horno? Pocos bocadillos tan tentadores como unas trufas de cacao y avena: bolitas intensas, blandas, con ese sabor a golosina casera que recuerda meriendas y cumpleaños en familia. Son el clásico “algo rico” que se arma en minutos y conquista a grandes y chicos.
En el litoral y el norte argentino, suelen aparecer en bandejas de cumpleaños, reuniones escolares y meriendas de invierno. Su versión exprés, con dulce de leche y cacao, es favorita en casas donde hay que improvisar con lo que hay a mano. No exigen batidora ni cocina: solo un bol, cuchara y ganas de ensuciarse las manos.
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Receta de trufas de cacao y avena
Las trufas de cacao y avena son bolitas dulces, sin cocción, hechas mezclando avena instantánea, cacao en polvo, dulce de leche y un poco de leche líquida, que luego se modelan y se pasan por coco rallado. Se logran en menos de 15 minutos y no requieren horno, solo frío para tomar cuerpo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
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- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en freezer: 10 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena instantánea
- 5 cucharadas de dulce de leche
- 4 cucharadas de cacao en polvo (puede ser azucarado)
- 3 o 4 cucharadas de leche líquida
- Coco rallado, cantidad necesaria (para rebozar)
Cómo hacer trufas de cacao y avena, paso a paso
- Colocar la avena instantánea en un bol grande.
- Agregar el dulce de leche y el cacao en polvo. Mezclar con cuchara de madera.
- Incorporar de a poco la leche líquida hasta lograr una mezcla húmeda, que se pueda modelar pero sin que quede líquida.
- Formar bolitas con las manos (si se pega mucho, humedecérselas).
- Pasar las trufas por coco rallado hasta cubrirlas bien.
- Llevar al freezer durante 20 a 30 minutos, controlando que queden firmes pero no duras.
- Servir bien frías. ¡Listo!
Consejos técnicos:
- Si la mezcla queda muy seca, sumar 1 cucharada extra de leche.
- No sobrecargar el freezer: con 20 minutos alcanza para que tomen cuerpo.
- Para bolitas más “gourmet”, sumar nueces picadas o chips de chocolate.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 20 trufas (bolitas pequeñas de 2 a 3 cm).
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 85 kcal
- Grasas: 2,5 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 1,7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 1 mes (descongelar en heladera antes de servir).
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