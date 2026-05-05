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Receta de trufas de cacao y avena, rápida y fácil

Ideales para improvisar algo dulce en minutos, no necesitan horno ni batidora y conquistan paladares en meriendas o cumpleaños

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Primer plano de varias trufas caseras sobre una tabla de madera clara, algunas cubiertas de cacao, otras de coco rallado y otras de avena.
Mezcla de cacao, avena y dulce de leche: la base perfecta para estas bolitas dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Un antojo dulce, sin harinas ni horno? Pocos bocadillos tan tentadores como unas trufas de cacao y avena: bolitas intensas, blandas, con ese sabor a golosina casera que recuerda meriendas y cumpleaños en familia. Son el clásico “algo rico” que se arma en minutos y conquista a grandes y chicos.

En el litoral y el norte argentino, suelen aparecer en bandejas de cumpleaños, reuniones escolares y meriendas de invierno. Su versión exprés, con dulce de leche y cacao, es favorita en casas donde hay que improvisar con lo que hay a mano. No exigen batidora ni cocina: solo un bol, cuchara y ganas de ensuciarse las manos.

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Receta de trufas de cacao y avena

Las trufas de cacao y avena son bolitas dulces, sin cocción, hechas mezclando avena instantánea, cacao en polvo, dulce de leche y un poco de leche líquida, que luego se modelan y se pasan por coco rallado. Se logran en menos de 15 minutos y no requieren horno, solo frío para tomar cuerpo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

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  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en freezer: 10 minutos

Ingredientes

Ingredientes culinarios en una mesada de madera: un tazón de avena, una cuchara con dulce de leche, una botella de leche, cacao y coco rallado.
Entre charlas, risas y manos pegoteadas, cada trufa invita a viajar a esas tardes donde la sencillez se volvía felicidad y el tiempo parecía no correr. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 tazas de avena instantánea
  • 5 cucharadas de dulce de leche
  • 4 cucharadas de cacao en polvo (puede ser azucarado)
  • 3 o 4 cucharadas de leche líquida
  • Coco rallado, cantidad necesaria (para rebozar)

Cómo hacer trufas de cacao y avena, paso a paso

  1. Colocar la avena instantánea en un bol grande.
  2. Agregar el dulce de leche y el cacao en polvo. Mezclar con cuchara de madera.
  3. Incorporar de a poco la leche líquida hasta lograr una mezcla húmeda, que se pueda modelar pero sin que quede líquida.
  4. Formar bolitas con las manos (si se pega mucho, humedecérselas).
  5. Pasar las trufas por coco rallado hasta cubrirlas bien.
  6. Llevar al freezer durante 20 a 30 minutos, controlando que queden firmes pero no duras.
  7. Servir bien frías. ¡Listo!

Consejos técnicos:

  • Si la mezcla queda muy seca, sumar 1 cucharada extra de leche.
  • No sobrecargar el freezer: con 20 minutos alcanza para que tomen cuerpo.
  • Para bolitas más “gourmet”, sumar nueces picadas o chips de chocolate.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 20 trufas (bolitas pequeñas de 2 a 3 cm).

Primer plano de varias trufas redondas de cacao y avena caseras, cubiertas con cacao en polvo y adornadas con hojuelas de avena, sobre una tabla oscura.
Trufas caseras listas para disfrutar, recién salidas del freezer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 1,7 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 1 mes (descongelar en heladera antes de servir).

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