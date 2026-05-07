Ceremonia de traspaso de poderes de Costa Rica concentrará a líderes de América, Europa y Oriente Medio: autoridades arriban este jueves

El rey Felipe VI de España participa en la transmisión de mando de Costa Rica, reafirmando los lazos diplomáticos entre ambos países. Crédito: Presidencia de la República

El rey de España Felipe VI aterrizó este jueves en San José para participar en la transmisión de mando presidencial de Costa Rica, ocasión en la que Laura Fernández asumirá la jefatura del Estado y se convertirá en la segunda mujer en ocupar este cargo.

La llegada de Felipe VI a Costa Rica, que se concretó alrededor de las 6:30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, coloca nuevamente al monarca como uno de los protagonistas internacionales de mayor rango en las ceremonias de investidura del país centroamericano. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense confirmó que para el evento se acreditaron 89 delegaciones, integradas por representantes de 71 países y 18 organismos internacionales, lo que otorga a la investidura presidencial de Laura Fernández una proyección diplomática inédita en la región, con delegaciones de alto nivel provenientes, además de España, de Israel, Países Bajos, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Chile y Curazao.

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El dispositivo de seguridad desplegado en la capital, San José, y en los accesos al aeropuerto tuvo en cuenta la llegada simultánea de numerosos dignatarios. Entre ellos, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó en un avión privado tras su paso por Base 2 del aeropuerto, mientras que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó a las 11:05, siendo recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y la embajadora dominicana, María Amelia Marranzini Grullón.

Luis Abinader fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica. Crédito: Presidencia de la República

La transmisión de mando congrega a líderes de tres continentes y 18 organismos internacionales

El evento protocolar que se celebrará el viernes 8 de mayo, y en el que Laura Fernández Delgado tomará posesión en el Estadio Nacional de San José, reunirá a delegaciones oficiales provenientes de América, Europa, Oriente Medio y organismos multilaterales. Este despliegue diplomático responde al interés de los gobiernos por fortalecer la cooperación bilateral y los vínculos políticos con la flamante presidenta costarricense. La Cancillería local explicó que, adicionalmente, se confirmó la presencia de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien representa al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la ceremonia.

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Llegada de la vicepresidenta de Ecuador, Maria José Pinto, en representación de Daniel Noboa. Crédito: Presidencia de la República

La investidura de Fernández marcará la continuidad de una tradición que ha visto, solo desde 1998, a Felipe VI asistir en ocho ocasiones a tomas de posesión en Costa Rica, acompañando los traspasos de poder de los presidentes Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves. En esta ocasión, el monarca llegó a bordo de un Airbus A310 perteneciente al Ala 45 del Ejército del Aire de España, una aeronave con capacidad para ochenta pasajeros y autonomía suficiente para cruzar el Atlántico, incorporada a la flota oficial española desde 2003 tras su adquisición a Air France.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, fue uno de los primeros en aterrizar: su arribo ocurrió en la noche del miércoles como parte de una gira oficial por Centroamérica. Estados Unidos, por su parte, estará representado por una delegación de seis funcionarios, encabezados por el vicesecretario de Estado Christopher Landau, la embajadora Melinda Hildebrandy Krist Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y actual enviada especial del Escudo de las Américas.

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Estados Unidos participa en la investidura de Laura Fernández con una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado y funcionarios clave. Crédito: Presidencia de la República

El significado de esta investidura: precedentes, agenda y protagonistas

La transmisión de mando de este viernes será la primera entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández, quien se consolidará como la segunda mujer en el poder ejecutivo costarricense, según remarcó la Casa Real española en un pronunciamiento.

El impacto internacional de la toma de posesión se expresa en la diversidad de representantes oficiales y en el número de delegaciones confirmadas.

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